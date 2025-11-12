Mauricio Macri se la juró a Oscar Agost Carreño y nombró como interventora del PRO a Soher El Sukaria

El Consejo Nacional del PRO intervino la filial del partido en Córdoba y designó a la concejala Soher El Sukaria como responsable. Con la venia de Mauricio Macri , la resolución aprobada por mayoría este miércoles pone fin a la conducción partidaria del diputado de Encuentro Federal , Oscar Agost Carreño .

Se trata de una nueva movida del líder del partido amarillo para correr al dirigente cordobés que, avalado por fallos judiciales, se presentó como cabeza de la lista amarilla en las elecciones del 26 de octubre. No logró obtener los votos necesarios para renovar su banca y expuso más las consecuencias de las divisiones. En concreto, el PRO de Córdoba pierde representatividad en la Cámara de Diputados desde el 10 de diciembre .

El paso que sigue coloca en la mira a la diputada Laura Rodríguez Machado , que logró su reelección en la boleta de La Libertad Avanza (LLA).

La concejala capitalina El Sukaria, espada de Macri en Córdoba, contó a Letra P que el PRO nacional tomó una decisión política por unanimidad, con el voto de todos los presidentes del país, de acompañar una nueva intervención al distrito Córdoba, hoy en manos de Agost Carreño.

A diferencia de las dos experiencias anteriores, con Laura Alonso y el cordobés del riñón de El Sukaria, Henry Blas Leis , será ella la persona designada para tomar las riendas, pasar la escoba y limpiar el partido.

La medida responde a una “falta total de vida institucional y democrática”. La dirigente afirma que Agost Carreño tomó decisiones unilaterales. “Armó una lista propia, rescindió el contrato de la sede partidaria y actuó como si el PRO fuera de su propiedad, sin haber consultado con ningún miembro y órgano partidario”, enumeró.

oscar agost carreño Oscar Agost Carreño, presidente del PRO de Córdoba

Tras la decisión del partido se presentó el acta en Tribunales en Buenos Aires, que deberá notificar a Tribunales Córdoba de la decisión de intervenir el distrito.

El golpe de timón deja en claro el mensaje de Macri: recuperar el control y la disciplina partidaria donde el PRO perdió presencia y conducción política en un distrito clave que fue la meca amarilla una década atrás.

Con El Sukaria al frente, el expresidente busca relanzar el espacio cordobés bajo una conducción más alineada con la estrategia nacional y marcar distancia con los sectores rebeldes del macrismo local. En esa facción se puede mencionar, además de Agost Carreño, a Rodríguez Machado, del PRO bullrichista, alineada con La Libertad Avanza con quien logró renovar su banca como diputada.

Laura Rodríguez Machado, alejamiento y renuncia en el PRO

Por su parte, la diputada electa por las fuerzas del cielo oficializó su renuncia al Consejo Directivo Nacional del PRO, tras confirmar su incorporación al bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados.

En un extenso comunicado, la dirigente cordobesa sostuvo que su decisión responde a “una convicción política profunda” y no a un conflicto interno, y reafirmó su apoyo al proyecto que encabeza el presidente Javier Milei. “La Argentina atraviesa un cambio de época y estoy convencida de que Milei encarna ese proceso de transformación que millones de argentinos reclamaron durante años”, expresó.

Bullrich Gonzalo roca soldano bornoroni machado Laura Rodríguez Machado y Patricia Bullrich en la campaña libertaria de Córdoba

Rodríguez Machado remarcó que mantiene los valores que dieron origen al PRO —la libertad, la República, la austeridad y la transparencia—, pero advirtió que “la realidad política actual exige algo más que consignas”. En ese sentido, subrayó que el cambio profundo que impulsa el Gobierno nacional demanda “convicción, claridad de rumbo y coraje político”, atributos que, según afirmó, encontró en La Libertad Avanza.

La legisladora también cuestionó la situación interna del PRO en Córdoba, donde consideró que la intervención partidaria y las decisiones judiciales impidieron un entendimiento con el espacio libertario. “Esa falta de apertura privó a muchos cordobeses de contar con una opción conjunta, moderna y competitiva que expresara el verdadero espíritu del cambio, y esto derivó en que el PRO obtuviera la peor elección en años”, señaló, en una crítica directa al proceso de conducción del partido.

Aclaró que no devolverá su banca, en respuesta a quienes lo exigían desde las redes sociales. “El PRO no obtuvo ninguna banca en las últimas elecciones. Fui elegida por el pueblo cordobés, integrando la lista de La Libertad Avanza, referenciada en su momento con Patricia Bullrich”, enfatizó.

“Esta no es una ruptura ni un gesto de rebeldía —concluyó—, es un acto de coherencia con las ideas que siempre defendí. La gente espera coraje, no cálculo; coherencia, no conveniencia”. Con su pase, Rodríguez Machado consolida su alineamiento con el oficialismo libertario y se suma al grupo de dirigentes que, desde distintos espacios, buscan fortalecer el proyecto político de Javier Milei en el Congreso y en el escenario cordobés.

Rodríguez Machado, en la mira

En contraposición a la “coherencia” que menciona Rodríguez Machado, El Sukaria cuestionó con dureza la decisión de sumarse a La Libertad Avanza en el Congreso, calificándola como “una falta de congruencia total”.

Comparó la situación con la de Agost Carreño que, desplazado del PRO en Diputados, se plegó al bloque de Encuentro Federal presidido por Miguel Ángel Pichetto. “Vos no podés estar en un espacio partidario donde se definen ideas y estrategias parlamentarias y formar parte de otro bloque”, dijo.

Esta es una batalla que seguimos dando con el corazón.

Un gran equipo que no baja los brazos, reafirmando los valores que nos unieron y construyendo el país que soñamos.

— Soher El Sukaria (@SoherElSukaria) November 12, 2025

El Sukaria afirmó que la actitud de Rodríguez Machado “moral y políticamente va en contra de las reglas básicas del PRO” y sostuvo que la diputada debería “tener la humildad y la grandeza de presentar su desafiliación”, como lo hicieron otros dirigentes que tomaron caminos distintos, como la senadora Carmen Álvarez Rivero, Patricia Vázquez, o la propia ministra de Seguridad.

“No podés defender en Córdoba el PRO y, a nivel nacional, ser parte de La Libertad Avanza. No es ético, no corresponde y mucho menos político”, remarcó, dejando en claro que la intervención no permitirá dobles pertenencias ni ambigüedades dentro del espacio y que será debatido internamente.