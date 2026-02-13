División en Unión por la Patria: Germán Martínez prepara una agenda de temas para garantizar la unidad

La sesión de este jueves dejó dos postales que marcaron el inicio de 2026 en la Cámara de Diputados: El oficialismo logró mayorías holgadas con sus aliados y Unión por la Patria votó dividido en los dos temas: el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur -Unión Europea. El peronista Germán Martínez busca una agenda de temas para exhibir unidad en marzo.

Los temas que están en carpeta son el rol de la SIDE, aumentos jubilatorios, giros a las provincias, financiamiento educativo y el riesgo de aumento de endeudamiento familiar. Será parte del esquema de negociación para las ordinarias, que empiezan en marzo. El jefe del bloque de UP ya tiene su lista abierta para sumar otras cuestiones que puedan unificar posiciones.

"Hay algo que está claro: quien quiera llegar con chances en 2027 habrá tenido que haber enfrentado a Javier Milei ", es la frase que dicen los peronistas que niegan nuevas rupturas en el bloque. En diciembre se alejó el trío de Catamarca y el puntano Jorge Fernández .

Las diferencias en UP para la sesión del jueves se habían anticipado en las reuniones de bloque, como contó Letra P . La última fue el miércoles por la tarde y Martínez entendió que no había posibilidad de evitar una fragmentación, por lo que sólo atinó a negociar que no hubiera ataques personales. Un dato fue que Juan Grabois , en contra del acuerdo comercial, evitó hablar para no abrir más la grieta. Parece que es su línea.

El jefe de UP logró que las diferencias no quedaran expuestas en público y mostraron que en el bloque conviven varias tribus con intereses que a veces no coinciden. En cuanto al régimen penal juvenil, el massista Ramiro Gutiérrez tuvo siempre sus diferencias, porque avala que la edad punible sea 14 años, como finalmente marcó el dictamen de mayoría.

Gutiérrez ayudó con el cuórum y evitó mostrar sus diferencias en el recinto, en su discurso y en la votación: recién después de la votación dijo a viva voz que tenía diferencias. No fue el único: el mendocino Emir Félix, también se expresó a favor de bajar la edad. "Hay elecciones en Mendoza y necesitaba mostrarse", explicaron en UP.

La reforma penal juvenil no tuvo tantas diferencias desde lo discursivo (todos en UP votaron en contra), pero Gutiérrez tuvo la compañía de otras figuras del massismo, como Sebastián Galmarini. Se encargaron de que no se note y por eso permitieron que la votación fuera a mano alzada. Para mantener un público propio, dejaron correr un video en el que se los ve levantando la mano en el recinto.

Galmarini no falta a ninguna reunión de bloque y luego reúne a la decena de massistas que la integran para fijar posturas. Con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, también se mostraron a favor junto a la mayoría de la bancada: 47 apretaron el botón verde y 42 el rojo, en su mayoría ligados al kirchnerismo, además de los excancilleres Jorge Taiana y Santiago Cafiero.

Rossi, pro-acuerdo

El acuerdo tuvo posturas contrapuestas en las tres reuniones que se realizaron y el promotor de votar a favor fue ni más ni menos que Agustín Rossi, jefe del bloque peronista durante años y líder político del actual titular, Martínez. En un Zoom de hace tres semanas, el exministro de Defensa dio razones geopolíticas para avalar el acuerdo.

Explicó que era una oportunidad de salir de las relaciones carnales con Estados Unidos que profesa Milei y aplicar un multilateralismo que no parece ser el eje de la política exterior del Gobierno. Además, el santafesino sostuvo que quedar fuera podría ser opacado por Brasil.

Las diferencias en UP fueron por temas diversos y dejó claro que, sin jefes externos, cada cual hace su juego. Por si fuera poco, el pacto comercial no tuvo posturas en contra explícitas de sectores empresariales e industriales, como para que alguien levante la bandera.

"Muchos querían que no lo votamos, pero sin aparecer, porque no tienen claro si les sirve", graficó otro peronista a Letra P. Entre las economías regionales aparecieron posturas disímiles, pero todas se infiltraron en el bloque sin filtros.

El caso más extremo fue el del sanjuanino Cristian Andino, quien habló de "una luz de esperanza", por temor a que el vino pierda el mercado brasilero, en tiempos de caída de consumo. Y hasta el chaqueño Aldo Leiva, quien suele no pulsar su voto para decirlo a viva voz, esta vez dijo que acompañaba al Gobierno por pedido de los productores locales.

Nueva agenda

En UP no creen que el espacio pueda romperse, pero por si acaso las autoridades intentarán que en marzo haya actividad en bloque con proyectos propios. Un tema en el que se tiene fe es en el de derogar el DNU que armó un nuevo organigrama y funciones en la SIDE, con la posibilidad de aprehender personas.

"Los votos están cerca, pero no descartamos ir al recinto a todo o nada", sostienen en la bancada. Es que muchos aliados del Gobierno sólo podrían anticipar postura con el recinto abierto. La educación será un tema de discusión. La Casa Rosada enviará un proyecto de financiamiento universitario, que sustituya la ley sancionada el año pasado.

UP quiere volver con el texto de 2023 que aumentó la inversión prevista. No es el único guadañazo que preparan: presentarán proyectos para tarifas diferenciadas por frío o calor, luego de que Milei no pudiera corregir el sistema vigente en el presupuesto.

Galperín, lejos

En UP aclaran que volverán a pedir por aumento jubilatorio, tras dos años de leyes que fueron vetadas y no pudieron sostenerse. Si bien el panorama político es peor, sostienen que la creación de un fondo con plata de la ANSES para financiar indemnizaciones sirve para alentar el debate. "Los jubilados están mal: piden más ayuda que los beneficiarios de planes sociales", justifican la insistencia en el peronismo.

El sector rebelde del bloque, liderado por Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel, presentó un proyecto para ayudar el endeudamiento de las familias. Será considerado con límites: "No vamos a financiar las deudas con Mercado Pago", repiten en UP, siempre enfrentados al fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín.

Otro tema que el peronismo llevará al recinto es referido a los porcentajes de coparticipación a las provincias caídos, por baja de recaudación y de impuestos. Pedirán una compensación y sostienen que los aliados garantizarán leyes. Aunque Milei las vete. Ahora puede hacerlo.