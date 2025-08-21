Círculo rojo

Martín Llaryora, Daniel Passerini y 700 empresarios se reúnen en el Coloquio Industrial de Córdoba

Autoridades políticas y empresariales debatirán el futuro productivo del país. “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”, el lema 2025.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Martín Llaryora, Luis Macario (presidente de la UIC) y Daniel Passerini, en el Coloquio de la UIC.

Martín Llaryora, Luis Macario (presidente de la UIC) y Daniel Passerini, en el Coloquio de la UIC.

Notas Relacionadas
La suba del dólar llega a las góndolas
El despertar de la fuerza

La suba del dólar y la inflación: se recalienta la batalla entre industrias y supermercados

Por  Francisco Aristi

Este año, además, se suma la Unión Industrial Argentina (UIA) y se entregarán premios reconociendo a empresas y referentes que impulsan el desarrollo.

Martín Llaryora y Daniel Passerini, presentes

El próximo 2 de septiembre, el gobernador Llaryora; el intendente Passerini; representantes del Gobierno nacional, empresarios, académicos y especialistas abordarán temas políticos, económicos, productivos y de coyuntura internacional en el encuentro que tiene como lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”.

image

Esta 17ª edición del Coloquio Industrial, además de adquirir carácter nacional al celebrar en su marco el Día de la Industria junto a la Unión Industrial Argentina (UIA), se consolida como un espacio clave para el diálogo, la reflexión y la construcción de una visión compartida sobre el futuro industrial argentino.

En el evento, que se desarrollará desde el mediodía en el Centro de Convenciones Córdoba (CCC), también se entregarán los Premios Día de la Industria, reconociendo a empresas y referentes que impulsan el desarrollo productivo del país.

Los disertantes del Coloquio Industrial de Córdoba y la UIA

Entre los disertantes que tienen cita en el Coloquio, se destacan Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior de la Nación Argentina y fundadora de la consultora Biglobal, quien analizará el escenario de las negociaciones internacionales; Diego Coatz, director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, que expondrá sobre políticas de Estado para impulsar la competitividad y el desarrollo productivo.

También participarán Esteban Domecq, economista y fundador de Invecq Consulting SA, que brindará su visión sobre cómo lograr una economía simple, objetiva y previsible; y José del Río, secretario general de redacción de La Nación y periodista especializado en economía y política, que analizará el rumbo del plan económico del Gobierno nacional.

Martín Llaryora en la UIC
Martín Llaryora en el 40 aniversario del Día de la Industria, en Córdoba.

Martín Llaryora en el 40 aniversario del Día de la Industria, en Córdoba.

Asimismo, el programa incluirá un panel de debate con la participación de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, quienes dialogarán sobre los desafíos y oportunidades para potenciar la producción y la competitividad del país.

También estarán presentes Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto Mercedes-Benz, quien compartirá la mirada empresarial hacia el mundo que viene, y Joan Cwaik, especialista en tecnologías emergentes y sociedad y Director de Desarrollo Corporativo de Maytronics, quien explorará el impacto de la inteligencia artificial en la industria.

Temas
Notas Relacionadas
Empresas de consumo masivo registran los peores márgenes de venta en 10 años.
PEDITO DE BUZO

La industria de consumo masivo tuvo su peor inicio anual desde 2019 y la UIA advierte por la actividad

Las ventas de básicos cayeron 20% contra comienzos de 2024 y están 9% por debajo del promedio de los últimos años. Reclamos por financiamiento e impuestos.
Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, flamantes artífices de un nuevo frente electoral nacional.
REGIÓN CENTRO

Pullaro le abre a Llaryora los puertos de Santa Fe para la industria cordobesa

Funcionarios de Córdoba recorrerán las instalaciones fluviales de la Bota con miras a la exportación. Mineras, automotrices y metalúrgicas pican en punta.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Mala noticia para Toto Caputo: la actividad económica no arranca
ARRANCA O NO ARRANCA

Mala noticia para Caputo: la economía cayó dos meses seguidos antes del sacudón del dólar

Por  Guillermo Villarreal
El festejo de Unión por la Patria, clave para la sanción de la ley de ATN, pedida por los gobernadores. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Con la división de los gobernadores, se sancionó la ley que obliga a repartir los ATN en las provincias

Por  Mauricio Cantando
Germán Martínez y Cecilia Moreau de UP, durante la derrota por jubilaciones. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Jubilaciones: con ayuda de los gobernadores, Milei logró blindar el veto y no habrá aumento

Por  Mauricio Cantando
Javier Milei
CHOQUE DE PODERES

Milei irá a la Justicia contra el Congreso para sostener el veto a la emergencia en discapacidad

Por  Pablo Lapuente