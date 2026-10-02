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TEMPORADA DE ROSCA

Cachi Martínez levanta el perfil opositor en la ciudad de Santa Fe y le apunta a la intendencia

El exlegislador massista no descarta pelear en la capital provincial. "El espacio va a jugar", dicen en su entorno. El rompecabezas del PJ.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Oscar Cachi Martínez es uno de los posibles candidatos para enfrentar a Juan Pablo Poletti por la intendencia de Santa Fe.

Oscar "Cachi" Martínez es uno de los posibles candidatos para enfrentar a Juan Pablo Poletti por la intendencia de Santa Fe.

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Letra P | Agustín Vissio
Agustín Vissio

Agenda propia y la bandera de opositor en Santa Fe

Martínez se mueve por distintos andariveles. Preside la Fundación Centro y, al mismo tiempo, lidera el partido 100% Santafesino, que utiliza como plataforma política. Tiene en el Concejo a su delfín, Pedro “El profe” Medei, y en la cámara de diputados a Verónica Baro Graf, lo que le permite mantener presencia en la discusión provincial.

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Un tema candente en la agenda santafesina es el estacionamiento medido y los cambios que impulsó el intendente Juan Pablo Poletti. Martínez aprovechó el debate y realizó una "asamblea ciudadana” junto con agrupaciones, vecinales y comerciantes para expresar sus diferencias con el oficialismo. “Nosotros decimos que este sistema en realidad debería llamarse Sistema de Estacionamiento Desordenado y Desmedido (SEDD), porque lo único que hace es alimentar la sed recaudatoria de nuestro intendente”, lanzó el dirigente local.

En su entorno resaltan que también viene recorriendo distintos barrios de la capital provincial con el foco puesto en el “riesgo hídrico” que podría representar el fenómeno del Súper Niño. Allí se reúne con vecinos, vecinales y recorre zonas vulnerables. El tema es muy sensible para Santa Fe, ya que en 2003 sufrió una inundación muy grave que dejó víctimas fatales y en 2007 padeció otro episodio, aunque de menor escala, pero también muy recordado. “Hay un Estado municipal poco activo con este tema”, dicen en su entorno.

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Además de su posicionamiento opositor frente al intendente de Unidos, Martínez instaló varios carteles en la vía pública promocionando, por ejemplo, el boleto deportivo gratuito. Empuja, además, la idea de generar una billetera deportiva Santa Fe.

La elección que pasó y el rompecabezas del PJ

En las elecciones legislativas del año pasado Martínez fue cuarto en la lista de diputados nacionales que encabezó Caren Tepp. Aunque no logró acceder a una banca, tuvo un rol protagónico en la campaña electoral. Fue uno de los que estuvo a cargo del armado en la capital provincial y en parte del centro norte provincial. Allí tejió vínculos y dejó una buena imagen en otras tribus del PJ.

"Cachi" Martínez y Pedro "el profe" Medei, actual concejal de la ciudad de Santa Fe.

Meses antes, su delfín Medei fue candidato para el Concejo, ganó la interna peronista en Santa Fe y encabezó la lista que, en las generales, quedó en el segundo lugar y obtuvo cerca del 25% de los votos.

Dentro del peronismo aparecen varios nombres como posibles candidatos a la intendencia de Santa Fe. Si no es Martínez, su espacio tendría casi asegurada una representación en la contienda. Allí asoma Medei. Además, están Leandro Busatto, Jorge Fernández -más cercano al perottismo- y Gastón “Tati” Restagno, del espacio de Juan Grabois. Hasta el momento no hay nada definido, pero comienza a configurarse el rompecabezas de un partido que busca ampliarse para seducir un voto que vaya más allá del cerco justicialista.

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