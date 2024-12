Yo te avisé: Diego Kravetz, la apuesta de La Libertad Avanza para ganar Lanús en 2027

FUSIÓN NO, CONVERGENCIA

En junio de este año, Letra P contó que los armadores bonaerenses del partido de Javier Milei habían puesto el ojo en el exintendente interino de Lanús para llevarlo en una boleta violeta en 2027. En ese entonces, aún tenía vigencia el acuerdo entre el PRO y el Gobierno para llevar en una potencial boleta mixta al dirigente que mejor mida o a la estructura mejor posicionada, según el color político. Ese pacto ya no corre: Karina Milei y el asesor estrella del Presidente van por todo y eso incluye la extinción del PRO de Mauricio Macri .

El asesor estrella del Gobierno se queda no sólo con un candidato potable para disputar la intendencia de ese distrito, sino con un eventual armador seccional en un terruño en el que manda el peronismo. No es casual: Kravetz tiene vínculos con esa fuerza política -de donde surgió- y, claro, también con el PRO. En el oficialismo lo ven como un potencial catalizador de dirigentes amarillos que no se animan a pegar el salto, en la idea de los hermanos Milei de tragarse por completo al partido amarillo.