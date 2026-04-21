Carolina Cosse encabezó la apertura de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Uruguay

La vicepresidenta uruguaya Carolina Cosse encabezó la apertura de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Montevideo, donde destacó el rol de Uruguay como referencia democrática en la región. La actividad reunió a dirigentes, académicos y especialistas del ámbito internacional.
El panel inaugural incluyó al intendente Mario Bergara, junto a representantes de la Universidad ORT Uruguay y la Universidad de la República, además de organizadores y expertos en comunicación política.
Montevideo como eje del debate en comunicación política
Durante la apertura, Cosse subrayó la importancia de sostener los valores democráticos en un contexto global complejo. “Nuestra democracia no es un dato dado ni una inercia: es una construcción colectiva que se defiende todos los días”, afirmó.
En esa línea, remarcó que el país cuenta con una tradición de diálogo y convivencia que también debía proyectarse en el campo de la comunicación política.
El encuentro consolidó a Montevideo como un espacio clave para el intercambio de ideas y estrategias frente a los desafíos actuales del sector.
Tras la apertura, comenzaron las conferencias magistrales con la participación de Daniel Ivoskus y Antonio Sola, referentes internacionales en comunicación política.
En su exposición, Ivoskus resaltó el perfil institucional del país. “Uruguay demuestra que la pluralidad no es una debilidad sino una fortaleza”, afirmó.
El especialista también destacó la solidez de las instituciones y el compromiso ciudadano como elementos distintivos en la región.
La Cumbre Mundial continuó con nuevas jornadas que incluyeron paneles, conferencias y espacios de intercambio, lo que reafirmó a Montevideo como epicentro del debate político y comunicacional en Iberoamérica.