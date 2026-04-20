La Cumbre Mundial de Comunicación Política convoca en Uruguay a líderes de América Latina

La Cumbre Mundial de Comunicación Política que se desarrollará en Montevideo del 21 al 23 de abril convoca a referentes clave de América Latina en un encuentro que reúne a estrategas, consultores y dirigentes para debatir el presente y el futuro del poder en la región.

La capital uruguaya se consolidará como un punto central para el análisis de campañas, narrativas y transformaciones en la comunicación política. Durante tres jornadas en la Intendencia de Montevideo, el evento contará con la presencia de expresidentes como Luis Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti , además de legisladores y dirigentes de distintos espacios, lo que aportará peso político y diversidad de miradas.

La convocatoria refleja un carácter transversal, con actores de diferentes niveles de gobierno y especialistas que participarán en paneles, exposiciones y debates sobre estrategias contemporáneas. En ese contexto, se destacará el crecimiento de la comunicación como eje central en la construcción de liderazgo y en la disputa por el sentido público.

La agenda incluye temas como inteligencia artificial , campañas digitales, redes sociales y crisis de representación, en un escenario marcado por audiencias fragmentadas y una mayor exigencia ciudadana.

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El presidente de la Cumbre, Daniel Ivoskus , sintetizó el espíritu del encuentro al afirmar: “La comunicación política dejó de ser una herramienta: hoy es el lugar donde se define el poder”.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 14.06.09 El presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus

Uruguay expectante

El planteo refuerza la idea de que los procesos comunicacionales dejaron de funcionar como complemento y pasaron a ocupar un rol central en la acción política en contextos complejos.

Montevideo operará como un laboratorio regional donde se discutirán nuevas formas de construir legitimidad, interpretar demandas sociales y sostener vínculos con la ciudadanía. El desarrollo del evento dejará en claro que las definiciones surgidas en este ámbito proyectarán impacto más allá de Uruguay, con incidencia en el escenario político de América Latina.

La expectativa en torno a la Cumbre confirma su relevancia como espacio de discusión estratégica en un contexto donde la comunicación se consolida como uno de los factores determinantes en la dinámica del poder.