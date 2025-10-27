OLA VIOLETA

Santa Fe: Fuerza Patria forzó el festejo por las tres bancas para esconder las caras largas

El frente panperonista perdió en el mismo juego que Provincias Unidas de apostar al escenario de tercios. Presencias (y ausencias) peronistas en el búnker.

Letra P | Manuel Parola
Por Manuel Parola
La diputada electa por Fuerza Patria, Caren Tepp, celeberó las tres bancas obtenidas por la fuerza y lanzó dardos al gobernador Maximiliano Pullaro.

La diputada electa por Fuerza Patria, Caren Tepp, celeberó las tres bancas obtenidas por la fuerza y lanzó dardos al gobernador Maximiliano Pullaro.

Notas Relacionadas
Santa Fe: la estrella de Caren Tepp brilló poco y el PJ sigue maldito en las elecciones de medio término
OLA VIOLETA

Santa Fe: la estrella de Caren Tepp brilló poco y el PJ sigue maldito en las elecciones de medio término

Por  Gustavo Castro

Un resultado que no se esperaba en Fuerza Patria

El primero en llegar, temprano y marcando la cancha, fue Agustín “Chivo” Rossi, quien anticipó el discurso que repetirían todos los referentes del espacio que fichan en el PJ: “Hicimos una gran elección”. Incluso, a medida que llegaban los resultados de provincia de Buenos Aires con números a favor de La Libertad Avanza (LLA), la postura siguió siendo esa.

Caren Tepp

El Distrito 7, bastión de Ciudad Futura, fuerza de izquierda que colocó a Caren Tepp al frente de la lista, apareció más poblado de periodistas que de militantes, luego de que las campanas escolares dieran por cerrados los comicios. Los fiscales comenzaron a llegar con sobres y caras largas, buscando con la mirada al resto de sus compañeros, remeras que fueran familiares, banderas que los abrazaran. Estupor, asombro y bronca fueron las emociones que prevalecieron.

Un armador territorial de Fuerza Patria resumió, en diálogo con Letra P, que la derrota de este domingo se originó en el derretimiento del escenario de tercios que tanto propios como ajenos aspiraban construir y que las encuestas que habían circulado hasta el jueves daban por hecho: “Pasó lo que no tenía que pasar, se cayó (Maximiliano) Pullaro y los que salieron a votar, que no fueron la vez pasada, fueron a La Libertad Avanza”.

Tensiones y abrazos al interior de Fuerza Patria

“Lo que más me duele como militantes es que no pudimos ayudar a la gente que no la está pasado bien, no le pudimos dar ese alivio a los santafesinos”, dirá más tarde, con los resultados en la mano, Tepp sobre el escenario. Entre la marea de gente que estaba debajo, se escondían rostros tristes que miraban con cansancio a la candidata.

Antes, el ambiente se calentó bajo los cantos, bombos y banderas, a medida que los minutos pasaban, a la espera de que Tepp y los candidatos subieran a las tablas a prestar discurso, de las hinchadas de Ciudad Futura, anfitriones y de un carácter mucho más medido en sus expresiones frente al resultado de la elección, y del peronismo -que sólo logró convocar a La Cámpora y a un puñado de militantes de La Corriente de la Militancia, espacio liderado por Rossi- que iban alternando las canciones. La Marcha Peronista fue la más repetida.

Los platillos y estandartes no lograron disimular del todo las diferencias entre las parcialidades que componen Fuerza Patria. Desde la organización de la campaña negaron a este medio que la participación del exjefe de gabinete de Alberto Fernández en la lista haya tenido efecto en los resultados.

Fuerza Patria Ciudad Futura Rosario Santa Fe

"Que tome nota el gobernador Pullaro"

Tepp llegó empujando el coche de su hijo, acompañada por Juan Monteverde, quien se quedó en un segundo plano. Rápidamente ambos hicieron cónclave con el resto de los candidatos de la lista, entre ellos Oscar “Cachi” Martínez, quien prestó declaraciones a la prensa desde temprano, y la exvicegobernadora Alejandra Rodenas. Ninguno de los dos logró una banca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/carentepp/status/1982628603817853373&partner=&hide_thread=false

“La proyección que teníamos de votos está dentro de los resultados que obtuvimos. Lo que cambió es que no hubo un escenario de tercios. Si se quiere, dentro de lo que es el mismo modelo de lo que representa LLA y Provincias Unidas, se impuso LLA y eso fue lo que hizo que se den de esta manera los porcentajes”, declaró Tepp al enfrentar a los medios y rescató: “Seguimos reteniendo el acompañamiento que tuvimos en las últimas elecciones”.

En su discurso, Tepp no dejó pasar la oportunidad de castigar al gobernador Maximiliano Pullaro, con quien confrontó abiertamente durante la campaña: “Teníamos una elección en la provincia de Santa Fe donde había tres listas, pero dos modelos, hay una lista que se impuso, que tome nota el gobernador cuál fue la consecuencia de no defender a los santafesinos”, sostuvo, acompañada por detrás por una eufórica Florencia Carignano y por el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, con quienes compartirá bancada desde el próximo 10 de diciembre junto a Agustín Rossi y Alejandrina Borgatta.

Temas
Notas Relacionadas
Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia en el búnker tras la derrota en Santa Fe.
OLA VIOLETA

La primera derrota de Unidos en Santa Fe: Gisela Scaglia no pudo colarse en la grieta

Provincias Unidas terminó tercera y se llevó dos bancas. El problema de las expectativas. El clima del búnker y la premonición de la mesa chica.
Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro en el escenario, tras la dura derrota del domingo.
OLA VIOLETA

Un paso atrás

El gobernador de Santa Fe no pudo romper la polarización y quedó muy lejos. Cayó en todos los bastiones de Unidos. Cómo se sigue.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Gisela Scaglia y Maximiliano Pullaro en el escenario, tras la dura derrota del domingo.
OLA VIOLETA

Un paso atrás

Por  Pablo Fornero
Diego Santilli en el bunker de LLA: Losbonaerenses eligieron cruzar el río
OLA VIOLETA

La Libertad Avanza, con y sin Santilli: las claves de la remontada histórica en Buenos Aires

Por  Juan Rubinacci
Festejo de LLA en Córdoba
VOTA ARGENTINA

Schiaretti arriesgó y perdió: Córdoba reafirmó su voto a Milei y frenó el sueño federal de Llaryora

Por  Yanina Passero
Rogelio Frigerio y La Libertad Avanza ganaron en Entre Ríos. 
ARGENTINA VOTA

Frigerio y LLA ganaron al galope a caballo del voto no peronista en Entre Ríos

Por  Laura Terenzano