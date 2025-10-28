Córdoba: quienes son los tres intendentes aliados de Provincias Unidas que le ganaron a Javier Milei

Córdoba se pintó de violeta como todo el país. Provincias Unidas puso en la cabeza de la lista a Juan Schiaretti y la promesa de un armado con proyección de seis gobernadores . No alcanzó. El candidato de Javier Milei , Gonzalo Roca , ganó en 19 de los 26 departamentos. Tres intendentes de ciudades de más de 10.000 electores salvaron la ropa.

El intendente de Estación Juárez Celman , Fabián Reschia , es uno de los "héroes" del cordobesismo. En esa localidad ubicada en el departamento Colón, Provincias Unidas le sacó 10,98 puntos de diferencia a La Libertad Avanza, que quedó segunda con un margen que no se repitió en ningún lugar del mapa provincial.

Ese triunfo fue vivido con cierto alivio en la escudería de la vicegobernadora Myrian Prunotto , que se cargó al hombro la campaña en la localidad que gobernó durante tres períodos consecutivo con los colores de la UCR. No sólo ella, sino también su padre.

Como contó Letra P , Milei arrasó en los principales centros urbanos de la provincia. Pese a que el gobernador Martín Llaryora involucró en la lista a las principales referencias territoriales del cordobesismo no pudo frenar la paliza en los grandes conglomerados, incluso donde el peronismo domina desde hace décadas. La peor marca se la llevó la capital con una diferencia a favor de la tropa violeta de casi 20 puntos.

La vicegobernadora de Córdoba y el intendente de Juárez Celman le ganaron en el pago chico a Javier Milei

En Punilla, fue el intendente de Cosquín el que se quedó con la cucarda de la excepción violeta con apenas un 0,27% más de votos a favor de Provincias Unidas. Se trata de Raúl Cardinali , el médico que revista en las filas del Partido Cordobés , pero que responde políticamente a Carlos Caserio .

Cabe recordar que el exvicepresidente del Banco Nación durante la presidencia de Alberto Fernández tiene una rivalidad histórica con Schiaretti que, para esta oportunidad, puso en pausa. El acercamiento al cordobesismo ocurrió con la llegada de Llaryora a la gobernación. La exlegisladora e hija del referente de Punilla, Mariana Caserio, ingresó al directorio del Ente de Regulación de Servicios Públicos con el inicio del nuevo ciclo cordobesista. Con la prueba de unidad consumada, un capítulo de desencuentros histórico en el PJ quedó cerrado.

Caserio y Alesandri celebran con Raúl Cardinali.jpg Carlos Caserio, Federico Alesandri, celebrando junto al intendente electo de Cosquín, Raúl Cardinali.

Desde allí, Caserio mantuvo un perfil bajo, pero dejó su estructura de una decena de autoridades municipales a disposición del gobernador en el enclave serrano que tiene como capitán al refractario Esteban Avilés, de Villa Carlos Paz.

Un vecinalista ganó en el pago chico de Martín Llaryora

En San Justo, el bastión del gobernador, el último intendente de ciudad grande que le ganó a Milei es Sebastián Demarchi por 0,7% de los votos a favor del esquema de Llaryora y Schiaretti.

Si bien el vecinalista no tuvo el apoyo inicial del cordobesismo en la ronda municipal de 2023, el dirigente pasó a las filas del Partido Cordobés al poco tiempo a través del pescador Manuel Calvo, ministro de Gobierno y armador transversal del cordobesismo.

calvo y demarchi.jpg Manuel Calvo y Sebastián Demarchi

Si bien hubo más triunfos para Provincias Unidas, en especial en el norte cordobés, la concentración electoral no permitió un aporte superior a la marca para empujar al oficialismo provincial, que mantuvo su mejor cosecha en elecciones intermedias. Sin embargo, en el Panal no hay un clima de reproche explícito y directo a las cabezas territoriales, pese a que se puso muchísima expectativa en ellos.

Sólo basta recordar que las dos primeras semanas de campaña estuvo marcada por varias reuniones semanales con el intendentismo, algunas con formato de acto político clásico, otras con la modalidad de trabajo técnico.

¿Jugó la gestión en Córdoba?

En el Panal, como se conoce a la casa de gobierno de Córdoba, sostienen que el electorado no juzgó gestiones, sino que aplicó el filtro antikirchnerista para dirigir su voto. Si no hubo quiebre en las lógicas de comportamiento del electorado local -que en las ejecutivas cambia el chip- los gobiernos locales deberían calmar las ansiedades.

El último ranking de intendentes que elabora Cristián Butié, uno de los pocos consultores que anticipó el triunfo de LLA por margen ancho en Córdoba, mete un poco de dudas a esa línea divisoria de aguas porque hay ejemplos para todas las teorías.

Octubre 2025 - Ranking Dptal. Intendentes de Cordoba (1) Ranking de intendentes de octubre que elabora el consultor cordobés Cristián Butié

Por ejemplo, Provincias Unidas cayó en Villa María, pero Eduardo Accastello encabeza la tabla de intendentes mejor posicionados en el departamento General San Martín. El dirigente peronista tiene un diferencial positivo de +19. Lo mismo pasa en el pago chico del gobernador, donde no pudieron contra LLA en términos generales, pero curiosamente Demarchi, que salvó la ropa, encabeza el ranking de Butié de este mes.

Los tres intendentes de San Justo con mejor diferencial de imagen son el propio Demarchi de Morteros (+17,1) en primer lugar, seguido por Horacio Depetris de Laspiur (+14,1), y en tercer lugar Mauricio Actis de Brinkmann (+14,4).

La misma regla se aplica en Colón, con el delfín de Prunotto. Los tres intendentes del Gran Córdoba con mejor diferencial de imagen en este mes son David Strasorier de Salsipuedes (+16,8) en primer lugar, seguido por Federico Zárate de Jesús María (+12,7) y en tercer lugar Fabián Reschia de Estación Juárez Celman (+11,3).

Datos, cruces y reflexiones electorales que marcarán una semana poselectoral cargada de preguntas en todos los frentes pero, en especial, una es la que aparece en los espacios, sobre todo en los peronismos de todo el país: cuánto realmente pesa el juego de los intendentes en una elección. El 2027 empieza a rodar.