Amplio consenso social contra la dictadura militar y fuerte respaldo a los juicios y la democracia

La última marcha del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia reunió a una multitud en Plaza de Mayo. "Son 30.000" y "Nunca Más", las dos consignas centrales.
A contramano del microclima de redes sociales, que agigantó en los últimos años posiciones negacionistas, en la sociedad argentina impera un amplísimo consenso de rechazo a la última dictadura militar, una valoración positiva de los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad y un fuerte respaldo a la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno.
Los datos surgen de un estudio conjunto que hicieron el observatorio Pulsar, de la Universidad de Buenos Aires(UBA), y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a propósito de los 50 años del golpe militar, que se cumplirán el 24 de este mes. Según el informe, al que tuvo acceso Letra P, el 71% considera que el gobierno militar fue “malo” o “muy malo”, mientras que solo un 7% lo califica como “bueno” o “muy bueno”.
A pesar del paso del tiempo, la dictadura no aparece para los argentinos como un hecho lejano ni confuso: siete de cada diez afirman saber mucho o algo sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983, y las primeras asociaciones remiten a desapariciones, represión y violaciones a los derechos humanos.
El consenso en contra de la dictadura atraviesa la grieta política. Para el 61% de la población, lo sucedido entre 1976 y 1983 se explica principalmente como “un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos”, mientras que un 32% lo describe como una “lucha contra el terrorismo en la que pudo haber excesos” y mantiene sentimientos negativos hacia lo ocurrido.
Alerta Javier Milei: enorme apoyo a los juicios de lesa humanidad
Entre los hallazgos más importantes del estudio se anota el apoyo también mayoritario a la continuidad en los juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad. El 70% de las personas que participaron del estudio se mostraron “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo” con que el Estado “siga juzgando a los militares”, mientras que solo el 26% dijo apoyar la idea poco o nada.
Este último dato resulta relevante en medio de los rumores que indican que el gobierno de Javier Milei podría tener en carpeta un indulto a los genocidas de la última dictadura militar que ya fueron condenados. La sociedad argentina mantiene el rechazo a los responsables de ese proceso, tal como quedó demostrado en 2017, durante la gigantesca marcha en contra del 2x1.
Los números muestran que el negacionismo es una postura muy marginal en la sociedad argentina, a diferencia de lo que sucede en otros países, como Chile. En el país trasandino, en 2023, también cuando se cumplieron 50 años del golpe, el Barómetro de la política CERC-Mori, mostró un 36% de apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet. Este miércoles, asumió la presidencia el ultraderechistaJosé Antonio Kast, abiertamente pinochetista.
El estudio de la UBA y el CELS muestra que la memoria es transmitida por la escuela, la universidad y las conversaciones familiares, con especial incidencia de los consumos culturales, películas, obras de teatro, documentales y libros.
Democracia, divino tesoro
En tanto, la enorme mayoría de los argentinos entiende que la democracia es “preferible a cualquier otra forma de gobierno”. El número es altísimo, llega al 78%, mientras que solo un 10% cree que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático”.
La investigación Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina consta de un estudio cuantitativo, de 1.136 casos, y uno cualitativo, que incluyó ocho grupos focales con alcance nacional. El relevamiento se hizo entre el 15 de octubre y el 27 de octubre de 2025. El informe completo se publicará el próximo lunes.