Córdoba: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

La lista del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad
Liliana Olivero
Josué Plevich Shaddock
Virginia Caldera Marsengo
Jorge Luis Navarro
Soledad Díaz García
Raúl Gómez
Laura Vilchez
Matías Ávila
Lorena Rojas
La lista de Ciudadanos
Héctor Baldassi
Yanina Vargas
Martin Puig
Melisa Cabrera
Pablo Mussat
La lista del Partido Demócrata
Rodolfo Eiben
Patricia Messio
Teodoro Funes
María del Carmen Centeno
José Antonio Soria
Silvana Palacios
Eduardo Arias
Alicia Engel
Ramiro Pohle
La lista del Frente Federal de Acción Solidaria
Stefano López Chiodi (Alfajor Tatín)
Paola Irusta
Esteban Vivas
Anahí Cabral
Marcelo Gómez Quevedo
Adriana Rearte
Daiana Santi
Mario Mateucci
La lista del Partido Libertario
Agustín Spaccesi
Julieta Ceballos
Germán Cassinerio
María Graciela Giordano
Diego Settimo
María Jimena Quaino
Esteban Chiabo
María Eugenia Merlini
José Luis Carrera
La lista del Nuevo MAS
Julia Di Santi Julia
Eduardo Mulhall
Davina Maccioni
Franco Bergero
MalenaMulhall
Miguel Díaz
Noelia García
Mateo Romero
María Andrea Ruiz
La lista de Desarrollismo Cordobés
Alfredo Keegan
Alianza Córdoba Te Quiero
Gerardo Lucero
Miriam Alejo
Qué se juega en octubre en Córdoba
El distrito pone en juego nueve bancas en la Cámara de Diputados. El radicalismo pone en juego tres: la de Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizo y Gabriela Brower de Koning. El PRO, dos: la de Laura Rodríguez Machado y Héctor Baldassi. Encuentro Federal, tres: la de Natalia de la Sota, Ignacio García Aresca y la del exmacrista Oscar Agost Carreño. Por el kirchnerismo, está en disputa el escaño de Pablo Carro.