Mariano Cúneo Libarona también dejará el gobierno de Javier Milei después de las elecciones

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , será otro de los funcionarios que dejará su cargo después de las elecciones de este domingo. Su renuncia todavía no está efectivizada, pero ya fue conversada con la cúpula presidencial y se concretará el mismo lunes. Será la segunda salida del gabinete de Javier Milei tras la dimisión del canciller Gerardo Werthein .

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, aseguró Cúneo Libarona en declaraciones a Infobae .

Su salida era un secreto a voces y formaba parte de los cambios estructurales que el jefe de Estado tenía en mente de cara a la reforma del Gabinete para afrontar el segundo tramo de la gestión.

El funcionario dejará el cargo después de veinte meses de gestión, sin grandes logros a su paso.

Una de sus primeras acciones fue el impulso de las candidaturas del juez Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla . Si bien sus pliegos fueron tratados en la Comisión de Acuerdos en el Senado a mediados del 2024, naufragaron durante buena parte de su gestión y colisionaron en abril de este año con el rechazo de la cámara alta, tras haber sido nombrados ambos en comisión por el Ejecutivo, en una acción al filo de la Constitución.

En su haber acumula el reclamo de los legisladores quienes piden por los pliegos de 337 vacantes judiciales entre el Poder Ejecutivo Nacional y la derrota que implicó no haber podido nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia.

También se ubicó en el ojo de la tormenta luego de haberse pronunciado contra la diversidad sexual y en defensa de “la familia. ”Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología (…), se acabó sólo el género, nuestro valor es la familia que es el centro de la sociedad y de la Nación”, supo declarar.

Los posibles reemplazantes de Mariano Cúneo Libarona

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor Santiago Caputo, suena como sucesor natural en el cargo, aunque desde su entorno le baja el precio a la posibilidad.

Sin definiciones, el juego podría abrirse a referentes del PRO bien ponderados por los libertarios como el actual intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, con experiencia en la materia, que anota su nombre para la sucesión.

Otra opción que circula es que ante la salida de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien asumirá como senadora por CABA , el Gobierno avanza en el plan de unificar los Ministerios de Justicia y Seguridad.