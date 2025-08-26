Córdoba: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

La Iglesia hace campaña para que la ciudadanía acuda a las urnas

Luego del sorteo dispuesto por la Justicia Electoral, la Boleta Única que se utilizará en Córdoba en las elecciones del 26 de octubre quedó lista para ser oficializada. La herramienta electoral tendrá en esta provincia tendrá 18 fuerzas políticas que competirán por nueve bancas en la Cámara Diputados .

El orden de aparición de las listas se definió este martes. En la primera columna se ubicará el Partido Libertario , que lleva como primer candidato a Agustín Spaccesi . Se trata del legislador provincial que ayudó en la fase política inicial de Javier Milei , pero una vez sentado en la Casa Rosada el León rompió relaciones con el empresario cordobés.

Juan Schiaretti, junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en el primer acto de campaña de Provincias Unidas

En segundo lugar salió sorteada Fuerza Patria , con Pablo Carro y Constanza San Pedro como primeros aspirantes. Siguen Ciudadanos en el tercer puesto, con el exmacrista Héctor Baldassi ; Unión Popular Federal en el cuarto, con Mario Peral ; y Encuentro por la República en el quinto, con el vecinalista Aurelio García Elorrio abriendo la nómina.

En el sexto lugar se ubicará el Frente Federal Solidario que lleva como candidato al influencer libertario Alfajor Tatín . En el séptimo, asoma otra lista peronista que representa el intendente de Canal, Edgar Bruno , por PAIS .

En la octava columna salió sorteada la alianza Córdoba Te Quiero que competirá con Gerardo Lucero. En el noveno lugar quedó otro exaliado de Milei: Rodolfo Eiben, que competirá con el Partido Demócrata.

natalia de la sota y candidatos de Defendamos Córdoba Natalia de la Sota y la lista de Defendamos Córdoba

El décimo lugar será Acción para el Cambio de Alfredo Keegan. Siguen Natalia de la Sota con Defendamos Córdoba, en la 11° columna y cierra la docena de listas el FITU con Liliana Olivero de primera candidata.

En la columna 14 se ubicará la UCR de Ramón Mestre; el PRO de Oscar Agost Carreño en la 15 y el MAS en la 16, con Julia Di Santi. En el 17, con FE, estará el sindicalista de la recolección Juan Saillen.