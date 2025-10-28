Caso $LIBRA: denuncian que Javier Milei participó del lanzamiento de otra memecoin

La comisión investigadora del caso $LIBRA que funciona en Diputados se reunió este martes, antes de la presentación del informe final -será el 10 de noviembre- y la oposición denunció que Javier Milei participó en diciembre de la promoción de una memecoin similar, lanzada por empresarios que lo frecuentaban por esos días: Julian Peh , Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy .

La información fue revelada por Juan Marino y Sabrina Selva, de Unión por la Patria (UP), en una jornada donde, por otro lado, la Cámara federal confirmó que Karina Milei y otros funcionarios citados no pueden ser llevados a declarar. La presión electoral se hizo sentir.

El informe de la comisión será elevado a la justicia, que evalúa si Milei incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público cuando el 14 de febrero publicó un tuit con el detalle del lanzamiento de $LIBRA. Aquel posteo incluyó el link del contrato, que el Presidente describió como un plan para fomentar PYMES. La cotización subió y bajó en forma repentina, lo que en la jerga cripto se conoce como rug pull.

Cuando fue interpelado en el recinto de Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos dijo que Milei difundió “información pública”. Los expertos que asistieron a la comisión coincidieron en que difícilmente el Presidente pudo haber rastreado el contrato de las plataformas al azar.

La información brindada por la oposición este martes intenta confirmar que Milei sabía lo que hacía cuando publicó información de la memecoin. “Queda demostrado que, en la promoción de $LIBRA, el Presidente no fue sorprendido, sino que había sido una práctica previa en diciembre de 2024” sostuvo Maximiliano Ferraro , de la Coalición Cívica , presidente de la comisión investigadora.

Marino describió como Terrones Godoy y Novelli movieron dinero entre dos billeteras virtuales (Binance y Gate.io) para fondear el 10 de diciembre el lanzamiento de la criptomoneda de Kit Protocol, la empresa de Peh, un ciudadano de Singapur, cuyo nombre fue puesto en duda porque no fue rastreado por migraciones.

En este caso, Milei no publicó el contrato, pero sí permitió que los empresarios que pudieran lanzar la moneda y lo invocaran como principal respaldo en sus redes sociales. “Nunca lo desmintió”, dijo Marino.

Según la información que enviaron las Exchange, en diciembre Novelli y Terrones Godoy intercambiaron 60 mil dólares. Ambos empresarios habían visitado a Milei y participaron con él del forum de cripto, el 20 de octubre en el hotel Libertador.

“Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli recibieron tokens de Kip que vendieron en menos de 24hs. Una vez que una porción significativa de los tokens Kip fue convertida a USDT, la fase final consistió en retirar los fondos del exchange a billeteras externas, fuera del control de la plataforma. En total, se extrajeron más de 152.700 USDT en un lapso de apenas 15 minutos y en 24 horas retiraron ganancias por 600 mil dólares”, describió Selva.

caso libra

Conexión $LIBRA

Según contó Marino, una de las cuentas que recibe el dinero es la misma que hace una transferencia a una cuenta de Gate.io equivalente a 120.000 USDT. “Hemos librado un oficio a Gate.io para que identifique al titular de esa billetera, porque probablemente es de $LIBRA”, sostuvo el diputado.

Marino informó que la moneda de Kip tuvo un descenso catastrófico hasta el 13 de febrero, cuando Milei armó el tuit para publicar el día siguiente con el lanzamiento de $LIBRA. “Milei decidió avanzar igual en el lanzamiento de $LIBRA utilizando, supuestamente, a Kip Protocol como la supuesta empresa que organizaría el proyecto privado de financiamiento de PYMES”, señaló Marino.

Como el Presidente tampoco se apartó de los tuits de promoción de Peh, para la oposición ambas monedas son parte de presuntas estafas de los empresarios cripto con la participación de Milei. Lo plasmarán en un informe final que se presentará el 10 de noviembre.

Ferraro informó que pedirán más información, mediante nuevos oficios a tres plataformas, reiteración de citaciones a familiares de Novelli por movimientos de cajas de seguridad antes y después de $LIBRA y la remisión de toda la información al juzgado que investiga la posible estafa y la participación de Milei y sus socios. "Vamos a seguir hasta el final", prometió el diputado.