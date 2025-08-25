Nuevos audios de Diego Spagnuolo: entran Mondino y Pettovello y Javier Milei "desentendido de todo"

CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA D'Alessandro: "Spagnuolo le llevó una carpeta a Milei complicando a los Menem hace siete meses"

El diputado del bloque Coherencia le dijo a Letra P en Radio 10 que a Karina Milei "se le quemó el libreto" y que Lule Menem maneja el "100% del Gobierno".