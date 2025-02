Con Astore contra las cuerdas, la UCR y el peronismo juegan sus fichas en el futuro de Newell´s

Algunos armados como Autoconvocados, con Roberto Mensi a la cabeza o Nueva Generación Leprosa impulsada por Lucas Givarello , ya convocaron a reuniones abiertas durante esta semana, pero en UNEN, la agrupación donde participa activamente el ministro de Educación de la Provincia Jose Goity son más precavidos, no porque no crean que lo de la actual comisión ya no da para más, sino por una cuestión de tiempos que pone en riesgo la estrategia de la tribu.

Hace meses se sabe que el empresario rosarino Ignacio Boero, de muy buena relación con el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin, es firme candidato a presidente por UNEN. El problema que surge con el adelantamiento del proceso electoral es simple, Boero hasta septiembre no cumple con el requisito de ser socio hace 10 años y en caso de que las elecciones sean en junio quedaría eventualmente fuera de carrera para los puestos ejecutivos, según lo que marca el estatuto.

image.png Boero y el ministro Goity, juntos en la platea del Coloso del Parque.

Hay quienes son más optimistas y creen que eso no será un impedimento. “Son pocas semanas las que le faltan, la junta electoral lo va a aprobar no va ser un problema”, fue la afirmación que se escuchó en un encuentro de varios opositores en la noche del martes. Boero, a la vez, ya estaría buscando alianzas para que su armado no pierda fuerza electoral en caso de no ocupar el rol protagónico.

El ladero de Chiqui Tapia que se anota

Hay dos nombres que suenan, se anotan y llaman la atención. Por un lado, aparece Cristian D’amico, el exvicepresidente leproso, muy cercano al presidente de AFA Claudio Chiqui Tapia, tanto que es asesor presidencial de la casa madre del fútbol argentino. D’amico ya blanqueó su deseo de volver a la dirigencia rojinegra. En UNEN no niegan las conversaciones, pero nadie se atreve a confirmar que el narigón vaya a ser parte de la lista y descartan que pueda encabezar una lista opositora de unidad.

El otro nombre que aparece es el del exdiputado camporista Marcos Cleri, que tiene como plataforma su trabajo en Argentino de Rosario, donde apareció como impulsor del fútbol y terminó cerrando un buen 2024 con gira por Miami incluida. Hay quienes ven con buenos ojos su inclusión para darle amplitud a la lista. “Que no parezca un armado radical o del intendente (Pablo) Javkin”, se escuchó desde el entorno deBoero.

Cleri, no obstante, no tardó en dejar en claro su intención de ser parte de la política leprosa. “Quiero participar, venimos trabajando con un grupo hace mucho tiempo y estamos dispuestos a juntarnos con quien quiera el bien para Newell’s”, le admitió a La Red Rosario, al tiempo que agregó: “soy socio hace más de 10 años, no veo que sea una imposibilidad ser candidato a presidente y obviamente que me gustaría”. El exdiputado fue uno de los sostenes de Astore para llegar al Parque Independencia, aunque ya se le soltó la mano.

Apellidos históricos y los ídolos como respaldo

Recibir la bendición de grandes figuras de los buenos momentos leprosos es la búsqueda de todo aquel que tiene aspiraciones políticas en Newell's. En ese sentido, desde el entorno de Boero hablan de que Gerardo Martino está cerca de UNEN y apoyaría el esquema de amplia unidad opositora. Por otro lado, la esperanza de la irrupción del exjugador Maximiliano Rodríguez en la política leprosa siempre suena como posibilidad.