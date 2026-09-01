Daniel Passerini prepara la capital de Córdoba para León XIV y busca salir de la zona de riesgo rumbo a 2027

El intendente de la ciudad de Córdoba , Daniel Passerini , encabezó una reunión de gabinete este lunes, a primera hora, para fijar el norte de su gestión para los dos próximos meses. Se difundió la foto y un resumen oficial de la cumbre. Se hizo pública para mostrar la decisión política de levantar puntaje en un bastión que muestra señales de alerta para el PJ rumbo a 2027.

Fuentes de la mesa chica del alcalde peronista indicaron a Letra P que hace tiempo salieron del fondo del precipicio que marcaron “los veintitantos” puntos de aprobación de la gestión capitalina.

Hoy tocarían los 40, todavía muy lejanos para salir de la zona de riesgo que, según el gobernador Martín Llaryora , coloca en competencia electoral a una fuerza política. Faltarían otros "veintitantos" más.

Flanqueado por el viceintendente Javier Pretto y los secretarios que más poder concentran dentro del edificio municipal, Rodrigo Fernández (Gobierno) y Sergio Lorenzatti (Finanzas), esbozó el mapa de trabajo hacia un rumbo predecible: la visita del papa León XIV a la ciudad, probablemente el 10 de noviembre.

Les comentó que el gobierno de Javier Milei se hará cargo de la seguridad y la comunicación, pero que los servicios y la logística quedarán a cargo de los anfitriones. Llaryora y Passerini hablan a diario del evento que les permitirá mostrar gestión sin hacer politiquería , un combo infalible para el electorado cordobés.

Seguidamente, los secretarios municipales recibieron la orden de poner toda la dedicación a preparar “la casa” para un acontecimiento histórico. Passerini cuenta con Llaryora de manera incondicional. Al fin y al cabo, todo lo que sume su compañero será también su cosecha en un cada vez más cercano contexto electoral. Se habla de marzo o mayo. También con su amigo el arzobispo Ángel Rossi.

“La ciudad tiene que alcanzar su máximo esplendor”, insistió varias veces Passerini a su tropa, que escuchó al intendente por casi dos horas sólo con una copa de agua. La austeridad es obligatoria: la recaudación municipal cayó 5% en agosto, según adelantaron a este medio voces autorizadas del Palacio 6 de Julio, como se conoce al edificio municipal ubicado a la vera de la Cañada.

La hoja de ruta de Daniel Passerini

Cada peso que entre tendrá el siguiente destino: tareas de bacheo y colocación de luminarias. El plan de recuperación deberá terminarse en octubre, para seguir con el embellecimiento de espacios públicos con pintura, colocación de flores y plantas.

El plan parece sencillo y hasta suena a poca cosa. Sin embargo, la realidad capitalina es dramática. Un ejemplo: sólo estaban en funcionamiento 20 mil de las 160 mil luminarias de la red. Hoy están a la mitad.

La visita del Papa León XIV es un acontecimiento histórico que nos llena de orgullo. Desde #Córdoba estamos trabajando junto a la Provincia y la Nación, con compromiso y responsabilidad, para acompañar este momento tan especial y vivir una jornada histórica e inolvidable. https://t.co/g5iYSBGXjF — Rodrigo Fernández (@Dean_Rodrigo) August 27, 2026

Los trabajos se concentrarán, naturalmente, en la ruta del papa. Robert Prevost llegará al aeropuerto internacional y se dirigirá al predio de FADEA donde dará la misa masiva. La siguiente escala será en el Arzobispado, que se encuentra en pleno casco céntrico, a una distancia de ocho kilómetros. Desde allí, regresará a tomar su vuelo.

Será una visita que no superará las seis horas y movilizará más de un millón de fieles por la capital cordobesa. La prueba piloto la ofrecerá el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre en esta capital.

El futuro de un referente del PJ, en juego

Passerini no lo dirá, pero a la visita del papa le apuesta todo. Buena parte de su futuro político se juega con esta oportunidad caída como maná del cielo.

En el peronismo de Córdoba ya nadie se anima a arriesgar el lugar que tendrá el médico en el esquema de campaña de 2027. El plan original lo tenía como compañero de la fórmula provincial en 2027. No hay peronistas que le pongan ficha a eso.

Alejandra Vigo, Martín Llaryora y Daniel Passerini

El pronóstico para otros puestos no mejora. Su ingreso al Senado, otra salida expectable, promete una guerra silenciosa, no por eso menos intensa, con el schiarettismo. Alejandra Vigo defenderá esa posición con uñas y dientes. Quien dice lo contrario, miente.

Si logra cerrar el ciclo en verde estará en condiciones de pelear el puesto y también picar en la sucesión municipal que se abrió el mismo día que asumió en el municipio y que pudo mantener a raya contra todo pronóstico.