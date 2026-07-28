Córdoba: el sector metalúrgico recuperó la presidencia de la Unión Industrial tras un acuerdo sin heridos

José Manuali será el nuevo presidente de la Unión Industrial de Córdoba
La Unión Industrial de Córdoba (UIC) será dirigida por el empresario del sector metalúrgico José Manuali. En su elección interna primó el consenso, afirman fuentes industriales. “Hubo que convencerlo”, relatan el fuerte lobby interno que antecedió a su ascenso desde la base del organigrama a la presidencia: era el 4° protesorero en la gestión de Luis Macario.
El integrante de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba dudaba por las nuevas exigencias en la compañía que dirige, que redoblo la inversión. Manuali es gerente general de Pertrak, empresa industrial autopartista, con sede central en la ciudad, que se especializa en la fabricación, mecanizado de alta precisión y distribución de componentes complejos para el sector automotriz y el agro.
Aceptó. Todas las fuentes consultadas celebraron el ascenso que respondió -insisten- a una dinámica propia de la entidad que busca la rotación de sectores y de perfiles, pero que prioriza una postura coherente.
Un presidente sin interna en la industria de Córdoba
Manuali asciende con el camino interno despejado probablemente porque la interna más picante le tocó pasarla a Macario, el empresario del maní que fue ungido en 2022 tras una fuerte disputa e inédita disputa de poder.
En agosto de 2022, el polo metalúrgico había cerrado filas detrás de Isabel Martínez. La anécdota es contada hoy como que la poderosa empresaria no había anticipado sus preferencias y al acuerdo para ungir a Macario solo le faltaba el moño. Hasta que se lo comentaron a la dueña de las firmas Fumiscor, Famma Automotive y Servicios Industriales S.R.L.
José Manuali es gerente general de Pertrak en Córdoba
Martínez declinó su ambición con una dura carta y un pedido de reforma del estatuto de la UIC, que no garantizaba reglas claras para la competencia interna.
Macario fue reelecto en 2024 y es probable, que en este nuevo tiempo de recambio, haya pesado la necesidad de priorizar a la metalurgia al frente no sólo por el equilibrio que pregona su conducción a la hora de repartir roles y cargos, sino también por el duro contexto que atraviesa a la industria metalúrgica marcada por cierres y despidos de personal.
El sector metalúrgico, sin certezas en Córdoba
Por caso, Ramón Ramírez, directivo de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, reveló que la mano de obra afectada al sector autopartista se redujo un 30% en el último año. El sector, en condiciones plenas, genera más de 300.000 empleos directos.
“José es metódico, estudioso, le gusta hablar con información y es muy querido por todos”, lo retratan en la UIC. Hay expectativa en esta nueva gestión que, como las anteriores, promete no tirar bombas a los gobiernos de turno, pese al dramatismo de la industria, sino plantear y profundizar las discusiones con datos.
Encuesta de la Unión Industrial de Córdoba que llega a conclusiones dramáticas
“El costo percibido de perder lo construido es hoy mayor que el beneficio esperado de apostar por una expansión”, sintetizó la autora de la encuesta Josefina Schapira.
Los nuevos ingresos al organismo pesado del Círculo Rojo
El nuevo esquema de autoridades tiene nombres conocidos. Expresidente de la UIC siguen en puestos relevantes. Marcelo Uribarren, de la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino, será vicepresidente y Macario, vicepresidente 2º.
Directivos de la UIC en el acto de proclamación de las nueva conducción
El proceso de recambio que se comunicó este lunes registró cinco ingresos nuevos a la plantilla de autoridades. Se trata de José Guma, dueño de José Guma, S.A., una empresa familiar dedicada a la fabricación de productos de higiene personal y limpieza del hogar. Se incorpora Lucas Romagnoli del Clúster Tecnológico Córdoba; Federico Rodríguez de la cadena de pinturerías Sinteplast; Jorge Chali de la Cámara de la Industria del Calzado de Córdoba e Iván Barbero del Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto.
Comité Ejecutivo de la Unión Industrial de Córdoba
Presidente: José María Manuali — Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba
Vicepresidente 1º: Marcelo Uribarren — Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino
Vicepresidente 2º: Luis Alberto Macario — Gastaldi Hnos., S.A.I.Y.C.F.E.I.
Vicepresidente 3º: Daniel Rodolfo Urcía — Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC)