El Gobierno está en contacto con el Vaticano y no descarta que el papa León XIV reprograme su visita al país

Apenas el Vaticano informó que al papa León XIV le extirparon un tumor canceroso, tras una operación en el Hospital Universitario Agostino Gemelli , el Gobierno se mostró preocupado por la salud del sumo pontífice. De hecho, la Cancillería se puso en contacto con la Santa Sede para conocer detalles de la intervención y dejó trascender que Javier Milei está dispuesto a reprogramar la agenda para recibir a Robert Francis Prevost .

La noticia de la finalización de la cirugía, que duró unos 90 minutos según informaron fuentes oficiales en Roma , en la que al papa se le extirpó en el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de video asistida un tumor maligno, trascendió mientras el vocero presidencial Adrián Ravier brindaba su semanal presentación ante los medios.

"En la conferencia de prensa sabíamos que la operación había sido un éxito, y por declaraciones del Vaticano sabíamos también que no había modificaciones de su visita a la Argentina. Esto no sé si cambia algo, pero de parte del Presidente, por supuesto, hay un sentimiento y acompañamiento. Estamos dispuestos a modificar la agenda para hacer posible la llegada del papa", sostuvo el vocero en declaraciones a la prensa acreditada.

De todos modos, Ravier aseguró que más allá del "deseo" del oficialismo de sostener la agenda de visita del jefe de los católicos, "la prioridad es su salud. "Lo que queremos es que esté bien", indicó el integrante de La Libertad Avanza. Durante la reunión de la mesa política, encabezada por Karina Milei , también se analizó el tema: hasta ese momento, según se reportó, no se habían registrado "modificaciones en el itinerario previsto" y continuaban "los trabajos de coordinación de los aspectos logísticos y de seguridad necesarios para su llegada al país".

Más allá de estas declaraciones, se espera que el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno , brinde algunas nuevas precisiones de la salud papal y los posibles cambios de agenda en las próximas horas.

El Gobierno está en contacto con el Vaticano.

El Gobierno está dispuesto a reprogramar la agenda

Tal como dio cuenta Letra P, el papa visitará América Latina el próximo mes. El tramo correspondiente a la Argentina ocurrirá entre 8 al 11 de noviembre, al menos si se mantienen las previsiones originales del Vaticano. Según el comunicado oficial de la Oficina del Presidente, esta visita responde a una invitación formal que Milei entregó personalmente al Santo Padre a través del canciller Quirno durante una misión oficial en febrero último.

De acuerdo a ese cronograma regional, León arribará el 6 de noviembre a Uruguay, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Posteriormente, su llegada a la Argentina está prevista para el domingo 8 de noviembre, jornada en la que será recibido inicialmente en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

Al día siguiente, el lunes 9, se llevará a cabo la reunión oficial entre los jefes de Estado en la Casa Rosada y, también, un acto multipartidario en el Palacio Libertad. Luego se espera que tenga lugar una visita al cottolengo Don Orione en Claypole y, más tarde, una misa multitudinaria en el barrio porteño de Palermo, más precisamente en el Monumento a los Españoles.

El martes, el papa León XIV viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar. Por la noche volverá a Buenos Aires para una vigilia con jóvenes de distintos puntos del país. La última actividad del Sumo Pontífice será el miércoles 11: por la mañana visitará la Cárcel de Devoto y luego viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica. A última hora del día partirá desde Ezeiza rumbo a Perú, donde seguirá con sus actividades religiosas.

Estos puntos son los que el Gobierno está dispuesto a postergar, de ser necesario, para garantizar la visita del obispo de Roma.