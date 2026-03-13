Amplio consenso social contra la dictadura militar y fuerte respaldo a los juicios y la democracia

La última marcha del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia reunió a una multitud en Plaza de Mayo. "Son 30.000" y "Nunca Más", las dos consignas centrales.

A contramano del microclima de redes sociales, que agigantó en los últimos años posiciones negacionistas, en la sociedad argentina impera un amplísimo consenso de rechazo a la última dictadura militar , una valoración positiva de los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad y un fuerte respaldo a la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno.

Los datos surgen de un estudio conjunto que hicieron el observatorio Pulsar , de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) , y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a propósito de los 50 años del golpe militar, que se cumplirán el 24 de este mes. Según el informe, al que tuvo acceso Letra P , el 71% considera que el gobierno militar fue “malo” o “muy malo”, mientras que solo un 7% lo califica como “bueno” o “muy bueno”.

Los números, tan contundentes, arrojan una primera conclusión: las políticas de memoria que se construyeron a lo largo de cinca décadas resultaron efectivas.

A pesar del paso del tiempo, la dictadura no aparece para los argentinos como un hecho lejano ni confuso: siete de cada diez afirman saber mucho o algo sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983, y las primeras asociaciones remiten a desapariciones, represión y violaciones a los derechos humanos.

El consenso en contra de la dictadura atraviesa la grieta política. Para el 61% de la población, lo sucedido entre 1976 y 1983 se explica principalmente como “un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos”, mientras que un 32% lo describe como una “lucha contra el terrorismo en la que pudo haber excesos” y mantiene sentimientos negativos hacia lo ocurrido.

Alerta Javier Milei: enorme apoyo a los juicios de lesa humanidad

Entre los hallazgos más importantes del estudio se anota el apoyo también mayoritario a la continuidad en los juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad. El 70% de las personas que participaron del estudio se mostraron “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo” con que el Estado “siga juzgando a los militares”, mientras que solo el 26% dijo apoyar la idea poco o nada.

Este último dato resulta relevante en medio de los rumores que indican que el gobierno de Javier Milei podría tener en carpeta un indulto a los genocidas de la última dictadura militar que ya fueron condenados. La sociedad argentina mantiene el rechazo a los responsables de ese proceso, tal como quedó demostrado en 2017, durante la gigantesca marcha en contra del 2x1.

001-pag-15.jpg El 70% de los argentinos apoya los juicios de lesa humanidad.

Los números muestran que el negacionismo es una postura muy marginal en la sociedad argentina, a diferencia de lo que sucede en otros países, como Chile. En el país trasandino, en 2023, también cuando se cumplieron 50 años del golpe, el Barómetro de la política CERC-Mori, mostró un 36% de apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet. Este miércoles, asumió la presidencia el ultraderechista José Antonio Kast, abiertamente pinochetista.

El estudio de la UBA y el CELS muestra que la memoria es transmitida por la escuela, la universidad y las conversaciones familiares, con especial incidencia de los consumos culturales, películas, obras de teatro, documentales y libros.

001-pag-09.jpg

Democracia, divino tesoro

En tanto, la enorme mayoría de los argentinos entiende que la democracia es “preferible a cualquier otra forma de gobierno”. El número es altísimo, llega al 78%, mientras que solo un 10% cree que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”.

001-pag-25.jpg

La investigación Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina consta de un estudio cuantitativo, de 1.136 casos, y uno cualitativo, que incluyó ocho grupos focales con alcance nacional. El relevamiento se hizo entre el 15 de octubre y el 27 de octubre de 2025. El informe completo se publicará el próximo lunes.