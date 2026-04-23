Cumbre Mundial: dos expresidentes analizaron el impacto de la comunicación política en la vida democrática

El panel de expresidentes fue uno de los puntos más convocantes del segundo día de la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se desarrolla en Montevideo, Uruguay. Allí, Luis Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti compartieron una conversación atravesada por décadas de experiencia en la conducción del Estado y analizaron la evolución del sistema político uruguayo y la solidez institucional del país.

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Moderados por Leandro Fagúndez, los dirigentes destacaron la solidez institucional del país como uno de sus principales activos. Sin embargo, coincidieron en que ese equilibrio enfrenta nuevos desafíos en un contexto de fragmentación social y cambios en la forma de construir representación.

cumbre mundial Gran convocatoria en la segunda jornada de la cumbre Mundial de Comunicación Política

Vigencia de partidos ante nuevos desafíos de la política El intercambio puso el foco en la vigencia de los partidos tradicionales y su capacidad de adaptación frente a nuevas dinámicas políticas y comunicacionales. En ese sentido, plantearon que el desafío no es solo programático, sino también narrativo: cómo conectar con una ciudadanía que demanda mayor cercanía y autenticidad.

Además, reflexionaron sobre el impacto de los cambios tecnológicos en la política y señalaron que la transformación del ecosistema mediático obliga a "repensar las estrategias de comunicación sin perder profundidad en el mensaje".

El panel dejó una lectura clara: la estabilidad democrática no es un dato inmutable, sino una construcción que requiere actualización permanente. En ese cruce entre experiencia y presente, la voz de los ex mandatarios funcionó como un puente para pensar los desafíos de la política en la región.

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