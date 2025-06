CFK presa: en silencio, el Gobierno agita la teoría de la vendetta de Mauricio Macri

En las horas previas y posteriores al fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a prisión y la inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos que recae sobre Cristina Fernández de Kirchner , en el Gobierno nacional primó el silencio. Sin comunicados ni vocerías formales, las pocas voces autorizadas que hablaron lo hicieron en estricto off the record. En ese contexto, se filtró una teoría que apunta directamente contra el expresidente Mauricio Macri como principal operador detrás del desenlace judicial.

“El discurso fue clarísimo. La meten en cana Héctor Magnetto y Mauricio Macri . Nosotros no tenemos nada que ver, ella no nos culpa de eso”, sintetizó a Letra P una fuente relevante de la administración libertaria, con diálogo cotidiano con el triángulo de hierro presidencial.

“La decisión fue no opinar sobre un fallo judicial”, repitieron en distintos despachos oficiales. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejó un mensaje durante su participación en la gala anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). “Es un momento que ratifica el sistema republicano de gobierno; que una figura que ha sido tan relevante en la Argentina termine con una condena, en definitiva, a mi me choca. No es bueno ni malo para el gobierno, me parece bueno que haya una justicia independiente, (que) termina ratificando la sentencia de un juicio que fue transparente”, dijo.

Rediseño electoral en la Tercera sección

La condena definitiva a CFK, con su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, obliga al oficialismo a repensar su estrategia electoral para la Tercera sección electoral. Allí, la exmandataria tenía previsto disputar territorialidad y presencia en 2025.

En ese escenario, el plan libertario apuntaba a la polarización directa. Incluso, la presidenta del partido oficialista, Karina Milei, ya tenía definido a su candidato: un perfil extrapartidario, propuesto por el influencer Daniel Parisini, alias Gordo Dan.

Según pudo saber Letra P, el nombre que más sonaba era Flavio Arenales, un militante libertario de 51 años, habitual en actos públicos con su cartel de “Fuerzas del Cielo – Virrey del Pino”. Las fuentes coincidían en que se trataba de un “trabajador”, sin cargos públicos ni pasado político, lo que lo diferenciaba de otros referentes como Nahuel Sotelo o Sebastián Pareja.

Sin embargo, con CFK fuera del escenario, en la Casa Rosada reconocen que deberán barajar y dar de nuevo. “Quizá ahora haya que buscar un perfil más tradicional”, admitieron cerca de Karina Milei. La definición quedará atada a los movimientos que haga el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires.