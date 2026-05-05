Manuel Adorni bate récord: los números del vocero en la conversación digital

Un informe de la consultora Ad Hoc reveló que la declaración del contratista encargado de las refacciones de la casa de Manuel Adorni despertó el interés de la opinión pública. El escándalo que golpea al gobierno de Javier Milei no para de crecer: el jefe de Gabinete tuvo este lunes más de 124 mil menciones en redes sociales .

Durante la jornada, el contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete le pagó U$S 245.000 en efectivo y sin factura por la remodelación de su vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según su testimonio, los trabajos incluyeron pisos, paredes, una pileta y hasta una cascada en el jardín.

A medida que se conocía la noticia, el tema comenzaba a instalarse en las redes sociales: la conversación digital generó el quinto pico más alto de menciones a Adorni en los últimos 59 días.

Un contratista declaró que Adorni le pagó en efectivo U$S 245.000 por remodelar su casa del country Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, Matías Tabar detalló que los trabajos incluyeron hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín pic.twitter.com/QSRDf38RHO

Desde que el vocero presidencial -investigado por presunto enriquecimiento ilícito- quedó en el centro de la polémica por sus viajes al exterior y su situación patrimonial, el Gobierno intenta sin éxito apagar el tema e instalar su propia agenda. Sin embargo, el avance de la investigación judicial suma nuevos capítulos que complican el relato anticasta del oficialismo .

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El gráfico elaborado por Ad Hoc exhibe una dinámica de subas y bajas en el volumen de menciones desde comienzos de marzo. El primer gran pico se registró tras las declaraciones del jefe de Gabinete, quien afirmó haberse “deslomado” durante el viaje oficial a Nueva York junto al Presidente.

Desde entonces, la conversación digital sobre el vocero se mantiene con alta volatilidad, atada a distintos hitos mediáticos y políticos. Entre ellos se destacan la difusión de la casa en un country, las repercusiones de conferencias de prensa, los préstamos de dos jubiladas y el informe de gestión en el Congreso.

En las últimas horas, se observa un nuevo incremento en las menciones coincidente con la declaración del contratista y el episodio de la “cascada”, que vuelve a colocar el caso en el centro del debate público. Aunque el nivel no alcanza el máximo inicial, sí marca un repunte claro respecto de los días previos.

La "cascada", lo más buscado en Google

El Adorni-gate no sólo impacta en la conversación en redes sociales, sino que también se trasladó con fuerza al interés de búsqueda en Google: el término “Adorni” se dispara y convive con un crecimiento de “cascada”, incluso superando momentáneamente a “inflación”.

La cascada de Adorni, que quedó en el centro del debate público, fue instalada en uno de los laterales de la pileta y, según las declaraciones de Tabar, tuvo un costo de U$S 3.500.

El término "cascada" fue mencionado más de 27 mil veces en redes sociales y tuvo un pico de búsquedas en Google, superando a temas estables y constantes como "inflación".

Con la causa aún en desarrollo, los datos muestran que el episodio sigue activo y con potencial de crecimiento. Lejos de diluirse, cada nueva revelación no solo reactiva la conversación digital, sino que amplía su alcance.