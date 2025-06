El Día de la Resistencia (de CFK al renunciamiento y del peronismo a la renovación)

ME VERÁN VOLVER

"Ahí está la vieja Kirchner, en Argentina, al frente del peronismo. En lugar de ponerse en vieja consejera y dejar a las nuevas generaciones, no, está jodiendo ahí. ¡Cómo les cuesta largar el pastel! ¡Qué lo parió!", se lamentó Pepe Mujica el 29 de noviembre de 2024.

Embed - Pepe Mujica cuestionó a Cristina Kirchner por conducir el peronismo: “Está jodiendo ahí”

Tiene razón el expresidente uruguayo, último romántico del progresismo latinoamericano: Cristina no ha querido largar el pastel y acaso por eso nunca ayudó a la construcción de liderazgos alternativos. Cada parada electoral después de los 12 años de ejercicio pleno del poder, primero compartido con su esposo y en soledad después del fallecimiento del expresidente, fue la misma historia: sin ella no se podía, porque debajo de ella no había florecido ni una flor.