La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich , le ratificó a las figuras de la coalición que no se sumará a la denuncia de un acuerdo entre sus rivales de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , y de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa , después de las declaraciones del expresidente Mauricio Macri por el apoyo que recibió el oficialismo de parte del espacio liberal para conseguir el cuórum en la Cámara de Diputados en la sesión donde se aprobó una reforma del impuesto a las Ganancias.

"No le hace bien a Milei que mucha gente piense que tiene algún tipo de relación, porque Massa representa lo que Argentina tiene que dejar atrás: la mentira, el engaño, el ocultamiento y la irresponsabilidad”, manifestó Macri en declaraciones a Cadena 3 en Córdoba. Ante esa frase, Bullrich optó por mantener su estrategia de polarización con UP. No significa que más cerca del 22-O la modifique, pero no será en estas semanas.