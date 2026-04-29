El día de furia de Javier Milei: Rockymovie y una de "chorros", "corruptos" y "asesinos"

“Corruptos son ustedes”. Apurado, algo desencajado como en sus viejas épocas de showman de la TV y escoltado por la corte de ministros y un fuerte operativo de seguridad, Javier Milei ingresó al Congreso gritando esta frase a los periodistas que esperaban la presentación de Manuel Adorni . El tono y el perfil confrontativo que eligió el Presidente para defender a su jefe de Gabinete se repitió a lo largo de toda la jornada con una puesta en escena planificada.

El martes, minutos antes de las 15, el Gobierno anticipaba que el jefe de Estado iba a poner en funcionamiento todo el aparato libertario para blindar a su vocero, cuando la Secretaría General de la Presidencia que encabeza Karina Milei empezó a enviar mensajes de whatsapp a los integrantes del gabinete, secretarios y asesores indicándoles que asistieran a la Cámara de Diputados.

La orden era clara: todos debían estar presentes para acompañar a Adorni, incluso aquellos que no tenían previsto asistir o quienes todavía tienen ciertas dudas sobre los beneficios de mantener al funcionario en su cargo en medio del avance de la Justicia sobre supuesto enriquecimiento ilícito.

De hecho, para evitar descoordinaciones y mostrar unidad, la hermana presidencial pidió que todo el gabinete se reuniera en la Casa Rosada a primera hora de la mañana. Dos combis blancas, más algunos autos oficiales de alta gama, estacionaron sobre la explanada que da a Avenida Rivadavia cerca de las 8.20. Quince minutos más tarde, llegaron en banda al edificio donde funciona el poder legislativo.

Javier Milei y la foto con su gabinete

La segunda cita pautada fue en el primer piso del Congreso, donde el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene su despacho. Al ingresar hubo saludos, abrazos, algunos elogios cruzados, una postal y una video que luego fueron difundidos por los canales oficiales de Presidencia: un Milei sonriente sentado en el escritorio principal rodeado de sus principales funcionarios.

Junto con esa fotografía, circuló el material audiovisual registrado por Santiago Oría que daba cuenta de los segundos en los que posaron para la cámara. Fue musicalizado con la canción Eyes of the Tiger, de Survivor, que hizo de banda sonora de la histórica saga de Rocky. La puesta en escena con el gabinete en pleno no se veía hace meses.

FOTO 20 Manuel Adorni, a los abrazos.

Además de mostrar respaldo al funcionario cuestionado por la Justicia, también sirvió para mostrar cierta cohesión política luego de meses de enfrentamientos internos, tanto por el rumbo de la gestión como por la estrategia política de cara a las elecciones de 2027. “Equipo listo para la presentación del Informe de Gestión! Viva La Libertad Carajo”, publicó la cuenta oficial de La Libertad Avanza en su cuenta de Twitter. Con un tono más institucional, la imagen casi completa -faltó el canciller Pablo Quirno- también la compartió la Oficina del Presidente.

La organización de los palcos expuso la interna

Ya en el recinto, la funcionaria más influyente del Gobierno se encargó -en nombre de su hermano- de que buena parte de los ministros y secretarios también estuvieran a disposición del jefe de Gabinete. Por eso, repartió ocho pulseras con distintos colores para acceder a las diversas zonas de la Cámara de Diputados, tanto pasillos y salones, como palcos, y les pidió a algunos operadores territoriales que movieran a la militancia. El diputado Sebastián Pareja aportó unas 150 personas.

Cuando Milei ingresó, a paso raudo y acompañado por Karina, los periodistas acreditados en el Palacio Legislativo le preguntaron por la situación de Adorni en Comodoro Py. “Presidente, ¿por qué sostiene a Adorni?”, preguntó uno de los cronistas, y otro reformó la consulta: “¿Es corrupto?”. Fastidioso, notablemente irritado, el líder de La Libertad Avanza respondió a los gritos: “Corruptos son ustedes”. Como escribió Juan Rezzano, un desopilante lado B de los insultos de Milei a los periodistas.

FOTO 40 Javier Milei y sus ministros.

Una vez dentro del hemiciclo, el mandatario tomó asiento junto a la secretaria general de la Presidencia y algunos de sus integrantes del gobierno favoritos: el ministro Toto Caputo (Economía), la ministra Sandra Pettovello (Capital Humano) y el ministro Pablo Quirno (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto). Ninguno habló con los periodistas.

En el palco de la derecha más próximo al jefe de Estado estuvieron los ministros Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Carlos Presti (Defensa) y la secretaria María Ibarzábal (Legal y Técnica). En el otro extremo se ubicaron los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Diego Santilli (Interior), el vicepresidente del Banco Central, Santiago Bausili; la senadora Patricia Bullrich; y el asesor Santiago Caputo, quien a diferencia de otras exposiciones en el Congreso eligió el perfil bajo y se acomodó detrás de las cortinas.

Como contó Mauricio Cantando en Letra P, la interna del gobierno quedó expuesta en el palco presidencial.

El perfil original del Presidente

Durante la hora y 35 minutos que duró la presentación del informe de gestión de Adorni, el Presidente no paró de aplaudir. El documento que el jefe de Gabinete leyó con tono institucional y calmo había sido chequeado por Milei y dos mesas de funcionarios especializados en narrativa, comunicación y estrategia libertaria.

“Se revisó todo mil veces, estuvo todo perfecto”, dijo alguien con despacho en el edificio de Balcarce 50.

Desde el palco, el mandatario también le dedicó algunos cruces a la oposición. Mientras Adorni hablaba de Gaza, el diputado del trotskismo Néstor Pitrola le recriminó el respaldo del oficialismo al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu. El Presidente primero lo saludó haciendo la forma de un corazón con sus manos y luego remató: “Ustedes mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos”. El bloque libertario acompañó al corear “presi, presi, presi”.

La escena se repitió en otras oportunidades. Milei no paró de cantar, arengar y cruzar a otros legisladores. Además de Adorni, con uno de los pocos que tuvo un gesto de cercanía y respaldo fue con el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, con quien mantiene un diálogo fluido y un acuerdo parlamentario a través de Menem.

La rotación de funcionarios y militantes para blindar a Adorni

Apenas el jefe de Gabinete terminó su exposición, el primer mandatario se retiró con el mismo perfil agresivo con el que entró: insultando a los periodistas que aguardaban sus palabras en uno de los pasillos principales del Congreso. “Chorros, corruptos de la prensa”, gritó irritado mientras uno de los colegas acreditados en la Casa Rosada le pedía que abra la histórica Sala de Prensa, cerrada por el Gobierno desde el jueves pasado.

Detrás de Milei se fueron casi todos los ministros, con excepción de Santilli, el único que continúo escuchando las respuestas de Adorni a la oposición. Los lugares vacíos fueron ocupados luego por otros funcionarios de escalafones menores y por militantes de distintos puntos del país, muchos de los cuales provenían tanto de la provincia de Buenos Aires que controla políticamente Pareja, como del territorio porteño que conduce Pilar Rámirez.