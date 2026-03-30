YPF: Axel Kicillof convierte una mochila de plomo en insumo para su carrera presidencial

El fallo de la justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF quitó de la espalda de Axel Kicillof una de las mochilas más pesadas que llevaba en el camino a su candidatura presidencial en 2027. De ratificarse el fallo de primera instancia dictado por la jueza Loretta Preska , que condenaba a la Argentina a pagar más de 16 mil millones de dólares, la crítica al gobernador de Buenos Aires hubiera sido brutal.

Le pegaría en una de las fibras más sensibles en la discusión que, se prevé, se dará en la próxima campaña presidencial: su capacidad como ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El gobierno nacional quiso maniobrar para llevarse los laureles , pero Kicillof capitalizó.

Con esa cucarda puesta sigue avanzando en la construcción de una alternativa. Este miércoles viajará a Tierra del Fuego para participar de la vigilia por el día de los veteranos caídos en Malvinas, mientras una tropa de funcionarios y dirigentes sigue avanzando en el interior del país armando para el gobernador que aún esquiva definiciones.

La noticia del fallo favorable que llegó el viernes a La Plata fue un bálsamo para el gobernador que cargaba sobre sus espaldas la mochila de la crítica brutal a su desempeño como ministro de Economía cuando implementó la estatización de YPF por orden de CFK .

Pese a eso, Kicillof nunca se corrió un centímetro de la postura que había tenido desde entonces. En una recordada entrevista con Carlos Pagni, ante la pregunta respecto de si hoy haría lo mismo, contestó contudente: “Sí, porque estuvo bien hecho”. El periodista le contestó que es “cabeza dura”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/1967786350540693815&partner=&hide_thread=false "No me arrepiento lo que hice con YPF"



El gobernador bonaerense Kicillof defendió la expropiación, calificó la decisión como “valiente” y cuestionó el juicio en Nueva York por más de US$16.000 millones.



En #OdiseaArgentina con Carlos Pagni pic.twitter.com/BNbY6FECec — La Nación Más (@lanacionmas) September 16, 2025

El fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos le dio la razón y pese a las maniobras del gobierno nacional y los insultos de Javier Milei, Kicillof salió fortalecido. Logró borrar de un plumazo una de las críticas más importantes que se le podían hacer en una campaña electoral por la presidencia.

Algo similar le pasó con la planta de GNL que iba a instalarse en Bahía Blanca. Con el argumento de su negativa a ingresar al RIGI, el gobierno nacional le enrostraba haber perdido tal inversión con un traslado a Río Negro, un suceso que podría haber operado como otra carga de arrastre. Sin embargo, el tiempo le dio la razón: luego de la intervención de la Casa Rosada para "reubicar" la planta fuera de la provincia, el proyectó cayó en saco roto y se perdió.

Capitalizar y seguir

Kicillof salió rápidamente a capitalizar el fallo. Durante el fin de semana dio varias entrevistas y este lunes encabezó una conferencia de prensa en la gobernación bonaerense. “Nuestra posición siempre fue la misma: el interés público está por encima de los instrumentos privados, y la ley está por encima del estatuto de una empresa privada. Este fallo puso las cosas en su lugar”, dijo.

Kicillof y Bianco conferencia YPF

Enseguida confrontó los dos modelos de país: el suyo y el de Milei. "Ahora hay una discusión de fondo: por qué YPF tiene que ser nacional. Milei no lo entiende: ve sus resultados, lucra con eso, pero defiende intereses extranjeros y pone en riesgo los recursos. Hoy, el litro de nafta está 2.000 pesos. Es cierto que hay inestabilidad en el mundo y mucha volatilidad por las guerras, pero nosotros tenemos con YPF un instrumento muy poderoso para que no se descargue sobre el bolsillo de los argentinos: llamo al gobierno a que cuide el bolsillo de la gente”, lanzó en la rueda.

La interna mete la cola

Como en todos los temas que atraviesan al peronismo, la interna metió la cola. Mientras el gobernador buscó capitalizar el fallo de la justicia de Estados Unidos, desde el kirchnerismo salieron con fuerza a reivindicar la decisión tomada por la expresidenta, quien también hizo una publicación en sus redes sociales, aunque omitiendo el rol del gobernador.

Durante el acto de asunción de la diputada provincial Mayra Mendoza en la presidencia del PJ de Quilmes, Máximo Kirchner señaló que esas decisiones como la de YPF fueron, en parte, el motivo de la persecución a CFK. “Por lo que hoy tienen secuestrada y encerrada a Cristina el Poder Económico y la Corte Suprema tiene que ver con esa nacionalización de YPF y eso tienen que tenerlo siempre claro, porque defender a la gente significa también ganarse el amor de tu pueblo, pero a la medida que te ganas el amor de tu pueblo, te ganás el odio de aquellos que los quieren siempre mantener con migajas a raya y sin levantar la voz”, lanzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/leosansok/status/2037587145901125786&partner=&hide_thread=false YPF se expropió por la decisión política y el coraje de @CFKArgentina. Los ministros son eso: ministros. Fin https://t.co/bOtCpN8Boh — Leo (@leosansok) March 27, 2026

En redes sociales militantes kirchneristas salieron a confrontar con quienes levantaron la figura del gobernador sin mencionar a la expresidenta. Kirchner presentó a su vez un proyecto en la Cámara de Diputados reafirmando que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF realizada durante el gobierno de CFK en 2012, “fue la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de nuestra República Argentina”.

La construcción del proyecto, aún sin definiciones

Con el capítulo de YPF en princio saldado, y como probable issue de campaña, Kicillof seguirá avanzando en la construcción de su proyecto presidencial aunque aún con varias indefiniciones. En la conferencia de prensa de este lunes, el gobernador respondió también preguntas respecto de una posible reforma electoral y cuáles deberían ser los mecanismos para la elección de candidatos. No dio precisiones y marcó que “estamos en el mismo problema que en 2025” por la reforma electoral que quiere hacer el gobierno nacional, lo que determina los pasos que se puedan tomar desde la provincia de Buenos Aires.

“Es prematuro”, dijo sobre los mecanismos para elegir a los candidatos a sucederlo y marcó: “De la misma manera que he dicho sobre mi candidatura, de la que siempre se habla, este es un año de construcción política, más que de campañas electorales y candidaturas”. No obstante, en los próximos días avanzará en su despliegue nacional con una visita a Tierra del Fuego con motivo del día de los veteranos caídos en Malvinas y sus funcionarios y dirigentes cercano seguirán trabajando en el despliegue del sector a nivel nacional.