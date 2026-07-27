Kristalina Georgieva, a Vaca Muerta: un paseo por la fábrica de dólares de la mano de Horacio Marín

La titular del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva , llegará este martes a Neuquén. Recorrerá el bloque Loma Campana, el primer desarrollo de shale oil a gran escala en Vaca Muerta , que opera YPF en sociedad con la estadounidense Chevron . La recibirá el presidente y ceo de la petrolera de control estatal, Horacio Marín .

Loma Campana está ubicado a diez kilómetros de la localidad Añelo y a 180 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Allí, YPF tiene la sede de la Gerencia de No Convencional. Georgieva declaró que el desarrollo del sector energético, junto con la minería y agro, es clave para generar divisas y fortalecer la estabilidad macroeconómica del país.

Marín será el anfitrión de la recorrida y no hay certezas si se concretará un encuentro con el empresariado que está desarrollando la explotación de la roca neuquina.

Letra P consultó a voceros de tres de las empresas más importantes y aseguraron que no hay nada previsto, aunque dejaron un resquicio: “La agenda la maneja Presidencia”. Fuentes del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, descartaron cualquier posibilidad de encuentro con Georgieva y Marín durante el recorrido.

“Vaca Muerta andá bien, acá hay laburo", dijeron en el gremio. "Reclamamos que se tenga en cuenta la seguridad en la operación, porque un error cuesta una vida, y el otro tema es el déficit en infraestructura, las rutas están destruidas, hay mucho tránsito, de Neuquén a Añelo se tarda casi tres horas y es un peligro siempre”, añadieron.

Un sueldo básico de un operador general en la cuenca neuquina, con extras incluidas, es de $2,8 millones, para cumplir con un turno de más de diez horas, además del viaje a la casa. Las fuentes gremiales advierten que "en Añelo está mejorando la infraestructura, pero faltan hoteles, pensiones, escuelas y hospitales".

Loma Campana, el bloque que inició Miguel Galuccio

Georgieva va a recorrer el bloque que inició la expedición en Vaca Muerta. Allí, con una inversión acumulada de más de u$s 10.000 millones desde 2013, YPF y Chevron tienen 750 pozos en producción, lo que generó un récord de 100.000 barriles diarios de petróleo en 2026.

Miguel Galuccio, de Vista Energy, se concentra en Vaca Muerta

El área se ubica a unos 180 kilómetros de la ciudad de Neuquén y abarca alrededor de 359 kilómetros cuadrados. Allí comenzó la explotación de Vaca Muerta, con Miguel Galuccio como presidente de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Fue el fruto del acuerdo con Chevron, que aportó la tecnología y el conocimiento para aplicar el fracking que permite extraer el petróleo y el gas de los intersticios de la roca.

Galucio creó luego su petrolera independiente Vista y, en sociedad con YPF, comenzó a operar el yacimiento de shale oil La Amarga Chica, contiguo a Loma Campana, que en algunos meses de 2026 superó en producción de petróleo al bloque pionero.

Vaca Muerta como ancla de estabilidad y divisas

Será la primera vez que la máxima autoridad del FMI visite la formación hidrocarburífera. Georgieva desarrolló una agenda oficial que incluyó reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Toto Caputo.

La elección de Loma Campana responde a la estrategia de la Casa Rosada de exhibir la capacidad de generar dólares de la Argentina ante el FMI. El Ejecutivo nacional busca ratificar que el complejo petrolero y gasífero garantizará un flujo constante de exportaciones y el fortalecimiento de las reservas internacionales.

En sus evaluaciones, el FMI resaltó el potencial de exportación del sector, aunque emitió recomendaciones clave. El organismo advirtió sobre el riesgo de padecer la "enfermedad holandesa", una apreciación del tipo de cambio real por el ingreso masivo de divisas que reste competitividad a otros sectores.

Crecimiento petrolero e inversiones hacia 2031

Para evitar este fenómeno, sugirió mantener un tipo de cambio competitivo, acelerar la acumulación de reservas y profundizar reformas de infraestructura y marco regulatorio. El desarrollo del sector avanza con proyecciones de inversión por parte de YPF del orden de los u$s 130.000 millones.

Con la infraestructura de evacuación para los hidrocarburos en marcha, el horizonte exportador del área prevé alcanzar los u$s 30.000 millones anuales hacia 2031.

Para lograr el transporte del crudo hacia mercados internacionales, YPF impulsa la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, que estará operativo a comienzos de 2027.

La visita coincide con una cotización del barril Brent cercana a los u$s 90 tras la escalada del conflicto en el estrecho de Ormuz. Este escenario posiciona a la Argentina como un proveedor sin riesgo geopolítico. Las empresas del sector presupuestaron sus planes con un crudo entre u$s 55 y 60, por lo que la suba de precios internacionales incrementará sus márgenes e ingresos.