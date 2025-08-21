Martín Llaryora, Daniel Passerini y 700 empresarios se reúnen en el Coloquio Industrial de Córdoba

Martín Llaryora, Luis Macario (presidente de la UIC) y Daniel Passerini, en el Coloquio de la UIC.

La ciudad de Córdoba se alista para ser sede de la 17ª edición del Coloquio Industrial , con proyección nacional, en el marco de la celebración del Día de la Industria . El gobernador Martín Llaryora , el intendente capitalino, Daniel Passerini y otros 700 referentes políticos, empresarios y académicos se congregan para debatir el futuro productivo del país .

Este año, además, se suma la Unión Industrial Argentina ( UIA ) y se entregarán premios reconociendo a empresas y referentes que impulsan el desarrollo.

El próximo 2 de septiembre, el gobernador Llaryora; el intendente Passerini; representantes del Gobierno nacional, empresarios, académicos y especialistas abordarán temas políticos, económicos, productivos y de coyuntura internacional en el encuentro que tiene como lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”.

Esta 17ª edición del Coloquio Industrial, además de adquirir carácter nacional al celebrar en su marco el Día de la Industria junto a la Unión Industrial Argentina (UIA), se consolida como un espacio clave para el diálogo, la reflexión y la construcción de una visión compartida sobre el futuro industrial argentino.

En el evento, que se desarrollará desde el mediodía en el Centro de Convenciones Córdoba (CCC), también se entregarán los Premios Día de la Industria, reconociendo a empresas y referentes que impulsan el desarrollo productivo del país.

Los disertantes del Coloquio Industrial de Córdoba y la UIA

Entre los disertantes que tienen cita en el Coloquio, se destacan Marisa Bircher, exsecretaria de Comercio Exterior de la Nación Argentina y fundadora de la consultora Biglobal, quien analizará el escenario de las negociaciones internacionales; Diego Coatz, director ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, que expondrá sobre políticas de Estado para impulsar la competitividad y el desarrollo productivo.

También participarán Esteban Domecq, economista y fundador de Invecq Consulting SA, que brindará su visión sobre cómo lograr una economía simple, objetiva y previsible; y José del Río, secretario general de redacción de La Nación y periodista especializado en economía y política, que analizará el rumbo del plan económico del Gobierno nacional.

Martín Llaryora en la UIC Martín Llaryora en el 40 aniversario del Día de la Industria, en Córdoba.

Asimismo, el programa incluirá un panel de debate con la participación de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, y Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina, quienes dialogarán sobre los desafíos y oportunidades para potenciar la producción y la competitividad del país.

También estarán presentes Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto Mercedes-Benz, quien compartirá la mirada empresarial hacia el mundo que viene, y Joan Cwaik, especialista en tecnologías emergentes y sociedad y Director de Desarrollo Corporativo de Maytronics, quien explorará el impacto de la inteligencia artificial en la industria.