MONTEVIDEO

Uruguay gana protagonismo en la Cumbre Mundial de Comunicación Política

El encuentro internacional reúne a referentes y expertos que analizan el futuro del discurso público en la región.

Por Letra P | Periodismo Político
Jornada inaugural de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Montevideo

Jornada inaugural de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Montevideo

La Cumbre Mundial de Comunicación Política comenzó en Montevideo y ubicó a Uruguay como un actor central en el debate global sobre estrategias discursivas. El encuentro reúne a dirigentes, académicos y consultores internacionales que evaluarán el presente y el futuro de la comunicación política en América Latina.

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La actividad concentra a especialistas que abordarán los desafíos del escenario regional, atravesado por transformaciones tecnológicas y sociales que impactan en la construcción del mensaje político.

Uruguay y su proyección en la comunicación política global

Uno de los ejes centrales es el posicionamiento de Uruguay como sede de debates de alcance internacional. El CEO de Ogreat Comunicación & Marketing, Leandro Fagúndez, destacó el trabajo detrás de la organización del evento.

“Traer la Cumbre Mundial a Uruguay es el resultado de mucho esfuerzo y articulación. Es una oportunidad para posicionar al país en el mapa global”, sostuvo Fagúndez.

La iniciativa busca generar vínculos y consolidar redes entre actores clave del ámbito político y comunicacional, con impacto en la proyección internacional del país.

Nuevas narrativas y desafíos en América Latina

Durante el panel inaugural, los expositores analizaron el impacto de los cambios tecnológicos en la comunicación política, con foco en la necesidad de adaptar los mensajes a una ciudadanía más exigente.

Los participantes coincidieron en que las estrategias deben ser más cercanas, transparentes y capaces de interpretar demandas sociales complejas.

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Mario Bergara disertando en la Cumbre Mundial de Comunicación Política

Mario Bergara disertando en la Cumbre Mundial de Comunicación Política

En ese contexto, el intendente de Montevideo Mario Bergara y referentes académicos aportaron miradas sobre el vínculo entre política, ciudadanía y comunicación.

Liderazgos y fortalecimiento democrático

La presencia de la vicepresidenta charrúa Carolina Cosse refuerza el perfil institucional del encuentro, mientras que especialistas como Daniel Ivoskus aportaron una mirada global sobre los sistemas democráticos.

“Es un país que ha sabido construir una cultura democrática sólida”, afirmó Ivoskus al destacar el caso uruguayo. El especialista resaltó la solidez institucional y el compromiso ciudadano como rasgos distintivos del país en la región.

La Cumbre Mundial avanza como un espacio de análisis y proyección, donde se delinean tendencias con impacto potencial en los procesos políticos regionales. Las siguientes jornadas profundizarán estos debates en un contexto en el que la comunicación política se consolidó como una herramienta central para la construcción de poder y legitimidad.

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