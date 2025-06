CFK pide ampliar la Corte Suprema a siete miembros y con cupo de género

ME VERÁN VOLVER

Además, Unión por la Patria solicitará que haya un cupo de género: como sería una integración impar, se fijará en el 40%. La idea que planteó José Mayans y que fue aceptada por CFK es tomar como base el texto de Romero, tal vez el único integrante de la cámara alta que puede hablar con todas las fuerzas. En la reunió, como anticipó Letra P , se decidió no aflojar la agenda legislativa y fue por esto que este miércoles la bancada recibió a una delegación de empleados del hospital Garrahan.

El proyecto de UP es más ambicioso que el del salteño: propone que la Corte se amplíe a 15 integrantes, al igual que el proyecto que fue aprobado en 2022 en el Senado, pero que nunca fue debatido en la Cámara de Diputados. Hay otra propuesta de la rionegrina Mónica Silva , cercana al gobernador Alberto Weretilneck , para que el máximo tribunal tenga nueve sillas.

El debate por la ampliación de la Corte tuvo un solo plenario de comisiones en la cámara alta, con la exposición de todos los proyectos. La Libertad Avanza no participó de la discusión y hasta protagonizó un fallido intento por frustrar la citación, cuando sus referentes advirtieron que había chances dictaminar. El PRO y la UCR no tienen propuesta de agrandar el máximo tribunal, aunque no están en condiciones de bloquear un acuerdo entre las otras fuerzas.

Casualidad o no, tras la instrucción de CFK de ir a fondo para agrandar la Corte, se suspendió el plenario de comisiones que había sido convocado en el Senado para este miércoles para continuar el debate de los proyectos El oficialismo, de mínima, quiere estirar la discusión hasta después de las elecciones para evitar especulaciones.

Conocida la sentencia de la Corte, desde Israel, donde realiza una visita de Estado, Javier Milei se burló en redes sociales de las versiones de un supuesto pacto de impunidad con CFK. Avanzar en la ampliación del máximo tribunal podía alentar sospechas sobre ese diálogo y el Presidente prefiere no correr riesgos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1932533469843755323&partner=&hide_thread=false Justicia.

Fin.



PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad. — Javier Milei (@JMilei) June 10, 2025

Es que el diálogo legislativo para agrandar la integración de la Corte comenzó en 2024 como parte de las frustradas negociaciones legislativas que hubo sobre los pliegos de candidatos enviados por Milei: Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Con el respaldo de Cristina Kirchner, UP estaba dispuesto a apoyar al juez, pero no al académico.

Cuando Milei nombró a ambos por decreto, el Senado rechazó los expedientes y la Corte quedó compuesta por tres miembros. La expresidenta no hubiera evitado el fallo que la condenó a prisión si el máximo tribunal se completaba con los candidatos que propuso Milei: con cinco miembros, son necesarias tres firmas para emitir un fallo. Con la ampliación, las cuentas cambian y por eso CFK quiere acelerar esa reforma.

Reunión por el Garrahan

Tal como detalló Letra P, CFK instruyó ayer al bloque del Senado a no cerrar el Congreso e intentar la sanción de los proyectos aprobados la semana pasada en Diputados: la emergencia en Discapacidad, el aumento de jubilaciones (del 7,2% y un bono de 110 mil pesos) y la prórroga de la moratoria previsional.

Este miércoles, el bloque de UP tuvo una reunión con personal y médicos del hospital Garrahan, para ratificar que impulsarán un proyecto que garantice su funcionamiento, similar al que quedó congelado en Diputados. "Esta reunión no iba a realizarse, pero Cristina pidió no suspenderla", contó a Letra P un senador, presente en la reunión que se realizó en el despacho de Mayans.

Varias autoridades del bloque hicieron saber que no bajarán la guardia. "El aumento jubilatorio que se aprobó es escaso, pero vamos a sancionar igual", se escuchó en la reunión. En UP también pidieron a los invitados presionar a las otras bancadas, como la UCR y partidos provinciales, claves para garantizar una mayoría. Los radicales se fueron en Diputados cuando se propuso emplazar a comisiones para tratar el proyecto del Garrahan. En el Senado, aún no se pronunciaron.