MONTEVIDEO

Carolina Cosse encabezó la apertura de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Uruguay

La vicepresidenta subrayó la importancia de sostener los valores democráticos: "Es una construcción colectiva que se defiende todos los días”, destacó.

Por Letra P | Periodismo Político
Carolina Cosse, vicepresidenta de Uruguay.

Carolina Cosse, vicepresidenta de Uruguay.

La vicepresidenta uruguaya Carolina Cosse encabezó la apertura de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Montevideo, donde destacó el rol de Uruguay como referencia democrática en la región. La actividad reunió a dirigentes, académicos y especialistas del ámbito internacional.

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El panel inaugural incluyó al intendente Mario Bergara, junto a representantes de la Universidad ORT Uruguay y la Universidad de la República, además de organizadores y expertos en comunicación política.

Montevideo como eje del debate en comunicación política

Durante la apertura, Cosse subrayó la importancia de sostener los valores democráticos en un contexto global complejo. “Nuestra democracia no es un dato dado ni una inercia: es una construcción colectiva que se defiende todos los días”, afirmó.

En esa línea, remarcó que el país cuenta con una tradición de diálogo y convivencia que también debía proyectarse en el campo de la comunicación política.

El encuentro consolidó a Montevideo como un espacio clave para el intercambio de ideas y estrategias frente a los desafíos actuales del sector.

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El rol de Uruguay en la comunicación política internacional

Durante el panel, los expositores coincidieron en la necesidad de construir narrativas responsables, cercanas a la ciudadanía y adaptadas a los cambios tecnológicos y sociales.

El vicepresidente de la Cumbre Mundial, Christian Mata, y el CEO de Ogreat Comunicación & Marketing, Leandro Fagúndez, destacaron el impacto del evento en el posicionamiento internacional del país.

“Uruguay está siendo protagonista de un debate que trasciende fronteras”, sostuvo Fafúndez, al referirse al valor estratégico del encuentro.

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Daniel Ivoskus durante la conferencia magistral de la Cumbre Mundial de Comunicación Política

Daniel Ivoskus durante la conferencia magistral de la Cumbre Mundial de Comunicación Política

Tras la apertura, comenzaron las conferencias magistrales con la participación de Daniel Ivoskus y Antonio Sola, referentes internacionales en comunicación política.

En su exposición, Ivoskus resaltó el perfil institucional del país. “Uruguay demuestra que la pluralidad no es una debilidad sino una fortaleza”, afirmó.

El especialista también destacó la solidez de las instituciones y el compromiso ciudadano como elementos distintivos en la región.

La Cumbre Mundial continuó con nuevas jornadas que incluyeron paneles, conferencias y espacios de intercambio, lo que reafirmó a Montevideo como epicentro del debate político y comunicacional en Iberoamérica.

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