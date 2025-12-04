SIDE: antes de irse, Neiffert escondió el contrato con Scatturice y pactó con el kirchnerismo para validar los gastos

Unas horas antes de abandonar el cargo, el extitular de la SIDE Sergio Neiffert resolvió dos temas en la bicameral de inteligencia que complicaban a Santiago Caputo . A través de Cristian Ritondo , jefe del PRO, consiguió validar los gastos de 2024. Tuvo respaldo del kirchnerismo , a pesar de que el ex-Señor 5 le volvió a negar el contrato de Leonardo Scatturice con el organismo.

El nexo con el kirchnerismo fue el diputado Leopoldo Moreau , quien para votar los balances de Neiffert exigió aprobar el último que presentó el gobierno de Alberto Fernández . El acuerdo alcanzó para mayoría que dejó perpleja a la dupla radical que integra la comisión y componen Moreau y Mariela Coletta .

La diputada protestó. "Estamos haciendo un estudio para evaluar los gastos, con asesores y con gente de la agencia. No sé con quién hablaste vos", lo increpó a Ritondo, quien no soportó las críticas. "Yo conozco el tema, trabajé hace muchos años en una fundación", trató de ubicarla.

Las cuentas de la SIDE nunca fueron un problema porque son "balances ciegos". Esto significa que están las partidas, pero no se mencionan con claridad los destinos. No hay antecedentes de un rechazo y, con su martingala, Moreau garantizó que el gobierno de Fernández no sea el primero en tener ese revés.

La otra cara de la moneda es Scatturice, el consultor con pasado en la SIDE, nexo entre el gobierno de Donald Trump con otros países, quien este año fue noticia porque pasajeros de un avión Bombardier 5000 de su propiedad, que aterrizó en Aeroparque, lograron pasar valijas sin control de la Aduana. Una que transportó el equipaje fue Lourdes Arrieta , cercana al exespía.

La escena se filtró y pronto se supo que el afamado empresario estaba involucrado: Scatturice y Arrieta integran la firma COC Global y de TACTIC COC LLC, que firmó un contrato con la SIDE por la suma de 10 mil dólares mensuales. El dato lo llevó a la comisión el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, quien pidió información sobre este vínculo y no obtuvo respuesta.

El equipo del legislador obtuvo la información de las fuentes abiertas que ofrece Estados Unidos, por lo que impidió que Neiffert desconociera el vínculo. Aun así, el ex-Señor 5 esquivó la respuesta: a través de un escrito, sostuvo que esa documentación refería a conversaciones informales.

Tailhade sospecha que el contrato es una farsa, porque encontró otros similares con países como Uzbekistán, por sumas de hasta diez veces más. Este dato no es menor si se tiene en cuenta que Scaturicce, con amigos cercanos entre los empresarios de medios, es el dueño de la línea aérea Flybondi y es proveedor de servicios informáticos al Gobierno.

El nuevo jefe

Los triunfos legislativos de Neiffert valen doble porque desde el 10 de diciembre la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia cambiará su conformación. Es muy probable que las autoridades de las cámaras demoren su conformación hasta entrado 2026 y aseguren una mayoría al oficialismo.

De ocurrir, difícilmente vuelva a reunirse y mucho menos para cuestionar al sucesor de Neiffert, Cristian Auguadra, cercano a Caputo y que hasta el martes integraba la división de Asuntos Internos de la SIDE, una fragmentación de la vieja área de contrainteligencia que, durante esta gestión, volvió a controlar personal cercano al histórico Jaime Stiusso. El reemplazo de Auguardra es Diego Enrique Valdiviezo.

¿Se vienen los carpetazos?

El nuevo jefe de la SIDE genera rechazo en la oposición porque, según las historias que reconstruyen del organismo, en estos años usó su poder de fuego para perseguir a opositores. Algunas fuentes aseguran que tiene una financiera en Miami.

La caza de brujas que ordenó Caputo tuvo su pico de tensión hace unas semanas, cuando el subsecretario administrativo de la SIDE, José Francisco Lago Rodríguez, y el director jurídico, Nicolás Viñuesa, fueron hasta la casa de Neiffert, lo hicieron salir en calzoncillos y lo quisieron obligar a renunciar. En ese momento, Auguadra se quedó en el auto.

Caputo acusaba a Neiffert de hablar con Lule Menem, su enemigo interno. Si bien el recambio favoreció al asesor, en LLA son cautos y recuerdan que el organigrama nuevo no se conoce. Tal vez la SIDE esté bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, para que Manuel Adorni le pise los fondos. Es una posibilidad.