Juan Schiaretti y Martín Llaryora desconfían del regreso de Mauricio Macri y buscan blindar Provincias Unidas

Mauricio Macri intentará recuperar centralidad en un momento complejo para Javier Milei , su rival en la disputa del electorado de derecha. Su reaparición en Parque Norte, este jueves, para relanzar al PRO con la mira en 2027 es seguida de cerca por Martín Llaryora y Juan Schiaretti , especialmente por el sector que responde al exgobernador de Córdoba .

Los cofundadores de Provincias Unidas , junto al santafesino Maximiliano Pullaro , repiten en cada esquina donde dobla la rosca política que la criatura federal transversal resistirá, pese al resultado adverso de octubre pasado frente a La Libertad Avanza y a las contradicciones que atraviesa el espacio en el Congreso .

El distanciamiento entre Macri y Milei, sumado a la necesidad del expresidente de revitalizar al partido amarillo, introduce un factor que el cordobesismo sigue con atención en el reacomodamiento del espacio de centroderecha antikirchnerista que observa, con cautela, el fenómeno libertario. Como suele ocurrir en los armados de tercera vía, las tensiones sobresalen más que los contactos.

Schiaretti y Llaryora mantienen diálogo con Macri, pero no lo ven como articulador de una alternativa competitiva frente a Milei.

Las desconfianzas empezaron a trascender sin demasiados filtros. En los reductos del cordobesismo llamó la atención la encuesta publicada por Clarín que se sostuvo durante horas en lo alto del portal.

“Nunca los votaría: una nueva encuesta preguntó por el 2027 y un espacio tuvo el 65% de rechazo”, tituló el medio en clave de incógnita, con una foto de Schiaretti, con brazos en “V” y su campera roja cabulera.

Schiaretti campera roja.jpg Juan Schiaretti y la campera roja de cada domingo electoral

El estudio de Opinaia ubicó a Provincias Unidas con un nivel de rechazo superior incluso al del Frente de Izquierda (63%) y al del peronismo/kirchnerismo (58%). LLA quedó como la fuerza con menor rechazo, con 44%.

El schiarettismo decidió dejar de lado los buenos modales y leyó el mensaje en clave política. En privado, apuntan a Macri como fogonero estadístico.

En la mesa chica del llaryorismo no deja solo al fandom del General Bautista Bustos y reforzó la defensa. “Cinco puntos van a valer oro el año que viene. Los esperamos sentados”, deslizan. En el cordobesismo creen que Macri ya no es una referencia determinante en la escena nacional.

La sucesión de Juntos por el Cambio entra en disputa

Para todo el arco antikirchnerista y opositor "cuidado" a Milei quedó claro que la definición de la sucesión de bienes de Juntos por el Cambio ya está en marcha.

Sin embargo, el ruido con Macri asoma en momentos donde el expresidente levanta el perfil al punto de que en el PJ de Córdoba relativizan los juegos de sus propios socios en este eje llamado SanCor.

Como contó Letra P, Pullaro decidió sostener la sociedad con Macri e incorporarlo dentro de la construcción de una alternativa transversal para 2027. La exvicegobernadora Gisela Scaglia preside la bancada federal. Alerta amarilla por los coqueteos del expresidente con quien fuera su alfil y busca recomponer relaciones.

pullaro macri Mauricio Macri y Maximiliano Pullaro

Un armador del cordobesismo resume estos juegos así: “Va a haber diez mil movimientos así. Axel Kicillof tratando de armar en Córdoba con Carlos Caserio, Macri intentando resucitar al PRO, Pullaro levantándolo para no dispersar su voto en Santa Fe, Nacho Torres apadrinando el bloque Impulso Federal en el Senado. En esta búsqueda por superar la atomización, vamos a ver amontonamiento más que construcción. El peronismo también tiene que hacer su autocrítica”.

Blindar el Congreso y sostener la marca propia

Lo concreto es que los gobernadores más activos de Provincias Unidas -Llaryora, Pullaro y Torres- dan por descontado que ese espacio tendrá oferta nacional en 2027, más allá de la sigla que finalmente lo represente.

En el peronismo cordobés asumen que Macri terminará negociando con Milei y no están dispuestos a que esa eventual convergencia se construya en detrimento de un proyecto propio que hoy mide apenas cinco puntos, pero que consideran estratégicos.

Por eso, el cordobesismo ratifica su prioridad de sostener el armado parlamentario con un equilibrio administrado entre las identidades que conviven en el espacio, más allá de los movimientos de otras referencias opositoras.

Si Macri quisiera marcarle la cancha a Milei, razonan, podría sumarse a la estrategia de Provincias Unidas de no dar cuórum en Diputados y quitarle a Martín Menem la llave de las sesiones.

Ahí, en el Congreso y no en los actos, creen que se empezará a definir quién tiene realmente poder para ordenar la oposición rumbo a 2027.