Nuevos audios de Diego Spagnuolo: entran Mondino y Pettovello y Javier Milei "desentendido de todo"

El periodista Jorge Rial compartió en Radio 10 nuevos audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en los que involucra a la excanciller Diana Mondino y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y donde describió al presidente Javier Milei "desentendido de todo".
"Imaginate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino", sostiene Spagnuolo en uno de los audios. La excanciller dejó su cargo a fines de octubre de 2024 y, a principios de agosto, generó polémica al referirse a la causa $Libra. En una entrevista para un medio extranjero, Mondino especuló con las razones del posteo del mandatario que desató el escándalo cripto: "o no es muy inteligente o es una especie de corrupto".
"Sandra (Pettovello) me hizo una jugada, me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem), cuando yo hablé con ella fue y habló con Javier (Milei). Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo", reveló uno de los archivos con la voz de Spagnuolo, quien en otro audio advirtió que el Gobierno "está implosionando de adentro".
"Esto está implosionando de adentro, medio pelotuda también Sandra, medio pelotuda", señaló el abogado e insistió: "La mina se hace la re pelotuda, Javier (Milei) desentendido de todo".
Los nuevos audios de Diego Spagnuolo completos
