Cachi Martínez levanta el perfil opositor en la ciudad de Santa Fe y le apunta a la intendencia

Agenda propia y la bandera de opositor en Santa Fe
Martínez se mueve por distintos andariveles. Preside la Fundación Centro y, al mismo tiempo, lidera el partido 100% Santafesino, que utiliza como plataforma política. Tiene en el Concejo a su delfín, Pedro “El profe” Medei, y en la cámara de diputados a Verónica Baro Graf, lo que le permite mantener presencia en la discusión provincial.
En su entorno resaltan que también viene recorriendo distintos barrios de la capital provincial con el foco puesto en el “riesgo hídrico” que podría representar el fenómeno del Súper Niño. Allí se reúne con vecinos, vecinales y recorre zonas vulnerables. El tema es muy sensible para Santa Fe, ya que en 2003 sufrió una inundación muy grave que dejó víctimas fatales y en 2007 padeció otro episodio, aunque de menor escala, pero también muy recordado. “Hay un Estado municipal poco activo con este tema”, dicen en su entorno.
"Cachi" Martínez y Pedro "el profe" Medei, actual concejal de la ciudad de Santa Fe.
Meses antes, su delfín Medei fue candidato para el Concejo, ganó la interna peronista en Santa Fe y encabezó la lista que, en las generales, quedó en el segundo lugar y obtuvo cerca del 25% de los votos.
Dentro del peronismo aparecen varios nombres como posibles candidatos a la intendencia de Santa Fe. Si no es Martínez, su espacio tendría casi asegurada una representación en la contienda. Allí asoma Medei. Además, están Leandro Busatto, Jorge Fernández -más cercano al perottismo- y Gastón “Tati” Restagno, del espacio de Juan Grabois. Hasta el momento no hay nada definido, pero comienza a configurarse el rompecabezas de un partido que busca ampliarse para seducir un voto que vaya más allá del cerco justicialista.