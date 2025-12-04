CONGRESO

SIDE: antes de irse, Neiffert escondió el contrato con Scatturice y pactó con el kirchnerismo para validar los gastos

La bicameral de control se reunió el martes. La oposición pidió por tercera vez papeles del consultor. No apareció, pero hubo acuerdo para rendir cuentas.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Sergio Neiffert, exjefe de la SIDE.&nbsp;

Sergio Neiffert, exjefe de la SIDE. 

Unas horas antes de abandonar el cargo, el extitular de la SIDE Sergio Neiffert resolvió dos temas en la bicameral de inteligencia que complicaban a Santiago Caputo. A través de Cristian Ritondo, jefe del PRO, consiguió validar los gastos de 2024. Tuvo respaldo del kirchnerismo, a pesar de que el ex-Señor 5 le volvió a negar el contrato de Leonardo Scatturice con el organismo.

Notas Relacionadas
Leonardo Scatturice, el empresario que puede traerle problemas a Javier Milei
De la SIDE al jet (set)

El gobierno de Milei le dio contratos a Scatturice después de la llegada de las valijas sospechosas

Por  Francisco Aristi

El nexo con el kirchnerismo fue el diputado Leopoldo Moreau, quien para votar los balances de Neiffert exigió aprobar el último que presentó el gobierno de Alberto Fernández. El acuerdo alcanzó para mayoría que dejó perpleja a la dupla radical que integra la comisión y componen Moreau y Mariela Coletta.

La diputada protestó. "Estamos haciendo un estudio para evaluar los gastos, con asesores y con gente de la agencia. No sé con quién hablaste vos", lo increpó a Ritondo, quien no soportó las críticas. "Yo conozco el tema, trabajé hace muchos años en una fundación", trató de ubicarla.

Las cuentas de la SIDE nunca fueron un problema porque son "balances ciegos". Esto significa que están las partidas, pero no se mencionan con claridad los destinos. No hay antecedentes de un rechazo y, con su martingala, Moreau garantizó que el gobierno de Fernández no sea el primero en tener ese revés.

El contrato de la SIDE

La otra cara de la moneda es Scatturice, el consultor con pasado en la SIDE, nexo entre el gobierno de Donald Trump con otros países, quien este año fue noticia porque pasajeros de un avión Bombardier 5000 de su propiedad, que aterrizó en Aeroparque, lograron pasar valijas sin control de la Aduana. Una que transportó el equipaje fue Lourdes Arrieta, cercana al exespía.

La escena se filtró y pronto se supo que el afamado empresario estaba involucrado: Scatturice y Arrieta integran la firma COC Global y de TACTIC COC LLC, que firmó un contrato con la SIDE por la suma de 10 mil dólares mensuales. El dato lo llevó a la comisión el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, quien pidió información sobre este vínculo y no obtuvo respuesta.

El equipo del legislador obtuvo la información de las fuentes abiertas que ofrece Estados Unidos, por lo que impidió que Neiffert desconociera el vínculo. Aun así, el ex-Señor 5 esquivó la respuesta: a través de un escrito, sostuvo que esa documentación refería a conversaciones informales.

Tailhade sospecha que el contrato es una farsa, porque encontró otros similares con países como Uzbekistán, por sumas de hasta diez veces más. Este dato no es menor si se tiene en cuenta que Scaturicce, con amigos cercanos entre los empresarios de medios, es el dueño de la línea aérea Flybondi y es proveedor de servicios informáticos al Gobierno.

El nuevo jefe

Los triunfos legislativos de Neiffert valen doble porque desde el 10 de diciembre la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia cambiará su conformación. Es muy probable que las autoridades de las cámaras demoren su conformación hasta entrado 2026 y aseguren una mayoría al oficialismo.

De ocurrir, difícilmente vuelva a reunirse y mucho menos para cuestionar al sucesor de Neiffert, Cristian Auguadra, cercano a Caputo y que hasta el martes integraba la división de Asuntos Internos de la SIDE, una fragmentación de la vieja área de contrainteligencia que, durante esta gestión, volvió a controlar personal cercano al histórico Jaime Stiusso. El reemplazo de Auguardra es Diego Enrique Valdiviezo.

¿Se vienen los carpetazos?

El nuevo jefe de la SIDE genera rechazo en la oposición porque, según las historias que reconstruyen del organismo, en estos años usó su poder de fuego para perseguir a opositores. Algunas fuentes aseguran que tiene una financiera en Miami.

La caza de brujas que ordenó Caputo tuvo su pico de tensión hace unas semanas, cuando el subsecretario administrativo de la SIDE, José Francisco Lago Rodríguez, y el director jurídico, Nicolás Viñuesa, fueron hasta la casa de Neiffert, lo hicieron salir en calzoncillos y lo quisieron obligar a renunciar. En ese momento, Auguadra se quedó en el auto.

Caputo acusaba a Neiffert de hablar con Lule Menem, su enemigo interno. Si bien el recambio favoreció al asesor, en LLA son cautos y recuerdan que el organigrama nuevo no se conoce. Tal vez la SIDE esté bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, para que Manuel Adorni le pise los fondos. Es una posibilidad.

Temas
Notas Relacionadas
Sergio Neiffert, jefe de la SIDE. 
CONGRESO

La SIDE, en problemas: la oposición exige a Neiffert cambiar el plan y complica su continuidad

La bicameral que fiscaliza a los espías se reunió para evaluar la tarea del jefe de espías. Le enviaron preguntas y lo llamarán a declarar.
Santiago Caputo, asesor en la Casa Rosada.
GOBIERNO EN REFACCIÓN

Santiago Caputo mantiene el control de la SIDE: la pica con Neiffert y el sucesor amigo de la familia

El estratega pidió la cabeza del espía y el ingreso de Cristian Auguarda, un hombre de su confianza. Trastienda del conflicto y triunfo sobre Lule Menem.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Elecciones en la UCR: el radicalismo jujeño de Morales banca a Valdés en medio de una interna sin candidatos
KARMA BOINABLANCA

Elecciones en la UCR: el radicalismo de Morales banca a Valdés en medio de una interna sin candidatos

Por  Ramiro Garrocho
Legislatura bonaerense: ganaron los intendentes
TOMA Y DACA

Legislatura bonaerense: ganaron los intendentes

Por  Macarena Ramírez
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el presidente Javier Milei
Curitas para la crisis

La AUH tiene un poder de compra récord: para la UCA, es clave para que no haya 20% más de pobres

Por  Francisco Aristi
Martín Menem tiene la lapicera.
EL NUEVO CONGRESO

Martín Menem encontró un antecedente de Sergio Massa para quedarse con la mayoría en las comisiones

Por  Mauricio Cantando