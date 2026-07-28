Córdoba: el sector metalúrgico recuperó la presidencia de la Unión Industrial tras un acuerdo sin heridos

José Manuali será el nuevo presidente de la Unión Industrial de Córdoba

La Unión Industrial de Córdoba (UIC) será dirigida por el empresario del sector metalúrgico José Manuali . En su elección interna primó el consenso, afirman fuentes industriales. “Hubo que convencerlo”, relatan el fuerte lobby interno que antecedió a su ascenso desde la base del organigrama a la presidencia: era el 4° protesorero en la gestión de Luis Macario .

El integrante de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba dudaba por las nuevas exigencias en la compañía que dirige, que redoblo la inversión. Manuali es gerente general de Pertrak , empresa industrial autopartista, con sede central en la ciudad, que se especializa en la fabricación, mecanizado de alta precisión y distribución de componentes complejos para el sector automotriz y el agro.

Aceptó. Todas las fuentes consultadas celebraron el ascenso que respondió -insisten- a una dinámica propia de la entidad que busca la rotación de sectores y de perfiles, pero que prioriza una postura coherente.

Manuali asciende con el camino interno despejado probablemente porque la interna más picante le tocó pasarla a Macario, el empresario del maní que fue ungido en 2022 tras una fuerte disputa e inédita disputa de poder.

En agosto de 2022, el polo metalúrgico había cerrado filas detrás de Isabel Martínez . La anécdota es contada hoy como que la poderosa empresaria no había anticipado sus preferencias y al acuerdo para ungir a Macario solo le faltaba el moño. Hasta que se lo comentaron a la dueña de las firmas Fumiscor , Famma Automotive y Servicios Industriales S.R.L .

José Manuali es gerente general de Pertrak en Córdoba

Martínez declinó su ambición con una dura carta y un pedido de reforma del estatuto de la UIC, que no garantizaba reglas claras para la competencia interna.

Macario fue reelecto en 2024 y es probable, que en este nuevo tiempo de recambio, haya pesado la necesidad de priorizar a la metalurgia al frente no sólo por el equilibrio que pregona su conducción a la hora de repartir roles y cargos, sino también por el duro contexto que atraviesa a la industria metalúrgica marcada por cierres y despidos de personal.

El sector metalúrgico, sin certezas en Córdoba

Por caso, Ramón Ramírez, directivo de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, reveló que la mano de obra afectada al sector autopartista se redujo un 30% en el último año. El sector, en condiciones plenas, genera más de 300.000 empleos directos.

“José es metódico, estudioso, le gusta hablar con información y es muy querido por todos”, lo retratan en la UIC. Hay expectativa en esta nueva gestión que, como las anteriores, promete no tirar bombas a los gobiernos de turno, pese al dramatismo de la industria, sino plantear y profundizar las discusiones con datos.

El último informe de la UIC fue lapidario, aunque sus popes eligen el protocolo institucional a la hora de abordar los reclamos. Al observar las comparaciones año a año, el 50% de los industriales de la provincia encuestados declara estar en una peor posición, mientras que solo el 20% ha mejorado.

Encuesta de la Unión Industrial de Córdoba que llega a conclusiones dramáticas

“El costo percibido de perder lo construido es hoy mayor que el beneficio esperado de apostar por una expansión”, sintetizó la autora de la encuesta Josefina Schapira.

Los nuevos ingresos al organismo pesado del Círculo Rojo

El nuevo esquema de autoridades tiene nombres conocidos. Expresidente de la UIC siguen en puestos relevantes. Marcelo Uribarren, de la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino, será vicepresidente y Macario, vicepresidente 2º.

Manuali asumió con promesas de continuidad. La competitividad seguirá siendo la palabra clave de la UIC, que representa a más de 2000 empresas asociadas.

Directivos de la UIC en el acto de proclamación de las nueva conducción

El proceso de recambio que se comunicó este lunes registró cinco ingresos nuevos a la plantilla de autoridades. Se trata de José Guma, dueño de José Guma, S.A., una empresa familiar dedicada a la fabricación de productos de higiene personal y limpieza del hogar. Se incorpora Lucas Romagnoli del Clúster Tecnológico Córdoba; Federico Rodríguez de la cadena de pinturerías Sinteplast; Jorge Chali de la Cámara de la Industria del Calzado de Córdoba e Iván Barbero del Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto.

Comité Ejecutivo de la Unión Industrial de Córdoba

Presidente: José María Manuali — Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba

Vicepresidente 1º: Marcelo Uribarren — Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino

Vicepresidente 2º: Luis Alberto Macario — Gastaldi Hnos., S.A.I.Y.C.F.E.I.

Vicepresidente 3º: Daniel Rodolfo Urcía — Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC)

Vicepresidente 4º: Natalia Edith Pasquale — Pasquale, S.R.L.

Vicepresidente 5º: Oscar Alberto Cabrera — Arcor, S.A.I.C.

Vicepresidente 6º: Gastón Javier Ferrero — Unión Gráfica Argentina Regional (UGAR) Asociación Civil

Secretario: Leonardo Ezequiel Destéfano — FCA Argentina, S.A.

Prosecretario 1º: Miguel Alejandro Zonnaras — Georgalos Hnos., S.A.I.C.A.

Prosecretario 2º: Luciana Estefanía Mengo — Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de la Provincia de Córdoba, Asociación Civil

Prosecretario 3º: Jorge Andrés Yapur — Asociación de Industriales de la Alimentación de Córdoba (ADIAC)

Prosecretario 4º: Ariel Ricardo Brusadín — Asociación Cámara de Industrias Plásticas de Córdoba

Tesorero: José Sebastián Guma — José Guma, S.A.

Protesorero 1º: Federico Damián Rodríguez — Sinteplast, Sociedad Anónima

Protesorero 2º: Lucas Romagnoli — Clúster Tecnológico Córdoba, Asociación Civil sin fines de lucro

Protesorero 3º: Jorge Mario Chali — Cámara de la Industria del Calzado de Córdoba

Protesorero 4º: Iván Alberto Barbero — Centro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto