Cumbre en el palco: de qué hablaron Chiqui Tapia y un exdiputado de La Cámpora de Santa Fe

La tarde del último lunes de abril se prestaba para ver fútbol. Barracas Central jugaba la anteúltima fecha del torneo. Chiqui Tapia asistió a la cancha de Arsenal de Sarandí a ver el partido. Lo hizo acompañado por un peso pesado del peronismo de Santa Fe . El dato, obviamente, no tardó en llegar a la Bota .

Aunque intentaron mantener la reunión en el más bajo perfil, el acompañante de Tapia fue rápidamente identificado: se trataba del exdiputado Marcos Cleri . Los contertulios no podían pretender que todo se mantuviera en secreto: esa tarde, Barracas derrotó 2 a 1 a Unión de Santa Fe . La delegación del “tatengue”, todos santafesinos, compartió tribuna con ellos y detectó rápido al hombre que manejó los hilos de La Cámpora en la provincia durante varios años.

De qué hablaron Chiqui Tapia y Marcos Cleri

Como puede presumirse, el tema de conversación que motivó el encuentro en los palcos del estadio Julio Humberto Grondona fue Newell's Old Boys de Rosario. Cleri está activo en la política del club rojinegro y es uno de los pocos anotados en la carrera electoral: quiere ser candidato a presidente en las elecciones que tendrán lugar este año, aunque aún no hay fecha confirmada. El presidente actual, Ignacio Astore, aún no convocó a la asamblea que debería fijar cuándo se vota.