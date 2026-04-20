Expresidentes y figuras clave: quiénes encabezan la Cumbre Mundial de Comunicación Política

La Cumbre Mundial de Comunicación Política de Montevideo despliega una agenda extensa y diversa, pero hay un hilo conductor que ordena buena parte de su atractivo: la presencia de expresidentes y figuras con experiencia directa en el ejercicio del poder.

En un evento donde abundan los consultores y estrategas, estos perfiles aportan algo distinto: la mirada de quien no solo diseñó discursos, sino que tuvo que sostenerlos en contextos reales de gobierno.

Uno de los puntos más convocantes del programa es la participación de exmandatarios como Luis Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti, que llegan a la cumbre para reflexionar sobre liderazgo, toma de decisiones y comunicación en contextos de alta complejidad. Sus intervenciones suelen concentrarse en los momentos de mayor visibilidad del evento, no solo por su trayectoria, sino por la posibilidad de tender puentes entre teoría y práctica.

En estos espacios, la comunicación política aparece menos como técnica y más como herramienta de poder. Los expresidentes abordan cómo se construyen narrativas de gobierno, cómo se enfrentan crisis y qué rol juega la opinión pública en la estabilidad de una gestión. También hay lugar para la autocrítica: varios de ellos revisan errores y aciertos de sus propias administraciones, en diálogo con un contexto regional que cambió de manera acelerada en los últimos años.

El hecho de que estas figuras compartan paneles con consultores y académicos genera uno de los cruces más interesantes del evento: el de quienes piensan la política desde afuera y quienes la atravesaron desde adentro.

cumbre montevideo Día por día, el programa completo de la Cumbre de Comunicación Política en Montevideo.

Consultores estrella y estrategas de campaña

Más allá de los exjefes de Estado, la cumbre reúne a algunos de los consultores más influyentes de la región, muchos de ellos responsables de campañas presidenciales recientes. Son los encargados de bajar a tierra buena parte de los debates, con exposiciones centradas en casos concretos, herramientas y metodologías.

Estos especialistas trabajan sobre temas como segmentación del electorado, construcción de imagen, storytelling y manejo de crisis. Pero también incorporan con fuerza el impacto de la inteligencia artificial, el uso de datos masivos y la hiperpersonalización de los mensajes.

En contraste con los expresidentes, su mirada es más instrumental: cómo ganar una elección, cómo instalar un candidato, cómo responder a una agenda adversa. Sin embargo, la interacción entre ambos perfiles —los que diseñan campañas y los que gobernaron— permite ver con claridad las tensiones entre promesa electoral y gestión.

Académicos y analistas: el marco para entender el fenómeno

El programa también reserva un lugar importante para académicos y analistas que aportan una mirada más estructural sobre la comunicación política. Desde universidades y centros de estudio, estos expositores trabajan sobre fenómenos como la polarización, la posverdad y la crisis de confianza en las instituciones.

Su rol dentro de la cumbre es clave para contextualizar las prácticas que presentan consultores y dirigentes. No se trata solo de mostrar “cómo se hace”, sino de entender por qué funciona y cuáles son sus efectos en el sistema político.

En varios paneles, estas voces dialogan con expresidentes y estrategas, generando un intercambio que enriquece la discusión y evita que el evento quede reducido a una lógica puramente técnica.

EDITADO-programa cumbre

Política, tecnología y liderazgo: los ejes que atraviesan a los expositores

Más allá de sus perfiles, hay temas que atraviesan a casi todos los expositores. La inteligencia artificial es, sin dudas, uno de los principales. Tanto consultores como exmandatarios y académicos coinciden en que su impacto ya es ineludible, aunque difieren en la valoración de sus riesgos y oportunidades.

Otro eje central es el liderazgo. En un contexto de alta volatilidad política, la construcción de figuras capaces de sostener legitimidad aparece como un desafío compartido. Aquí, la voz de los expresidentes cobra especial relevancia, al aportar experiencias concretas sobre cómo se construye —y se pierde— el poder.

Finalmente, la cuestión de la confianza atraviesa buena parte de las intervenciones. En sociedades cada vez más fragmentadas, la comunicación política no solo busca persuadir, sino también reconstruir vínculos entre ciudadanía e instituciones.

Una cumbre atravesada por la experiencia de gobernar

La presencia de expresidentes no es un dato menor dentro de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. En un evento donde abundan las recetas y las herramientas, su participación introduce una dimensión muchas veces ausente en este tipo de encuentros: la de la gestión real, con sus límites, contradicciones y costos.

Esa combinación —entre quienes piensan la política, quienes la diseñan y quienes la ejercieron— es, en definitiva, uno de los principales activos de la cumbre. Y también una de las claves para entender por qué Montevideo se convierte, durante tres días, en un punto de referencia para quienes buscan descifrar cómo se construye poder en la región.