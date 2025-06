Victoria Villarruel autoriza a congelar las dietas y hay una caza de brujas en la oposición

La vicepresidenta sufrió desde el año pasado un hostigamiento de Javier Milei por las dietas de la cámara alta, aun cuando no es senadora y la indexación con el personal de planta se definió en una resolución que cada representante debe cumplir. Después de firmar el aumento salarial la semana pasada, la titular del Senado encontró un resquicio para intentar salir ilesa.

En la misma resolución que oficializó el aumento para el personal, Villarruel agregó un artículo en el que faculta a cada representante a "adecuar o no" sus dietas "total o parcialmente". Por lo tanto, quien ocupe una banca deberá enviarle a la vice una nota para confirmar si acepta aplicar el enganche con la paritaria o no.

Esa opción alteró los ánimos en todas las bancadas. La Libertad Avanza , que tiene seis miembros, es hasta ahora el único bloque que comunicó su deseo de congelar sus ingresos. "Nos votaron para devolver a la Argentina al sendero de la grandeza y para ello los primeros que tenemos que poner el hombro somos los funcionarios y legisladores. Mientras los argentinos están haciendo un tremendo esfuerzo, los senadores de esta casa no podemos aumentarnos el sueldo", señaló, en un comunicado, la bancada conducida por Ezequiel Atauche .

En una semana con escasa actividad en el Senado, cada bloque tuvo su debate sobre dietas puertas adentro y hubo caos. La UCR no acordó una posición común. Rodolfo Suárez y Mariana Juri , de Mendoza, anunciaron que no quieren cobrar con aumento, en un comunicado que adjuntó una nota que recibió Villarruel.

Anunciaron que tienen la misma intención Víctor Zimermmann, Daniel Kroneberger y Stella Olalla. El resto de la bancada radical, por ahora, no dice qué hará, pero pocos imaginan a un senador enviando una nota para pedir subir un 3,9% su dieta, pero sí podría haber más de uno que se haga el distraído.

El PRO tampoco informó una posición conjunta. Fuentes del bloque contaron a Letra P que hasta ahora se bajaron formalmente del dietazo Alfredo de Angeli, Martín Goerling, Andrea Cristina y Luis juez. Estiman que en las próximas horas se sumarán Carmen Álvarez Rivero, Victoria Huala y la aliada Beatriz Ávila. Hasta que eso no ocurra, no podrá haber una comunicación oficial del bloque.

Garrahan 2.avif

En el interbloque Provincias Unidas, hubo una reunión de urgencia para tomar una postura, en la que participaron Carlos Espínola, Alejandra Vigo, Lucila Crexell y Juan Carlos Romero. La decisión, por ahora, es donar el aumento al Hospital Garrahan y, de esa manera, evitar el reclamo de personal del nosocomio, que este miércoles se reunieron con referentes de Unión por la Patria.

El peronismo, sin respuesta

En UP todavía no tomaron postura sobre si habilitar o no el aumento de dietas, porque las reuniones de las últimas 48 horas se centraron en la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Este miércoles, al mediodía, hubo una reunión en el bloque en la que se trató el tema.

Voceros consultados por Letra P no dieron ninguna respuesta, pero imaginan que sus jefes no habilitarán aumentos de 300 mil pesos para ganarse el repudio popular, cuando ya sin el aumento percibirán en mano casi 6.000.000 de pesos. Sin embargo, aún no hubo pronunciamientos.

La bancada presentó un proyecto el año pasado para igualar los sueldos de todos los niveles del Estado, con el Presidente como el mejor remunerado. Nunca se puso en tratamiento.