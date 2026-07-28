Martín Llaryora, Pullaro y Frigerio hacen equilibrio con Milei y suman la seguridad a la agenda regional

Los tres gobernadores de la Región Centro apelaron este martes a su agenda clásica de reclamos, aunque buscaron no desmarcarse de la nueva etapa abierta con Javier Milei , durante la inauguración de la sede central del bloque regional en San Francisco , al este de Córdoba . Martín Llaryora , Rogelio Frigerio y Maximiliano Pullaro además pusieron el foco en la seguridad.

Con la asunción de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete, se abrió una nueva etapa de diálogo con gobernadores pasibles de construir acuerdos. La sinergia se tradujo en fondos frescos para las tres provincias , acuerdos por concesiones de rutas y autorizaciones para la toma de crédito. En ese marco, se especulaba con que sería moderada la tónica política de los discursos de los tres mandatarios, en especial de Llaryora y Pullaro que en 2026 enfrentaron a La Libertad Avanza en el marco de Provincias Unidas.

Así fue y los reclamos a la Casa Rosada fueron los habituales, todos parte del histórico reclamo de la zona núcleo al poder central, independientemente de su signo partidario: la eliminación total de las retenciones al campo y una ley federal de biocombustibles.

Los gobernadores de Córdoba , Entre Ríos y Santa Fe también solicitaron mayores controles sobre la importación de alimentos, una participación activa en la mesa de decisiones de la hidrovía y defendieron la ejecución de obras de infraestructura como condición para el desarrollo de sus comunidades.

Por su parte, el gobernador Llaryora hizo especial hincapié en la necesidad de que las fuerzas de seguridad de las tres provincias trabajen de manera coordinada y compartan información para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la región. Ese punto quedó incorporado a la agenda de trabajo del bloque.

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Las retenciones, una batalla que la Región Centro sigue dando a la Nación

Tal como anticipó Letra P hace unos días, los mandatarios provinciales rechazaron con firmeza las retenciones agropecuarias, a las que calificaron como "malditas" por considerar que limitan las posibilidades de crecimiento de sus comunidades.

"Este año solamente Córdoba va a aportar 2.000 millones de dólares en concepto de retenciones", afirmó el mandatario cordobés. Utilizó esa cifra para contrastarla con las necesidades de inversión en infraestructura, como rutas, redes de gas y energía eléctrica. Sostuvo que, si esos recursos permanecieran en las provincias, podrían ejecutarse más obras y generarse nuevos puestos de trabajo.

Luego agregó que esos fondos no terminan en la especulación financiera. "No están en la timba financiera, no se la llevan a las islas Caimán y a los paraísos fiscales", afirmó.

Los gobernadores de la Región Centro participaron de la inauguración de la sede propia en San Francisco.

Los tres gobernadores coincidieron en reclamar un cronograma concreto de reducción de las retenciones agropecuarias hasta su eliminación definitiva.

Si bien Frigerio fue tajante sobre ese punto y volvió a reclamar que la Nación transfiera las rutas nacionales ante la falta de obras de mantenimiento, también reconoció que las provincias deberán analizar, en el corto y mediano plazo, la eliminación de impuestos distorsivos en todos los niveles del Estado. Señaló que esa es una demanda de los sectores productivos, el empresariado y los trabajadores.

Ley de biocombustibles y otros reclamos

En materia energética, Llaryora señaló que las tres provincias trabajan en una ley federal de biocombustibles y en una política energética para Argentina.

Además, cuestionó el ingreso de alimentos importados sin controles sanitarios como consecuencia de las nuevas disposiciones nacionales. "¿Cómo puede ser que tengamos una política de control alimentario para cuidar la sanidad de nuestros pueblos y también los estándares sanitarios que hemos conseguido, y ahora nos digan que van a ingresar alimentos sin ningún control a nuestra región?", se preguntó.

El mandatario anticipó que las provincias defenderán los estándares de calidad alimentaria y la seguridad de los productos que consume la población. Durante sus discursos, Frigerio, Pullaro y Llaryora también destacaron que es posible construir acuerdos duraderos más allá de las diferencias políticas. Consideraron que ese es uno de los principales aportes de la Región Centro al debate nacional.

"La misión es mostrarle a toda la República Argentina que hay una manera diferente de hacer las cosas, de mirar lo público y de salir adelante", sostuvo Pullaro.

La lucha contra el narcotráfico se incorporó a la agenda de la Región Centro

El gobernador de Córdoba destacó el acuerdo alcanzado entre los ministerios de Seguridad y las fuerzas policiales de las tres provincias para coordinar acciones, compartir información y desarrollar una estrategia común contra el narcotráfico.

Explicó que el entendimiento permitirá agilizar las persecuciones cuando los delincuentes crucen de una jurisdicción a otra y fortalecer la coordinación operativa entre las fuerzas provinciales.

La presidencia pro tempore de la Región Centro quedó en manos de Entre Ríos.

También sostuvo que la lucha contra el narcotráfico corresponde principalmente a las fuerzas federales, aunque advirtió que su presencia en muchas localidades del interior es insuficiente.

"Las provincias luchan porque, caso contrario, no existiría quien los frenara. Esto es un avance en la lucha y persecución contra los criminales", remarcó.

Martín Llaryora traspasó la presidencia a Rogelio Frigerio

Durante la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro, Llaryora traspasó la presidencia pro témpore a su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. El cargo se ejerce de manera rotativa y la conducción institucional se complementa con una Junta de Gobernadores y una Mesa Ejecutiva que garantizan la participación de las provincias miembro.

Llaryora, Pullaro y Frigerio inauguran en San Francisco la sede permanente de la Región Centro



Los gobernadores buscan consolidar el bloque y enviar un mensaje a Milei: el interior reclama una agenda de desarrollo



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Considerada el principal bloque productivo del país, la Región Centro reúne una superficie de 377.109 kilómetros cuadrados y una población de 8,4 millones de habitantes. En conjunto genera el 25% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino y concentra el 38% de las exportaciones nacionales.