Caso Manuel Adorni: La Libertad Avanza apura el desafuero de un diputado peronista para diluir el tema

Por presión de Karina Milei , el bloque La Libertad Avanza (LLA) de Diputados armó una estrategia para defender a Manuel Adorni , cuestionado por haber sumado a su esposa a un viaje oficial. La maniobra consiste en apurar el pedido de desafuero del diputado Carlos Cisneros , de Unión por la Patria (UP), para diluir la avanzada contra el jefe de Gabinete.

Este miércoles, después de que el contingente familiar de Adorni en el vuelo presidencial estallara en las redes y en los gremios, la diputada de LLA Lilia Lemoine presentó un proyecto de resolución para pedirle a la comisión de Asuntos Constitucionales que trate el expediente de Cisneros, con "posibles sanciones disciplinarias y desafuero". La preside el libertario Nicolás Mayoraz .

La situación del diputado tucumano es complicada. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz solicitó formalmente la indagatoria de Cisneros -dirigente del gremio de la bancaria y operador judicial de su provincia-, junto a las de Patricia Neme y Federico Petraglia . Se lo acusa de liderar una organización criminal que utilizó a Lourdes Parache como instrumento de una trama extorsiva.

El juez federal Guillermo Díaz Martínez ya notificó a la cámara baja, que debe definir su situación. Si avanza con un desafuero, requiere una mayoría especial, imposible de obtener si UP defiende a su compañero, como se espera.

Como explicó Letra P , la oposición anticipó este miércoles que dará una fuerte pelea para echar a Adorni del Gabinete. UP en Diputados presentó un pedido de interpelación para que el jefe de Gabinete anticipe su informe de gestión, que tiene previsto hacer en el Senado en abril.

CASTA PROPIA Karina Milei respalda a Adorni, su mano derecha, pese a todo: lo sostiene como jefe de Gabinete y lo ratifica como futuro candidato porteño El dúo señalado por la filtración

De todos modos, el artículo 101 de la Constitución obliga a Adorni a presentarse al menos una vez por mes en cada recinto por lo que, tarde o temprano, deberá dar la cara ante la oposición. Si no lo hace, además, la carta magna permite aplicarle una moción de censura, que obliga a un jefe de gabinete a abandonar el cargo.

Antes de llegar a esa situación, el oficialismo en Diputados quiere embarrar la cancha y para eso encontró el caso Cisneros como ariete. Los otros pedidos de desafuero contra diputados de UP nunca prosperaron, como el caso del salteño Emiliano Estrada, quien afrontó los planteos en su contra en una reunión de comisión.

Eran tiempos en los que Mayoraz buscaba esconder los ataques a José Luis Espert, quien finalmente renunció, acusado de tener vínculos con el narco Fred Machado. Por la misma situación no pudo asumir como senadora la libertaria rionegrina Lorena Villaverde, quien sí continúa como diputada.

¿Un ministro afuera?

Karina Milei ensayó este miércoles una fuerte defensa al jefe de Gabinete, que fue replicada por la dirigencia que lo acompaña, como el propio Menem. "Ayer, hoy y siempre junto a Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos", posteó el riojano.

En LLA sospechan una vez más de las internas como disparador del escándalo. Apuntan a Santiago Caputo, enemigo de Karina y con influencia en las autoridades de la SIDE. "Alguien tiene que explicar quién le sacó las fotos a Manuel", repiten los diputados oficialistas, en un Congreso desolado por falta de actividad.

Tanta es la paranoia, que hasta piensan en que otros funcionarios cercanos a Caputo podrían dejar su cargo. El primero fue Nicolás Promanzio, youtuber que tenía un cargo en el Ministerio de Defensa. El único ministro que responde al asesor es el de salud, Mario Lugones. Viajó a Nueva York con Milei. Nadie sabe bien si estaba solo.