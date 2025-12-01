El endeudamiento de Axel Kicillof: los cargos en Diputados ocupan el centro de la rosca bonaerense

Axel Kicillof hizo un último movimiento de presión para lograr que el próximo miércoles la legislatura de la provincia de Buenos Aires le apruebe la ley de endeudamiento, requisito fundamental para avanzar en su carrera presidencial . En una conferencia frente a intendentes y legisladores dijo que “no hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia”.

No obstante, las negociaciones siguen su rumbo y estaría encaminado un acuerdo por los fondos municipales, que fue detallado por el gobernador públicamente -250 mil millones de pesos en cinco pagos fijos-, y por los cargos en el Bapro y los diferentes organismos del Estado. No así en cuanto a la elección de autoridades para la Cámara de Diputados , prevista para este martes cuando juren los nuevos representantes legislativos . El Ejecutivo pretende invertir la secuencia y que esa elección se haga la próxima semana, una vez aprobada la autorización para la toma de deuda.

En cualquier caso, sigue habiendo desconfianza: “Acá no se sabe hasta el último minuto, ya nos pasó otras veces”, afirmó un funcionario bonaerense a Letra P minutos después de finalizada la exposición del gobernador en la gobernación bonaerense.

Sobre el final de su discurso, el gobernador dijo la frase que quedó resonando entre los presentes: “No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia”, afirmó. Fue la única referencia a las negociaciones que hace días se están llevando adelante con propios y ajenos para lograr la aprobación del endeudamiento.

Antes, el gobernador repitió lo que ya había mencionado cuando presentó el paquete de leyes que incluía también el presupuesto y la ley fiscal e impositiva ya aprobadas por la legislatura. Dijo que la provincia está atravesando una situación “excepcional” y que necesita las herramientas para atravesarla “sin desproteger a nuestro pueblo”.

Kicillof endeudamiento

Recordó que se declaró la emergencia económica y la situación de recesión, baja de la recaudación, cooparticipación y recorte del gobierno nacional de Javier Milei. Habló de “asedio financiero ilegal” a la provincia.

“No estamos pidiendo fondos extraordinarios, no pedimos nada diferente de lo que piden las provincias para su sostenimiento, esto debería ser prácticamente un trámite”, dijo Kicillof frente a legisladores propios, de La Cámpora y del Frente Renovador, entre otros. “Con sinceridad firmeza y convicción democrática le pido a la legislatura que vote esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses”, cerró.

Principio de acuerdo para los fondos y los cargos

Las diferentes fuentes consultadas por este medio coincidieron en que hay varios puntos acuerdo en las negociaciones, aunque no todo está cerrado. Una parte lo dejó manifestado en gobernador en la conferencia y tiene que ver con los fondos para los municipios, uno de los puntos más espinosos de la negociación.

“Lo que estamos diciendo es que tenemos que funcionar y contribuir al funcionamiento de los municipios que muchos tienen dificultades para afrontar los gastos corrientes”, marcó Kicillof para luego detallar que se acordó que se va a distribuir un 8% del total del endeudamiento, pero que como “los municipios necesitan certidumbre”, de los alrededor de 350 mil millones de pesos garantiza 250 mil millones de pesos en cinco pagos fijos. “Eso va más allá del nivel de volumen de las colocaciones de deuda”, aclaró.

Conferencia endeudamiento

Sin embargo aún quedan definir algunas cuestiones. Algunos intendentes deslizaron a este medio que “ideal” sería que sean tres cuotas en vez de cinco. Tampoco está cerrado como será la distribución. No obstante, una fuente del ejecutivo descartó de plano la posibilidad de una bicameral como pedían algunos sectores, aunque podría ser una parte de Coeficiente Único de Distribución (CUD) y una parte “por algún nuevo índice que tenga que ver con los salarios”.

También estarían avanzados los acuerdos por los cargos en diferentes organismos. Para el Banco Provincia se habría cerrado mantener en ocho el número de directores, pero crear cinco nuevos cargos que tendrían el título de “síndicos” o alguna figura similar.

Ruido con la designación de autoridades en Diputados

Si bien ya está convocada la sesión preparatoria para este martes a las 15 horas en la Cámara Baja para, luego de la jura de los nuevos legisladores, votar las nuevas autoridades, en el ejecutivo bonaerense pretenden que esa elección se haga la próxima semana, después de que se apruebe el endeudamiento. “No parece muy lógico que se aprueben nuevas autoridades y al día siguiente sesionen las anteriores”, afirmó un dirigente cercano al gobernador.

Sin embargo, parecen no ir en la misma línea otras tribus peronistas. Un legislador no alineado con Kicillof ante la consulta de Letra P ratificó que este martes se elegirán las autoridades y refirió que no le llegó ningún pedido en ese sentido del ejecutivo que sigue apostando por Mariano Cascallares para ocupar la presidencia mientras el kircherismo empuja a Alejandro Dichiara y el massimo a la continuidad de Alexis Guerrera.