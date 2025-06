Ampliación de la AGN: Unión Por la Patria frustró la negociación y crecen las chances de un DNU

Con estas ausencias, la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, no logró reunir las 18 firmas necesarias para validar un dictamen que, tal como había anticipado Letra P, incluía un directorio de ocho miembros de la AGN, dos más que la composición actual. El texto es similar a la propuesta del senador de UP José Mayans. Si no tiene chances de avanzar con una ley, el Gobierno no descarta un decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei.