Mauricio Macri bochó la interna de Agost Carreño y envía a Díaz Gilligan a recuperar el PRO de Córdoba

La conducción del PRO , encabezada por Mauricio Macri , no cesa en su pelea circular por Córdoba . Anuló el llamado a elecciones partidarias que había impulsado Oscar Agost Carreño y designó a Valentín Díaz Gilligan como veedor político del distrito. La decisión se tomó este jueves en la mesa ejecutiva del partido.

Las autoridades del espacio declararon la existencia de “serias irregularidades” en la convocatoria a internas que impulsó el exdiputado el 18 de febrero por la conducción provincial y resolvió dejar sin efecto el proceso electoral previsto para el 29 de marzo . Notificaron, a su vez, que cualquier desobediencia será considerada una falta grave.

El acta de la cúpula nacional del PRO enumera una batería de cuestionamientos al proceso que había activado Agost Carreño, quien hará todo lo posible para quedarse con el espacio en una jugada que contó con el apoyo de Laura Rodríguez Machado , alfil de la senadora Patricia Bullrich .

El principal argumento apunta a que el llamado a elecciones no figuraba en el orden del día de la reunión partidaria en la que se resolvió. También se cuestiona que la decisión fue adoptada en una “reunión conjunta” de la Asamblea de Delegados y la Junta Ejecutiva Provincial, una instancia que no existiría en la estructura partidaria. De ser así, el exdiputado de Encuentro Federal no tendría competencia para convocar a elecciones.

El acta agrega otro punto sensible. El mandato de Agost Carreño como presidente partidario estaría vencido desde hace aproximadamente un año, lo que pondría en duda su legitimidad para convocar a una elección interna.

Soher El Sukaria no cede

Dentro del PRO cordobés el procedimiento también generó ruido. Durante la asamblea en la que se trató el llamado a elecciones internas, la ultramacrista Soher El Sukaria cuestionó el mecanismo utilizado para convocar a los comicios y pidió un cuarto intermedio para que la Junta Ejecutiva analizara el tema por separado. El pedido fue ignorado.

concejales apertura de sesiones cordoba soher.jpeg Soher El Sukaria, referente de Mauricio Macri en Córdoba

En el macrismo cordobés también critican que el balance partidario fue enviado apenas horas antes de la reunión, incompleto y sin el informe de la comisión revisora de cuenta. “Más allá de lo legal, hay una cuestión política: un distrito no puede tener una estrategia abiertamente distinta a la del partido al que pertenece”, dijo la concejala capitalina a Letra P.

El conflicto con Oscar Agost Carreño

El macrismo a coro le recordó a Agost Carreño que mantiene un proceso judicial contra la intervención partidaria dispuesta por el PRO con sede en Buenos Sires, una disputa que aún no tiene resolución definitiva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oagost/status/2024288835685818682&partner=&hide_thread=false Las autoridades del PRO Córdoba resolvieron este miércoles convocar a elecciones internas para el próximo 29 de marzo.



Celebro que sean los afiliados cordobeses quienes puedan decidir, mediante su voto, a sus próximas autoridades.



Agradezco a las autoridades y dirigentes… — Oscar Agost Carreño (@oagost) February 19, 2026

También cuestionan que el dirigente concentre simultáneamente dos funciones dentro del partido. Cabe recordar que es presidente del PRO en Córdoba y apoderado legal, una redoblona que comprometería los mecanismos internos de control.

La mesa ejecutiva resolvió además dar intervención al Tribunal de Disciplina nacional para que analice denuncias presentadas contra el dirigente.

El nuevo veedor político en Córdoba

Los alfiles del expresidente de la Nación decidieron designar como responsable político del distrito al presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan. Su rol será supervisar el funcionamiento del partido en Córdoba, recabar información sobre la situación interna y reportar a la conducción nacional.

Díaz Gilligan Lavado Imputado Mangano Bonadío Valentín Díaz Gilligan es el nuevo veedor designado por Mauricio Macri en el PRO de Córdoba

Gilligan, quien estuvo en la mira judicial por lavados de activos en Andorra, también tendrá la tarea de informar cualquier conducta de desobediencia o entorpecimiento dentro del partido, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias.

No pudieron intervenir por enésima vez el sello porque todavía el fallo está por venir y la fiscalización previa le habría dado la razón a la línea fundadora en Córdoba.

La peor elección del PRO

El macrismo no supera aún la elección de octubre de 2025 y recuerda un pasado dorado en la provincia que Macri llama "su segundo hogar". Aprovechó la resolución de este jueves para acusar a Agost Carreño de romper todo. Según el documento, la estrategia impulsada por el legislador derivó en la peor performance electoral del PRO en Córdoba desde su creación, con apenas 0,59% de los votos en octubre.

Gabriel Bornoroni y los candidatos de la lista celebran los resultados en Córdoba Gabriel Bornoroni y los candidatos de la lista celebran los resultados en Córdoba

Ese resultado, sostienen en el macrismo, provocó que el partido perdiera las tres bancas en Diputados que tenía en juego en la provincia. Sólo Laura Rodríguez Machado retuvola suya, pero por La Libertad Avanza. Mientras que las que ocupaban Oscar Carreño y Héctor Baldassi quedaron en otras manos.

El trasfondo es otro. Macri sostiene la resistencia para evitar que el PRO de Córdoba juegue en sintonía con Martín Llaryora, una tendencia cantada que le atribuye a Carreño; o que el sello termine fagocitado por Gabriel Bornoroni en alianza con Bullrich.