¿Qué hay detrás del desembarco de Marcos Cleri en Argentino de Rosario?

El conjunto que hace las veces de local en el estadio José Martín Olaeta de barrio Sarmiento -en la zona norte rosarina- se desempeña en la Primera C , la categoría profesional más baja del fútbol argentino, aunque “si dividís la plata que manda AFA por la cantidad de contratos, en realidad es semiprofesional”, dicen en el club. “Hay jugadores que son cadetes de Rappi , es una economía muy magra”.

Por eso, en el grupo administrador plantean que “no es un gerenciamiento, no hay plata fuerte o negocios con jugadores”. La idea, dicen, es “tener un proyecto social al menos viable, una experiencia por fuera de la estructura política, una forma de vincularnos con la sociedad civil, haciendo algo culturalmente positivo para la ciudad”.

El exdiputado llegó de la mano de la Confederación Argentina del Deporte , una entidad que agrupa a representantes de todas las disciplinas. En su comisión directiva se mezclan referentes políticos - de hecho, su anterior presidente fue Víctor Santa María, dirigente sindical y titular del Grupo Octubre -, deportivos y hasta jugadores y jugadoras. No es la primera vez que la CAD sella este tipo de acuerdos: También lo hizo con Sportivo Barracas , otro club de la misma categoría.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CAArgentinoOK/status/1754527781013049597&partner=&hide_thread=false El Club Argentino valora la gestión del Presidente de la AFA @afa Claudio Tapia @tapiachiqui en beneficio de nuestros clubes, los clubes del ascenso.



En momentos difíciles como los actuales y los que se avecinan, vamos más unidos que nunca.

.

. — Club Atlético Argentino - Rosario (@CAArgentinoOK) February 5, 2024

El desembarco, a mediados de octubre del año pasado, no estuvo exento de polémica: Implicó la renuncia del técnico, Leonardo Acoglanis -puesto por el anterior gerenciamiento a cargo de la empresa Pionetti Calcio, cuya cara visible era Oscar Carnelos- mientras el Sala estaba en el sprint final del torneo, peleando los primeros puestos. Terminó segundo, a dos puntos de ser campeón.

Argentino de Rosario, el peronismo y La Cámpora

Quien preside hace años el club de barrio Sarmiento es el empresario de medios Daniel Mariatti. El mandamás del Salaíto es titular de las radios Red TL, AM1330 (repetidora de AM750 del Grupo Octubre), el portal Rosario.com, un servicio de clipping y estuvo relacionado a Vorterix Rosario. Desde sus medios siempre mantuvo una relación cercana al peronismo, especialmente con el exjefe de gabinete Agustín Rossi.

De hecho, en la misma época del acuerdo con Cleri y su grupo, el entonces candidato a vicepresidente de Unión por la Patria firmó la cesión por tiempo indefinido de los terrenos donde Argentino tiene su polideportivo. Varias fuentes involucradas aseguran que fue el propio Rossi quien hizo de nexo entre el club y Cleri.

En Argentino también pisa fuerte Ariel Sclafani, expresidente de la institución y hombre fuerte dentro del sindicato de Empleados de Comercio de Rosario. Sclafani tiene una relación muy cercana con “Chiqui” Tapia, al punto tal de ser quien tuvo la idea de componer una cumbia en homenaje al presidente de la AFA. El encargo lo cumplió el grupo rosarino “Raúl y La Sonora Colombiana”.

MariattiRossi.jpg El presidente Daniel Mariatti y el exjefe de gabinete Agustín Rossi, en la firma de la cesión de los terrenos del polideportivo salaíto.

Marcos Cleri: un proyecto que buscaba club

La experiencia en Argentino no es la primera ocasión en la que Cleri quiere inmiscuirse en el fútbol. Hincha y socio de Newell's Old Boys, jugó en las últimas elecciones con Ignacio Astore, el candidato que ganaría las elecciones. Sin embargo, al asumir el médico al frente del club del Parque Independencia, la relación no fue la esperada. “Astore opera sólo”, se lamentaron cerca suyo.

Al abrirse la posibilidad en Argentino, el peronista trasladó su armado deportivo a zona norte. No solo aportó contactos empresarios, sino también que trajo al nuevo cuerpo técnico encabezado por Daniel “Indio” Faggiani -exjugador de Newell's y Boca con una extensa trayectoria- y hasta psicólogos y trabajadores sociales.

FaggianiCleri.jpeg Faggiani y Marcos Cleri, a la izquierda, una tarde en de 2021 en Bella Vista, el predio de Newell's Old Boys

Faggiani es otro de los heridos de la gestión Astore en la entidad rojinegra: se sumó a la gerencia de fútbol con su aval, pero luego el médico le retiró el apoyo. El "Indio" siguió en el club pero la relación no fue la mejor: hasta tuvo un cruce público con el presidente. Se terminó yendo “porque no le daban bola”, resumió una fuente.

Empresarios de Santa Fe detrás del proyecto

Del proyecto trunco de Newell's, Cleri también se trajo al empresario Ignacio “Nacho” Boero, titular de Boero Autopartes. Corredor de autos y fanático del club rojinegro, Boero es otro de los heridos por la gestión de Astore. No es el único empresario que se sumó al proyecto: desde este año, el pecho de la camiseta del Salaíto tiene la publicidad del Banco Coinag, cuyo presidente es el empresario oriundo del cordón industrial Hernán Sefusatti.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/UnenNob/status/1632023139222683652&partner=&hide_thread=false Ignacio Boero, referente de Unen en Juego de Pasiones por LT8 pic.twitter.com/jNo04T9F78 — UnenNob (@UnenNob) March 4, 2023

Otra pata empresaria del equipo de barrio Sarmiento es el Sanatorio Delta de Rosario -propiedad del grupo Medicyn, cuyo titular es Fernando Riccomi- y el diario La Capital también hacen su aporte. La espalda de la camiseta fue reservada para un auspiciante al que acceden aquellos que se llevan bien con el poder del fútbol argentino: Sur Finanzas, la prestamista de la pelota.

La foto posible entre Marcos Cleri y Marcelo Lewandowski

Los apoyos empresariales son claves en una categoría que no se caracteriza por su gran movimiento económico. “Es una categoría muy compleja de sostener económicamente desde Rosario, porque tenés costos de viaje que el resto de los equipos no”, explican en el club, remarcando el hecho de que Argentino es uno de los dos únicos equipos que no son del AMBA que disputa la Primera C.

El otro equipo del interior es Central Córdoba, el clásico rival rosarino oriundo del barrio Tablada. De hecho, se aproxima el clásico (será el fin de semana de marzo) con una novedad: habrá hinchada visitante en el estadio Gabino Sosa. Quizás exista una foto política: Cleri seguramente acompañe a su Argentino y se encuentre con el senador Marcelo Lewandowski, hincha fanático del “charrúa”.