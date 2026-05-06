Santilli reunió a intendentes del PRO para aflojar tensiones y acercarlos a un nuevo acuerdo con LLA

Diego Santilli se reunió este martes con intendentes del PRO y escuchó una serie de demandas respecto a las necesidades de los municipios como resultado de las decisiones que toma el Gobierno nacional. Además, durante la cumbre, el ministro del Interior manifestó la idea de reeditar una alianza con La Libertad Avanza para las elecciones del año próximo.

El encuentro, que se llevó a cabo en la sede porteña del partido, fue organizado por el jefe bonaerense amarillo Cristian Ritondo . Los alcaldes asistieron con la idea de tener un canal por donde expresar una serie de demandas y de necesidades que tienen los municipios. Los intendentes advierten falta de recursos y obras y expresan preocupación por el impacto que tiene en sus distritos la crisis económica. También hay quejas por la poca colaboración de la tropa libertaria en los concejos deliberantes.

A pesar de ello, el objetivo del Colorado es volver a seducir a los mandatarios municipales para confluir en un armado electoral junto a La Libertad Avanza en 2027. Como Ritondo, Santilli impulsa la idea de un gran acuerdo en la provincia que vaya más allá de los dos socios electorales del año pasado e incluya a la UCR y a partidos vecinalistas. Sobrevuela la tesis de un gran frente antikirchnerista para ganarle la provincia al peronismo. En ese armado, el ministro es el que mejor se posiciona en la carrera por la candidatura a gobernador, incluso por encima de Sebastián Pareja , el candidato violeta puro.

Si bien hubo un momento de la cumbre en el que los intendentes le plantearon a Santilli la situación actual de las intendencias , también se tomaron un tiempo para la discusión política. Hay jefes comunales que no se convencen de ir a una alianza con el Gobierno porque se quejan de que, en muchos casos, los concejales libertarios traban las gestiones locales.

OPERATIVO TINTURA VIOLETA | Fórmula Santilli-Pareja: el karinismo le reclama al Colorado que deje el PRO y se afilie a La Libertad Avanza https://t.co/ShxgJWhVoP @JuanRubinacci pic.twitter.com/Eid00ZE2Yw

Hablan de las dificultades para que los ediles acompañen en los proyectos de presupuesto y en los aumentos de tasas que en algunos casos precisan para salir del ahogo financiero. Necesitan que el Gobierno los ayude a que sus referentes territoriales no entorpezcan las administraciones. Los intendentes del PRO tienen vocación de participar en un gran frente electoral para enfrentar al peronismo. Pero le piden a Santilli que intervenga para mejorar la relación en los municipios y, sobre todo, que se converse una estrategia electoral según el distrito.

Los jefes comunales no quieren repetir el escenario del año pasado, donde LLA quiso imponer la correlación de fuerzas con el partido que fundó Mauricio Macri y eso fracturó la relación entre las partes. Hubo intendentes que jugaron en otros sellos electorales y eso dividió el voto antiperonista.

¿Reedición de la alianza?

En la Segunda sección electoral, Pablo Petrecca encabezó la boleta de Somos. María José Gentile, intendenta de Nueve de Julio, fue en el mismo camino. Javier Martínez, jefe comunal de Pergamino, jugó para la boleta de Hechos, la marca de la familia Passaglia en San Nicolás. Un caso particular fue el de Soledad Martínez: la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO resistió el acuerdo con los libertarios y solo lo firmó cuando logró colocar el 70% de los apellidos amarillos en la nómina local.

Es decir, hay voluntad amarilla de confluir, pero primero quieren ser escuchados. Esa factura también se la pasan a Ritondo, el jefe bonaerense que administra las tensiones territoriales con la discusión política nacional. El exministro de Seguridad encabezó las negociaciones el año pasado junto a Santilli, Karina Milei y Pareja. Su idea es repetir la ecuación el año que viene, sumando también a otros sectores.

La propuesta de una nueva alianza con el Gobierno probablemente esté atada a los planteos que los intendentes realizaron este martes, ante la necesidad de sostener un vínculo más fluido con la administración de Javier Milei y optimizar el trabajo de las gestiones locales con los ministerios del gabinete libertario.