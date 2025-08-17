Cierre de listas

Córdoba: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

Competirán por las nueve bancas 15 partidos y alianzas políticas. La gran pelea la protagonizará Juan Schiaretti de Provincias Unidas y Gonzalo Roca de LLA.

Por Letra P | Periodismo Político
Juan Schiaretti junto al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

En esta nota, todas las listas y candidatos para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre en Córdoba.

La lista de Javier Milei (Alianza La Libertad Avanza)

  1. Gonzalo Roca
  2. Laura Soldano
  3. Marcos Patiño Brizuela
  4. Laura Rodríguez Machado
  5. Enrique Lluch
  6. Evelin Barroso
  7. Jorge Silvestre Pisetta
  8. Romina Caggiano
  9. Guillermo Quiroga

La lista de Martín Llaryora (Provincias Unidas)

  1. Juan Schiaretti
  2. Carolina Basualdo
  3. Miguel Siciliano
  4. Laura Jure
  5. Ignacio García Aresca
  6. Verónica Navarro
  7. Juan Manuel Llamosas
  8. María Eugenia Romero
  9. Emiliano Paredes

La lista de Defendamos Córdoba

  1. Natalia de la Sota
  2. Marcelo Ruiz
  3. Marcela Lastra
  4. Gustavo Rossi
  5. Graciela Fassi
  6. Pedro González Cholaky
  7. Cristina Fernández
  8. Enrique Lastreto
  9. Analía Sánchez

La lista de Frente Patria

  1. Pablo Carro
  2. Constanza San Pedro
  3. Pablo Martín Tissera
  4. Florencia Dahbar
  5. Emanuel Rodríguez
  6. Camila Perassi
  7. David Salto
  8. Luciana Córdoba
  9. Nicolás Venecia Giménez

La lista de la UCR

  1. Ramón Mestre
  2. Patricia Rodríguez
  3. Martín Lucas
  4. Norma Ghione
  5. Franco Jular
  6. Lucrecia Cavanna
  7. Héctor Mignola
  8. María Dolores Caballero
  9. Oscar Tuninetti

La lista del PRO

  1. Oscar Agost Carreño
  2. Camila Sol Pérez
  3. Francisco Iser
  4. Agustina D'amario
  5. Giussepe Bosco
  6. Silvina Aymond
  7. Pedro Bossa
  8. Romina Auce
  9. Lucas Ujaldon

La lista de Encuentro por la República

  1. Aurelio García Elorrio
  2. Ana Bastán
  3. Juan Teruel
  4. Noelia Perrin
  5. Rodrigo Agrelo
  6. Elena Guerín
  7. Miguel Casañas
  8. Ana Chicala
  9. Palo Ortega

La lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad

  1. Liliana Olivero
  2. Josué Plevich Shaddock
  3. Virginia Caldera Marsengo
  4. Jorge Luis Navarro
  5. Soledad Díaz García
  6. Raúl Gómez
  7. Laura Vilchez
  8. Matías Ávila
  9. Lorena Rojas

La lista de Ciudadanos

  1. Héctor Baldassi
  2. Yanina Vargas
  3. Martin Puig
  4. Melisa Cabrera
  5. Pablo Mussat

La lista del Partido Demócrata

  1. Rodolfo Eiben
  2. Patricia Messio
  3. Teodoro Funes
  4. María del Carmen Centeno
  5. José Antonio Soria
  6. Silvana Palacios
  7. Eduardo Arias
  8. Alicia Engel
  9. Ramiro Pohle

La lista del Frente Federal de Acción Solidaria

  1. Stefano López Chiodi (Alfajor Tatín)
  2. Paola Irusta
  3. Esteban Vivas
  4. Anahí Cabral
  5. Marcelo Gómez Quevedo
  6. Adriana Rearte
  7. Daiana Santi
  8. Mario Mateucci

La lista del Partido Libertario

  1. Agustín Spaccesi
  2. Julieta Ceballos
  3. Germán Cassinerio
  4. María Graciela Giordano
  5. Diego Settimo
  6. María Jimena Quaino
  7. Esteban Chiabo
  8. María Eugenia Merlini
  9. José Luis Carrera

La lista del Nuevo MAS

  1. Julia Di Santi Julia
  2. Eduardo Mulhall
  3. Davina Maccioni
  4. Franco Bergero
  5. MalenaMulhall
  6. Miguel Díaz
  7. Noelia García
  8. Mateo Romero
  9. María Andrea Ruiz

La lista de Desarrollismo Cordobés

  1. Alfredo Keegan

Alianza Córdoba Te Quiero

  1. Gerardo Lucero
  2. Miriam Alejo

Qué se juega en octubre en Córdoba

El distrito pone en juego nueve bancas en la Cámara de Diputados. El radicalismo pone en juego tres: la de Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brower de Koning. El PRO, dos: la de Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi. Encuentro Federal, tres: la de Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca y la del exmacrista Oscar Agost Carreño. Por el kirchnerismo, está en disputa el escaño de Pablo Carro.

