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Efecto Adorni: el Gobierno negó que Fátima Florez haya viajado a Perú en el avión del Presidente

La expareja de Javier Milei también participó de la asunción de Keiko Fujimori. Dice que la conoció en Marbella el año pasado. El antecedente del exvocero.

Por Letra P | Periodismo Político
El Gobierno negó que Fátima Florez haya viajado con Javier MIlei a Perú.&nbsp;

El Gobierno negó que Fátima Florez haya viajado con Javier MIlei a Perú. 

"La actriz Fátima Florez fue invitada por Keiko Fujimori a su acto de asunción. No fue parte de la delegación argentina ni fue en el avión presidencial". La desmentida del Gobierno llegó tres horas después de que la expareja de Javier Milei subiera una foto a su cuenta de Instagram con la leyenda "Hola Perú".

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La coincidencia alimentó más que rumores de reconciliación entre Milei y la vedette, quienes mantuvieron un noviazgo en la campaña presidencial de 2023 y en los primeros meses de mandato del libertario. Con el antecedente de la Caja de Pandora que destapó la presencia de la esposa del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, Bettina Angeletti, como parte de la comitiva presidencial en Nueva York, la Casa Rosada salió a negar que Florez se haya subido al avión Embraer de la Fuerza Aérea en el que viajó el mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

¿Por qué Fátima Florez fue a Perú?

Según contó la propia actriz, fue invitada por la flamante presidenta de Perú. "Con Keiko nos conocimos el año pasado en una gala benéfica de la fundación de Antonio Banderas, en Marbella. Allí también coincidimos con Ismael Cala. Conversamos los tres, hicimos muy buena química y empezamos a seguirnos en redes sociales", dijo. Según pudo corroborar este medio, efectivamente se siguen en Instagram.

Por otra parte, el periodista cubano contó que conoció a Fujimori, a quien entrevistó hace un mes, en Marbella.

Al cierre de esta nota, Florez no había subido ninguna foto que la mostrara con el Presidente, que se encontraba recibiendo el doctorado honoris causa en la Universidad San Martín de Porres. Tampoco la Casa Rosada difundió imágenes de Milei junto a la actriz.

El mandatario argentino junto a varios presidentes latinoamericanos y Karina Milei.

El mandatario argentino junto a varios presidentes latinoamericanos y Karina Milei.

En marzo, Clarín descubrió que Angelleti había integrado la comitiva presidencial que viajó a la Argentina Week en Nueva York. Entonces, Adorni justificó la invitación a su esposa, a cargo de "Presidencia", en que estaría una semana "deslomado". Fue el principio del fin del exvocero, que terminó siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito en la Justicia.

Milei no viajó a Perú en el ARG-01, que se encuentra en los Estados Unidos por mantenimiento, ni en ninguna aeronave de la flota presidencial. Tiene previsto regresar este mismo martes al país.

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