Coto le pone tono provincialista a LLA en Tierra del Fuego y marca su propia agenda pensando en la gobernación

El senador Agustín Coto encontró una veta para marcar la cancha en Tierra del Fuego y hacerse visible como líder libertario. Decidió meterle un tono provincialista a su discurso e incluso propiciar, con la camiseta de La Libertad Avanza , más presencia del Estado en la región. Todo en un gesto con el que empieza a posicionarse de cara a 2027.

La Patagonia es un territorio en el que florecen provincialismos que tienen una mirada sólida sobre el rol del Estado. Desde distintos costados del mapa político, asoma en Tierrra del Fuego una tendencia similar. Coto, que quiere convertirse en el gobernador que reemplace a Gustavo Melella , se sube a ese escenario con un bagaje innegable, porque tiene un recorrido por esos caminos.

Con la cuestión Malvinas en el radar, Coto advirtió que "es necesario convertir a Ushuaia en un polo cada vez más amplio de control del Atlántico Sur”. "Esto no es defensa nada más: es defensa, desarrollo e investigación, lo público, lo privado. Malvinas, Antártida, Atlántico Sur: si no ponemos un mango nos van a seguir fumando pipa”, completó.

Coto es historiador y ratifica de este modo su perfil en defensa del interés nacional, en favor de una fuerte presencia estatal en la región. Le sirve para marcar una diferencia personal con el diputado Santiago Pauli , que forma parte del espacio libertario en la provincia sureña y también pretende liderar la lista del año próximo.

En la perspectiva de La Libertad Avanza, y como se viene conversando en las oficinas del jefe de Gabinete Diego Santilli , Coto aparece como un candidato competitivo en Tierra del Fuego, frente a la fortaleza que por su lado exhibe Pauli, quien se jacta de ser un libertario más “puro” que el senador.

Esa puja no se da en tonos altisonantes, pero tampoco es un secreto. La Casa Rosada mira con atención los movimientos, ausculta números de encuestas y tomará su decisión. Primero también debe definir si tiene intenciones de pelear a fondo e ir por el premio mayor provincial, o suma a Tierra del Fuego a los territorios en que es posible un pacto con los gobernadores, y en consecuencia presentar algún candidato violeta amable. Como sea, nadie imagina que el aspirante a la gobernación no sea alguno de los representantes en el Congreso.

Malvinas, en el centro del debate

Coto advierte que la mediatización de la cuestión sobre Malvinas y el aprovechamiento productivo por parte de poderes extranjeros, son apenas balas de fogueo sobre asuntos más profundos y picantes.

“La discusión sobre el Tratado Atártico se va a abrir en breve. ¿Y la logística? ¿Y el control operativo del Atlántico Sur? Es necesario convertir a Ushuaia en un polo de control, indistintamente de que pueda generar una tensión con el Reino Unido”, alertó.

Javier Milei con efectivos de las Fuerzas Armadas en Ushuaia.

Además de hacerlo ahora bien visible en su relato, el discurso de Coto respecto de la soberanía, la identidad fueguina y el papel del Estado, es una de sus caracterizaciones históricas.

En esta nueva intervención, pero muy en la línea que viene marcando, reclama una mayor inversión pública en defensa, infraestructura y desarrollo científico; y plantea que el Instituto Antártico debería disponer de autonomía y recursos específicos.

Delivery y Estado, asuntos separados

Coto pone al Estado como actor imprescindible para sostener la soberanía, financiar infraestructura estratégica, garantizar presencia territorial y promover el desarrollo. No quiere pararse de manos, obviamente, contra el gobierno nacional libertario, pero introduce una perspectiva territorial que tiene claros matices con el discurso libertario más ortodoxo.

"El debate empieza a adquirir otra dimensión en un contexto en el que incluso sectores tradicionalmente identificados con posiciones de fuerte reducción del Estado hablan de aumentar el presupuesto de Defensa, fortalecer las capacidades militares y darle mayor importancia a la presencia argentina en los organismos y foros internacionales", destaca.

“Los argentinos tenemos esta cosa de que a veces todo es política de Estado, y entonces en la práctica nada lo es. O que hay que transformar el Estado en un delivery chiquitito de puchos y alfajores, bien chiquitito, así, con dos tipos que repartan y ya está. Hay que tener objetivos estratégicos, para qué está el Estado y qué tiene que buscar”, marca su posición.

Agustín Coto, competir o putear por Tik Tok

Coto lamenta, sobre Malvinas, que para “llegar por tierra desde la isla hasta el territorio continental es necesario atravesar Chile y pasar por controles migratorios y aduaneros". "Hay un montón de islas en el mundo, pero nosotros tenemos que ir por otro país: cuatro fronteras, cuatro aduanas, cuatro controles migratorios. Esa situación fue utilizada para cuestionar el grado de integración efectiva de la provincia con el resto del país", se queja.

Insiste en que Malvinas debe abordarse como parte de una estrategia geopolítica más amplia que incluya el Atlántico Sur, los recursos naturales y la Antártida. Y va un poco más allá, cuando considera que la Ley 19.640 de promoción industrial es prácticamente la constitución económica real de Tierra del Fuego. Defiende esa política, la considera exitosa y se atreve a considerarla compatible con las ideas económicas de Milei, a pesar de que el Presidente haya sido el impulsor del decreto que la hirió de muerte.

"En ese terreno, es donde vos construís consensos mínimos que te puedan llevar a las mayorías. A menos que lo que quieras hacer sea subir un TikTok a tus redes puteando. Ahora, votos no vas a conseguir", advirtió corriéndose del discurso libertario puro y duro.