La decisión del gobierno de Javier Milei de pisar las becas 2024 del Conicet con la excusa de que no tiene Ley de Presupuesto aprobada para este año, como si no fuera posible gobernar con la norma anterior prorrogada, como de hecho está haciendo, elevó a rojo el nivel de alerta de la comunidad científica , que se prepara para resistir el ataque que el propio líder libertario había prometido en su campaña.

Es muy difícil desvincular la mirada del Presidente sobre la ciencia de la que tiene sobre la historia y el desarrollo del capitalismo, tal cual la expuso este miércoles en Davos. En su mirada, el capitalismo aparece como una fuerza inmaculada dirigida por héroes impolutos que se esfuerzan por producir bienes y regarlos por el camino como en los relatos bíblicos, contra unos Estados que se empecinan en detenerlos. Como en la filosofía de Aynn Rand, desaparecen en su discurso todas las dimensiones históricas que, en todo caso, hicieron posible su desarrollo; desde los viejos imperialismos, las guerras mundiales, las agencias estatales que posibilitaron, por ejemplo, el desarrollo de la bomba atómica, como vimos en la película Oppenheimer, o Internet, con la agencia DARPA, financiada por el Departamento de Defensa de Estados UNidos. En la ciudad que inspiró a Thomas Mann para La Montaña Mágica, corazón de la historia europea, Milei desconoció el papel clave que tuvieron en la evolución capitalista organizaciones políticas como la Unión Europea y las Naciones Unidas. Su mala clase de historia económica no tendría consecuencias si no fuera que es el presidente de la Nación y que la expuso en el vértice del poder económico mundial. No era el mejor lugar, dirán algunos. Como bien lo definió Mario Riorda en un tuit que analiza su exposición, fue un discurso precientífico, negacionista y autoritario.