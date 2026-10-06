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DISCUSIÓN 2027

El Frente Renovador ya tiene personería en Santa Fe y suma estructura para la candidatura de Diego Giuliano

El reconocimiento del Tribunal Electoral le da al massismo sello propio en la provincia, mientras el diputado acelera su armado para la Casa Gris.

Por Letra P | Periodismo Político
El Frente Renovador obtuvo personería en Santa Fe y suma músculo para la candidatura de Diego Giuliano

El Frente Renovador obtuvo personería en Santa Fe y suma músculo para la candidatura de Diego Giuliano

El Frente Renovador consiguió su personería partidaria en Santa Fe y sumó un nuevo activo para el proyecto político del diputado Diego Giuliano, quien desde hace meses viene subiendo el perfil para involucrarse en la carrera por la Casa Gris en 2027.

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El reconocimiento le permitirá al massismo contar por primera vez con una estructura oficial propia de alcance provincial. “El objetivo es llegar al próximo proceso electoral con un partido organizado, con presencia territorial y preparado para participar de la construcción de la Santa Fe que viene”, señaló Tomás Vernet, presidente del espacio en la provincia.

El Frente Renovador formalizó su estructura en Santa Fe

El pasado 5 de octubre, el Tribunal Electoral reconoció definitivamente al Frente Renovador como partido, aprobó su Carta Orgánica y le asignó el número 86 dentro del registro de Santa Fe.

La resolución habilitará al espacio a competir con sello propio en las distintas categorías provinciales y municipales. Para Vernet, se trata de “un paso fundamental para ordenar y fortalecer nuestra herramienta política y electoral en toda la provincia”.

“Queremos un Frente Renovador fuerte, organizado y con presencia en toda la provincia. La personería provincial no es un punto de llegada, sino el comienzo de una nueva etapa”, planteó.

Aun cuando el reconocimiento le permitiría jugar en soledad, Giuliano viene planteando que el peronismo santafesino necesita un proceso de “expansión” y “renovación”, descartando cualquier posibilidad de parcelamiento.

La línea también la empuja Sergio Massa. En su última visita a Rosario, lo sintetizó en una frase: “La unidad es lo más importante”.

Diego Giuliano suma otra pieza para 2027

El reconocimiento encuentra a Giuliano, presidente de la estructura massista nacional, en pleno armado. El diputado recorre desde hace meses Santa Fe y deja pocas dudas sobre sus intenciones de meterse en la pelea por la gobernación.

Uno de los hitos de ese recorrido fue la presentación de su libro La Santa Fe que viene, con Massa como figura central y buena parte de las tribus del PJ entre el público. Allí el massismo mostró parte del volumen político que busca construir para 2027.

Otro mojón es la naciente sociedad política con el concejal Juan Monteverde. El vínculo se empezó a tejer durante la Convención Constituyente, siguió con el respaldo del Frente Renovador a la candidatura de Caren Tepp y ya tuvo varias fotos: una reunión junto al embajador de China y, más recientemente, un viaje de Giuliano y Monteverde a México. En el esq Pucciarello, el empresario que impulsan Alejandra Rodenas y Armando Traferri y que ya tuvo su presentación en una cena ante las distintas tribus del PJ.

Más cauteloso se mueve Germán Martínez. El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados recorre la provincia bajo el paraguas de Agustín Rossi y evita, por ahora, un lanzamiento formal. Sin embargo, ya dejó una definición: “Me encantaría gobernar en algún momento la provincia de Santa Fe”.

A esa lista se suma el senador Marcelo Lewandowski. El excandidato a gobernador volvió a acercar su armado al PJ después de haber competido por fuera en 2025 y también se orejea para volver a jugar por la Casa Gris.

En paralelo, el intendente de Pérez, Pablo Corsalini, camina la provincia empujado por Vamos, la tribu de intendentes que lo proyecta para la gobernación. En ese lote también se mueve Roly Santacroce, alcalde de Funes y principal referente de RAIS, el otro armado de jefes territoriales que ya avisó que tendrá un candidato propio a gobernador en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) justicialistas de 2027.

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