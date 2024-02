Educación pública en la era Javier Milei, un loop al filo del mañana

En la película Al filo del mañana, el protagonista, Bill Cage , interpretado por Tom Cruise , vive en un loop del tiempo. Dentro de una guerra contra criaturas alienígenas, vive el mismo día una y otra vez hasta que muere. En cada circunstancia, la experiencia pasada le sirve como aprendizaje para enfrentar la invasión extraterrestre. Llegado un momento en el que el loop (por razones particulares de la trama) se detiene, la coprotagonista, Rita Vrataski , interpretada por Emily Blunt , le pregunta: ¿Y ahora qué hacemos? No sé -le dice Cage-, nunca habíamos llegado a este punto.

Saltando de la ficción a la realidad, específicamente en el campo de la educación pública , el primer gobierno anarcocapitalista de la historia del mundo en superar los 70 días de gestión (el otro fue el de la primera ministra británica Liz Truss , que duró 44 días ) acaba de tomar una serie de decisiones inéditas: renunciar a la paritaria nacional docente, clausurar el Fonid , no aportar recursos al SAE, diluir el Fondo Educativo, ofrecer el 7% de aumento a los docentes universitarios con una inflación acumulada (oficial) de 45% , repetir el presupuesto nacional de las universidades de 2023 después de una superdevaluación que aumentó 118% el tipo de cambio y cerrar cinco universidades por decreto.

Sin embargo, la respuesta del Poder Ejecutivo nacional deviene de otra lógica. Como recuerda el propio presidente Javier Milei , en su filosofía aceleracionista y neorreaccionaria, el Estado es un violador serial , causa de los problemas del mundo, al que hay que destruir. Ya es habitual enterarnos de la designación de funcionarios en diferentes ámbitos públicos cuya misión es cerrar las instituciones en las que son designados. El CIN confirmó este supuesto en palabras del propio secretario de Educación, el profesor Carlos Torrendell , quien confesó que no venía a crear universidades sino a cerrar algunas de las que existen.

Imitando el viejo programa de Donald Trump, a Milei le gusta gritar: ¡Afuera!

Axel KIcillof frente a una ecuación imposible

A diferencia del gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires, el ministro Alberto Sileoni garantizó el inicio del ciclo lectivo. Arranca el 1 de marzo, con un aumento del 20% para los trabajadores de la educación, lo que implica un empate técnico con la inflación acumulada desde diciembre (25 en enero, 20 en febrero, según el cierre de las dos paritarias). Es un esfuerzo enorme el hecho por la provincia, que entiende que sin clases se descalabra la vida cotidiana de la gente.

Ahora bien, esto no alcanza, como señaló también el gobernador. Será muy difícil sostener estas políticas frente a un gobierno nacional que va en una dirección inversa. Así, el desbarajuste de la economía nacional impacta directamente sobre la provincia. Con el ajuste, la recaudación va en picada (40% según algunos especialistas). ¿Cómo va a hacer el estado provincial para garantizar los salarios si sus arcas se vacían por efecto de las políticas nacionales?

Cuando en 2005 el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, el objetivo era superar el loop de los inciertos inicios de clases. Hace cuatro años que en la provincia comienzan normalmente. El Fonid y la paritaria nacional que garantiza un salario docente para todo el país facilitan un proceso recursivo positivo.

En este caso, el loop es trágico. Todo el esfuerzo de un día se despilfarra a la noche. Cuando creemos estar llegando, todo vuelve a empezar. Pero no hay aprendizaje. No habrá clases garantizadas sin acuerdos paritarios en los que los trabajadores de la educación no pierdan contra la inflación.

Proceso de desorganización nacional

En la mirada libertaria, la educación no es problema nacional. La educación la sostienen las provincias. En una perspectiva previa a la Constitución del '53, Milei quiere llegar a la desorganización nacional. En la película Todo lo que necesitas es matar, inspirada en la novela de Hiroshi Sakurazaka, los alienígenas juegan con el tiempo. Milei también. En este caso, el protagonista quiere regresar a la Argentina previa al pacto constitucional. Sin Estado nacional, en el imaginario del Presidente, el mercado, tan voraz como los aliens de la película, supera la pobreza porque… ¡desaparecen los pobres!

No hay manual de historia que demuestre el cumplimiento de este axioma. La encrucijada es terrible y, como sucede en la película, no tenemos una respuesta. Nunca habíamos llegado a este punto.