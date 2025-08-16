Cierre de listas

Córdoba: Carolina Basualdo secundará a Juan Schiaretti en la lista de Provincias Unidas

La intendenta de Despeñaderos fue confirmada en el segundo renglón de la nómina de Martín Llaryora. Una viguista como contrapeso de Natalia de la Sota.

Por Yanina Passero
La lista para la Cámara de Diputados del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, empezaba a tomar forma con el caer de la tarde de este sábado. Provincias Unidas será encabezada por Juan Schiaretti y Carolina Basualdo, la intendenta de Despeñaderos.

En el tercer renglón, el jefe del bloque cordobesista, Miguel Siciliano, quedó "casi" confirmado. El tridente que adelantó Letra Panticipa la decisión de darle una fuerte impronta peronista federal en el distrito. Cabe recordar que pescarán en la misma pecera opositora a Javier Milei que la diputada díscola Natalia de la Sota, el kirchnerista Pablo Carro y una docena de listas no peronistas que se esperan este domingo.

La lista de Martín Llaryora

La ministra de Desarrollo Social, Laura Jure, estaba apuntada para el cuarto lugar; y en el noveno, el exintendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas. Al medio, fuentes del Panal planteaban un escenario más abierto.

Habrá un lugar reservado para un intendente radical que, aseguran las mismas fuentes llaryoristas, no será para Gustavo Benedetti (Arroyito), alfil de la vicegobernadora Myrian Purnotto.

La legisladora Victoria Busso estuvo en la mesa de debate que protagonizan Llaryora y Schiaretti. Finalmente, no será considerada.

Quien es la "mimada" de Juan Schiaretti y Alejandra Vigo

Basualdo es una dirigente que creció políticamente con el apoyo de Schiaretti, pero sobre todo bajo el ala de la senadora Alejandra Vigo y su red de mujeres en política conocida como Lideresas.

Es intendenta de Despeñaderos desde diciembre de 2019 y fue reelecta en 2023. Basualdo es licenciada en Comunicación Social y máster en Ética Económica. Antes de llegar al municipio fue concejal, legisladora y secretaria de Equidad en el gobierno cordobesista.

Con una agenda marcada por la economía circular, la educación tecnológica y las políticas de género, convirtió a Despeñaderos en referencia regional: allí funcionan programas pioneros de robótica escolar, salud integral y turismo sostenible liderado por mujeres.

Con su gestión buscó rápidamente traspasar las fronteras locales: presidió el Foro de Alcaldes para América Latina del Global Covenant of Mayors, participó en el Urban 20 y representó a la región en la Semana del Clima de la ONU en Nueva York, donde fue la primera mujer latinoamericana de una ciudad pequeña en ocupar ese rol.

También es la primera mujer en encabezar la Comunidad Regional Santa María. Ella misma define su estilo de liderazgo como colectivo y comunitario, orientado a “construir sueños comunes” con los vecinos.

En los pasillos, la tropa cordobesista la definen como la "chica mimada del matrimonio Vigo-Schiaretti".

