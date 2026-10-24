La empresa que maneja el Luna Park cobrará u$s 6 millones para organizar la misa del papa León XIV en Palermo

Si bien el Vaticano sigue sin confirmar la gira sudamericana de León XIV , que fue puesta en duda por la intervención quirúrgica al papa, el gobierno de Javier Milei avanza con el cronograma de contrataciones para la visita pontificia. El martes, la oferta de DF Entertainment , que administra el Luna Park gracias al Arzobispado de Buenos Aires , fue la única que quedó en pie para organizar la misa que Robert Francis Prevost brindará frente al Monumento a los Españoles, en los bosques de Palermo, el 9 de noviembre. El viernes resultó adjudicada.

La firma, del argentino Diego Finkelstein y la norteamericana Live Nation , presupuestó la organización del evento, sumado a la vigilia con jóvenes programada en el mismo lugar para el 10 de noviembre, en $ 8.690 millones , equivalente a 5,7 millones de dólares . Según afirmó en un comunicado, al celebrar la contratación, promete realizar una operación “eficiente, cuidada y acorde a la relevancia histórica” de las actividades previstas. Otros dos proveedores quedaron en el camino y sus ofertas fueron desestimadas.

DF Entertainment es la misma empresa que en 2024 logró la concesión por 20 años del Luna Park (con la posibilidad de extenderlo a otros 20). Tras la muerte del papa Francisco, quien había ordenado una auditoría, el Vaticano frenó el proyecto de demoler el histórico palacio de deportes para ampliar su aforo . La idea había sido aprobada por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, a pesar de estar declarado Monumento Histórico Nacional. En mayo de este año, la Justicia porteña paralizó la remodelación hasta que se dicte una resolución definitiva.

La "revancha" de la firma, dueña del Lollapalooza, será organizar dos actividades de la visita al país del sucesor de Jorge Bergoglio . Bajo el proceso 79-0012-CDI26, tal como figura en el sitio oficial de contrataciones del Estado, DF Entertainment resultó adjudicada de la contratación directa, por compulsa abreviada por urgencia, para proveer un "servicio integral de producción y coordinación general" de ambas actividades papales, en un pliego pedido por la Jefatura de Gabinete, que tiene a su cargo la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Visita de su Santidad el papa León XIV", si bien la organización integral está en manos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Entre las tareas que deberá realizar está la provisión de un equipo de producción ejecutiva calificado; el traslado, carga, descarga y emplazamiento de equipos técnicos; la instalación y conexión de una red de conectividad integral; el servicio integral de seguridad; la provisión del servicio médico y de urgencias; la provisión de 31 carpas para invitados, prensa y backstage; limpieza, un catering VIP y tendrá a su cargo el sistema de acceso y control, entre otras.

El pliego contempla la contratación de personas afectadas al servicio de acomodadores para ordenar el sector VIP: se estiman cuatro mil invitados. Además, la firma deberá disponer de 13 carros eléctricos, diez cuatriciclos y 17 monopatines. También deberá alquilar dos grúas telescópicas con capacidad de 80 toneladas para montar el escenario principal ubicado en el Monumento a los Españoles.

El croquis de cómo será el escenario para la misa de León XVI.

El pliego no menciona las condiciones de una eventual suspensión del evento por la cancelación del viaje. Sin embargo, en la Casa Rosada confían en que León XIV no modificará su agenda, prevista con un arribo para el 8 de noviembre, que además de las dos citas en Palermo tendrá actividades en la provincia de Buenos Aires, incluyendo otra misa en Luján, y Córdoba.

Los otros pliegos

La organización de la misa papal en el Monumento a los Españoles no es el única contratación que lanzó el Gobierno: hay otras cuatro para proveer el sistema de sonido iluminación, alfombras y cortinas, pantallas LED y "alquiler de estructuras y vallados". Este último ya fue adjudicado.

Se presentó un único oferente: Nuevos Aires Producciones presupuestó $ 4.547.700.000, equivalentes a u$s 2,9 millones. Tendrá que armar, entre otras cosas, una tarima de 48 por 22 metros para el altar; tarimas para prensa, coros y músicos; una plataforma elevadora; dos torres de sonido de 16 metros y dos de iluminación de 14 metros; y disponer de más de 13.000 metros de vallado.

El pliego fija que el montaje de las estructuras comenzará el 1 de noviembre y el vallado para la multitud el 7, por lo que a partir de esa fecha ya podría haber cortes de tránsito en la zona. Todo debe ser retirado a más tardar el 14 de noviembre.

El espejo de los gastos de España

En dos contrataciones, para dos actividades en el mismo lugar, el gobierno de Milei desembolsará casi 9 millones de dólares. El martes, el mismo día de la apertura del pliego para organizar las actividades papales en Argentina, la Conferencia Episcopal Española presentó el balance financiero de la visita de León XIV en aquel país.

Según el informe, para la gira entre el 6 y 12 de junio, con 21 actos, se gastaron 29,3 millones de euros, el doble de lo que había estimado originalmente la entidad, que salieron de las arcas de distintas dependencias eclesiásticas.

Los ingresos para costear la gira, según el reporte, provino de aportes realizados por empresas y entidades civiles (el 44,7%), de distintas entidades de Iglesia (31%), de administraciones públicas (20%) y de colectas y donaciones (4,3%).

El mismo reporte indica que la visita papal tuvo un impacto en la economía española de 139,4 millones de euros, la mayor parte por los gastos que realizaron más de dos millones de asistentes, y generó 3080 empleos a tiempo completo.