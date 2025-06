La pelea por la conducción del peronismo no para: fuego cruzado entre La Cámpora y el kicillofismo

La condena que sacó de la cancha electoral a Cristina Fernández de Kirchner no pausó ni por unas horas la pelea por el liderazgo del peronismo . Aunque se multiplican las denuncias públicas de proscripción y una multitud engordada por todas las tribus se movilizaba este miércoles hacia el domicilio fijado por la expresidenta para cumplir la pena de prisión, subterráneamente -y no tanto- La Cámpora y la tropa del gobernador Axel Kicillof volvieron al fuego cruzado.

Según entiende la dirigencia camporista, el departamento de calle San José donde cumplirá la condena, no es sólo una dirección en el padrón judicial, sino un Puerta de Hierro versión porteña, nuevo cuartel general en construcción para la reorganización del peronismo.

CFK Anabel Fernández Sagasti.jpg

Elecciones desdobladas contra CFK

“Habría sido muy distinto si la provincia de Buenos Aires no hubiera desdoblado (...) estaríamos hablando esto recién en octubre con las candidaturas de todas las provincias al mismo tiempo”, dijo Fernández Sagasti y remarcó que la estrategia electoral del gobernador terminó debilitando a Cristina en un momento clave. “Al desdoblar la provincia de Buenos Aires quedó descalzada y ella quedó sola en esta batalla”, expresó.

La respuesta carente de eufemismos del ministro cultivador del diálogo Gabriel Katopodis al ser consultado al respecto grafica el nivel de belicosidad. “No es momento para boludeces”, dijo.

Con todo, fue el propio Kicillof quien dejó terreno fértil para la discusión sobre la fecha del 7 de septiembre de los comicios provinciales. Al ser consultado por la prensa, su respuesta dejó un mar de dudas. “La verdad es que acaba de ocurrir (la decisión de la Corte que saca a CFK de las elecciones). Yo todavía no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene. Hoy te diría que estamos en otro país en este momento. Obviamente, en este momento yo te diría que las elecciones son el día que son y te digo, estamos todos un poco conmovidos y shockeados por la situación”.

Tampoco fue contundente el ministro de Gobierno, Carlos Bianco: “Depende del Gobernador. A mí no me dijo nada al respecto y el cronograma electoral está en ejecución”, indicó a Letra P. No obstante, otros funcionarios lo rechazaron de plano. “Es irrealizable la elección conjunta. Está explicado hasta el hartazgo”, dijo uno de ellos a este medio.

Axel Kicillof en el PJ.jpeg

Un referente territorial también desestimó la posibilidad de cambiar el calendario electoral y ensayó una explicación sobre la duda que dejó plantada el gobernador. Dijo: “No hay motivo serio para unificar la elección, no lo veo. Axel patinó porque no quería hablar de la interna o de la coyuntura, no creo que lo maneje como opción”.

Axel Kicillof, CFK y la interna

Este miércoles, un rato antes de que una columna de manifestantes con dirigentes de peso a la cabeza se movilizara hacia la Ciudad de Buenos Aires, Kicillof reunió en La Plata a parte su dirigencia. Estuvieron algunos ministros y, entre otros, los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada). Según pudo saber Letra P, el gobernador pidió poner en stand by la interna, apoyar y gestionar.

La orden va en línea con lo decidido 24 horas antes, luego del encuentro que el mandatario tuvo con la expresidenta en el PJ: en las oficinas del Banco Provincia porteñas, decidieron suspender la agenda de gestión de este jueves y los plenarios del Movimiento Derecho al Futuro previstos para el fin de semana.

Según pudo reconstruir este medio, el gobernador estuvo reunido con CFK unos 15 minutos en la sede del PJ. Después de ser recibido de manera hostil por militantes cristinistas, un colaborador de CFK lo invitó a subir al tercer piso a verla.

En la sala estaban Máximo Kirchner y Mayra Mendoza. Cristina habló de la unidad, pidió que se junten y retomar la mesa de diálogo abierta. De allí, el mandatario se fue a la sede del Bapro acompañado por Bianco; la ministra de Comunicación, Jesica Rey, Federico Thea y Agustina Vila.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jorgeferraresi/status/1932800675307549080&partner=&hide_thread=false Condenan a Cristina, atacan al pueblo



Caminaremos desde la sede del Partido Justicialista de Avellaneda hacia la casa de @CFKArgentina.



Nos reunimos hoy a las 17hs. en Laprida 109.



Defendamos la democracia pic.twitter.com/KC1smt7uuJ — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) June 11, 2025

Movilización del MDF

A instancias de la convocatoria de Ferraresi, el MDF de Kicillof se movilizaba este jueves hasta la casa de CFK. Al cierre de esta nota, la columna salía del PJ de Avellaneda con el intendente -enfrentado a La Cámpora y a CFK hace tiempo- a la cabeza y caminarán hasta el domicilio del barrio Constitución donde la presidenta del PJ espera transitar su condena.

Estaba previsto que en el camino se acoplaran otros sectores del movimiento que respalda a Kicillof. En la intersección de San José y San Juan, en CABA, se sumarían otros sectores como Patria y Futuro, Barrios de Pie y La Patria es el Otro.

Cerca de Ferraresi saben que puede no ser bien recibido por algunos sectores, pero eso no impidió que decida movilizar. “Jorge (Ferraresi) tiene suficientes pergaminos que lo respaldan para estar ahí. Siempre la defendió ante la persecución judicial”, dijo a Letra P alguien de su entorno.

Mientras tanto, las definiciones electorales deberán esperar. “En los próximos días no habrá definiciones en materia electoral o de reuniones por la unidad o no”, afirmó alguien de la mesa chica del gobernador. Esta semana, todo estará enfocado en la situación de CFK.