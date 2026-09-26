Dante Gebel 2027: su entorno dice que hay 75% de chances de que lance su candidatura presidencial

Los afiches que promocionan la presentación de Dante Gebel en Vélez el próximo 18 de diciembre empapelaron las calles de Buenos Aires y el conurbano esta semana. El pastor evangélico apuesta a meter esa noche 50 mil personas con entradas pagas, algo que ningún político argentino parece capaz de lograr.

Aunque en su entorno descartan que esa noche pueda haber un lanzamiento, sí habrá señales. Gebel aspira a que ese nuevo baño de popularidad con sus seguidores proyectado para fin de año lo termine de posicionar como competidor serio para la carrera 2027. "Hoy, vemos que hay un 75 por ciento de posibilidades de que sea candidato", dicen en Consolidación Argentina, su armado político.

Mientras sigue de gira por el mundo con su espectáculo PresiDante, la mesa política de Gebel trabaja a fondo en el operativo del 18 de diciembre. Formalmente, la noche se llama "El Superclásico de la Juventud", en referencia a los 30 años del primer Superclásico que el propio Gebel organizó en Vélez, en 1996. "No va a ser un acto político", dicen en Consolidación Argentina. "Es espiritual, religioso". Por eso, es probable que no haya menciones a la realidad argentina ni al gobierno de Javier Milei.

"No estamos mirando a Milei", agregan cerca de Gebel. La decisión de ser candidato no depende de cómo le vaya al Gobierno nacional, sino de una hoja de ruta propia: primero, consolidar estructura territorial y medir competitividad; después, largar la candidatura en serio. Esa definición llegaría recién sobre el filo de febrero o marzo.

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El nivel de conocimiento de Gebel se sostiene por arriba de los 50 puntos, según mediciones de su espacio. Ahí leen además un cambio de fondo en cómo lo percibe la sociedad: el electorado dejó atrás la grieta del "lo voto" o "no lo voto" y empezó a mirarlo con una postura más blanda, del tipo "podría votarlo".

SALTA Mónica Juárez trabaja para que Gebel sea candidato en 2027



Las condiciones que le puso el gobernador Sáenz para que camine con el outsider



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El armado está centrado en Consolidación Argentina, la mesa que nació en marzo, con un acto en el microestadio de Lanús del "gebelismo". Al frente del proyecto está Juan Pablo Brey, secretario general del gremio de Aeronavegantes y dirigente con peso propio dentro de la CGT. Lo acompaña Eugenio Casielles, legislador porteño que integró las filas fundacionales de La Libertad Avanza antes de romper con Javier Milei y sumarse al proyecto de Gebel.

El armado nacional se expande provincia por provincia. En las últimas semanas, recorrió Misiones y Entre Ríos para sumar dirigentes al proyecto, incluso a costa de desplazar a referentes que ya venían representando a Gebel en esas provincias.

La batalla cultural

En paralelo, y sin mucho ruido, hay contactos subterráneos con gobernadores, a quienes en la mesa política ya empezaron a tantear sobre una eventual candidatura. En su útima visita al país, en abril pasado, Gebel se reunió con el cordobés Martín Llaryora y con la cúpula de la CGT.

Casielles estrenó esta semana, además, un late night propio, Proyecto C, donde entrevista a figuras políticas. En el armado lo leen como parte de una batalla cultural más amplia: instalar a Gebel en la conversación pública mientras se define, lejos de los micrófonos, el paso a la candidatura.

¿Y si el problema no fueran todos los que te contradicen? Eugenio Casielles cuestiona la descalificación de las críticas en su carta a Milei. #ProyectoC pic.twitter.com/HRJD9dhnVb — PROYECTO C (@Proyecto_C_Arg) September 23, 2026

El entusiasmo interno convive con un techo electoral todavía esquivo: en las últimas mediciones que publicó Letra P, ni Gebel ni otros outsiders como Jorge Brito y Daniel Hadad logran superar el 3% de intención de voto.